Consulta las mejores fiestas de las discotecas de Mallorca desde el jueves 16 al miércoles 22 de mayo / .

¿No tienes plan para este fin de semana y te apetece salir de fiesta? Consulta la agenda de las discotecas más famosas y marchosas de Mallorca para pasártelo en grande durante esta segunda semana de mayo.

Zar Society

El viernes 17 de mayo vuelve la mejor experiencia con Welcome to Vibra de la mano de Zar Society . El horario de fiesta es de 23:00 a 6:00 de la mañana y la entrada es de 12 euros. Solo se permite la entrada al recinto de mayores de 23 años. Con la entrada anticipada se incluye una copa para tomar algo.

El sábado 18 de mayo, llegan 'Las Tardes de Zar' a partir de este sábado. La entrada al recinto es gratuita o con dos copas y de 15 euros. El horario empieza a las 19:00 horas y termina a las 23:00 horas. La entrada es gratuita para esta fiesta solo es para mayores de 26 años.

Además esa misma noche llegan las noches del Silenzio Saturday's Night. De 23:00 a 6:00 disfruta de la mejor música actual con la Saturday's Night y las canciones urbanas del momento. La entrada es de 12 euros con una consumición. Solo para mayores de 23 años.

Es Gremi

El viernes 17 de mayo, llega a Es Gremi Rekreo. Rekreo es una banda mallorquina, con un estilo sencillo y directo, buenos riffs, base rítmica potente y voz contundente, sin adornos... en definitiva, puro Rock n Roll! El concierto empezará a las 21:30 y es completamente gratuito.

El sábado llega uno de los platos fuertes del fin de semana en Mallorca. Albert Plà llega a Mallorca junto a The surprise band.

Ajeno a la obsolescencia programada y al síndrome del artista caducifolio, Albert Plà vuelve a demostrar con su actual propuesta y el activo de The Surprise Band que es Genuinamente Infalible! La entrada al concierto es de 25 euros y empezará a las 21:00 horas.

El próximo martes 21 de mayo vuelve el Micro Abierto de Autorxs de Es Gremi con Es Viatge. Es Viatge es el nombre del grupo de rock alternativo con letras en catalán, la prueba de que lo importante no es el destino si no el viaje mismo. El concierto empezará a las 20:30 horas y es completamente gratuito.

Finalmente y para acabar la semana el miércoles 22 de mayo siguen las Jam Sessions de Es Gremi en Mallorca. Esta vez a las manos de su imprescindible piano Ricardo Manzano. El concierto empezará a las 21:00 y es gratutio.

Lunita

El próximo viernes 17 de mayo disfruta de la mejor fiesta Sugar Sugar en Lunita. Disfruta de The Line Up con los Dj's Little Dj, Shorty Drifrt y DBrown. A partir de las 00:00 de la noche hasta las 06:00 de la mañana con una entrada anticipada de 12 euros con una consumición. Sólo estará disponible la entrada a mayores de 18 años.

El sábado 18 de mayo Lunita da la bienvenida al verano de la mejor manera. Llega la fiesta Satélite Welcome Summer. El tardeo empezará de 17:00 a 22:00 de la noche y las entradas ya están disponibles a 15 euros con dos refrescos.

Por la noche de ese mismo día lega el Fin de Fista Oficial Mäntra. Desde las 00:00 de la noche disfruta en Lunita después del Coliseo. Las entradas están a partir de 12 euros.

Además el próximo sábado 11 de mayo llega el Blin Blin La Tarde del Perreo. Los artistas invitados son Little DJ- Uribe DJ y Santico DJ. El horario de la fiesta empezará a las 17:00 de la tarde hasta las 23:00. La entrada será de 10 euros y podrán entrar sólo mayores de 18 años.

Sabotage

Sabotage abre todos los viernes de 00:00 a las 06:00.

Los sábados la discoteca tiene su propio tardeo de 17:00 a 22:00 horas y por la noche vuelve a abrir de 00:00 a 06:00.

Wave Club Mallorca

El próximo vierrnes 17 de mayo vuelve Francesca Lombardo .La talentosa productora italiana con raíces en Londres, ha descubierto su verdadero hogar en la pista de baile, te aseguramos una noche única en un viaje sonoro inigualable. Además estará acompañada de Elisabeth Connor y Maiti Merlino. Las entrdas están disponibles en el link de la

Kaelum Club

Este es el horario de Kaelum, durante los fines de semana:

Viernes 16:00h-05:00h

Sábado 16:00h-05:00h

Domingos 16:00 a 22:00h

BCM Mallorca

El jueves 16 de mayo llegan Morten y Jax Jones. Vive la mejor experiencia noctura de Magaluf en BCM Mallorca. La fiesta es sólo para mayores de 18 años.

Viernes 16 de mayo llega a BCM el Electro Festival con Alan Fitzpatrick, Eddy M, Reelow y Viviana Casanova.El precio de las entradas es de 35 euros con dos copas hasta pasadas las doce de la noche.

El sábado 18 de mayo vuelve a las fiestas de BCM Juan Magán acompañado de José de Rico. Además estarán Witty Martin y Dani Bustos. El precio de las entradas es de 35 euros con dos copas hasta pasadas las doce de la noche.

Todos los planes del fin de semana en la guía esencial de Diario de Mallorca