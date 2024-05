Consulta las mejores fiestas de las discotecas de Mallorca desde el jueves 2 hasta el próximo miércoles 8 de mayo

¿No tienes plan para este fin de semana y te apetece salir de fiesta? Consulta la agenda de las discotecas más famosas y marchosas de Mallorca para pasártelo en grande durante este primer fin de semana de mayo

Zar Society

El viernes 3 de mayo vuelve la mejor experiencia con Welcome to Vibra de la mano de Zar Society . El horario de fiesta es de 23:00 a 6:00 de la mañana y la entrada es de 12 euros. Solo se permite la entrada al recinto de mayores de 23 años. Con la entrada anticipada se incluye una copa para tomar algo.

El sábado 4 de mayo, llega el mítico 'Tardeo Canalla' de cada sábado. La entrada al recinto es gratuita o con dos copas y de 15 euros. El horario empieza a las 18:00 horas y termina a las 23:00 horas. La entrada es gratuita para esta fiesta solo es para mayores de 26 años.

Además esa misma noche llegan las noches del Silenzio Saturday Night. De 23:00 a 6:00 disfruta de la mejor música actual con el mejor reggeaton con la Saturday's Night y las canciones urbanas del momento. La entrada es de 12 euros con una consumición. Solo para mayores de 23 años.

Es Gremi

El viernes 3 de mayo llega a Es Gremi la fiesta AFTERWORK, no todoesindie dj's. Este espectáculo empezará a las 17:00 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita. Disfruta este tardeo en tu mejor local de conciertos de Palma.

El próximo sábado 4 de abril Neuman vuelve a Es Gremi

Desde que apareció el disco Plastic Heaven en 2010, Paco Román alias Neuman no ha parado de entregar melodías y letras memorables. Y desde su alianza con Ken Stringfellow en el ep Bye Fear/Hi Love (2013), la banda murciana se estableció como uno de los proyectos indispensables de la escena alternativa nacional, moviéndose entre el indie y el shoegaze con canciones que podrían ser discos.

El concierto empezará a las 21:30 horas y el precio de la entrada es de 22 euros.

Si prefieres otro tipo de música esa misma noche llega la fiesta más loca a Es Gremi. Vuelven las ÉLITE URBAN CLUB - con Gonzy.

Gonzy, ne la fiesta de Élite Urban Club en Es Gremi / Es Gremi

La fiesta empezará a las 23:59 horas y el precio de la entrada será de 12 euros. Solo se permitirá la entrada a mayores de 18 años.

El próximo martes 7 de mayo disfruta con el Micro Abierto de Autorxs con Paula Ferré

Prepárate para la cita imperdible de los martes para compositores, creadores de música instrumental, canciones poesías propias… y curiosos por conocer la creación de Autorxs de paso y residentes en la Isla.

Paula Ferré, destacada trovadora de Buenos Aires y gestora de proyectos colectivos, ha recorrido el país con su canción social y representado a la Argentina en diversos países. El concierto empezará a las 20:30 horas y la entrada será gratuita.

Lunita

Esta semana no hay ningún evento programado hasta el viernes 10 de mayo

Sabotage

Sabotage abre todos los viernes de 00:00 a las 06:00.

Los sábados la discoteca tiene su propio tardeo de 17:00 a 22:00 horas y por la noche vuelve a abrir de 00:00 a 06:00.

Wave Club Mallorca

El próximo 4 de abril el Dj y productor mallorquín Pedro Silva que ha compartido cartel con artistas como Marco Carola, Loco Dice, Paco Osuna, Martínez Brothers y un largo etc... Ha actuado en clubs de toda la isla (BCM, Selva, Titos, Social Club) y fuera de ella como Sankeys y Bora Bora (Ibiza) Tresor Berlín, The Egg Londres. Además actuarán otros DJ's como Bizen López, Franco Ciambierlani y Six Fingers.

Las entradas de la fiesta están disponibles en la página web que se muestra en el enlace de Instagram.

Kaelum Club

Este es el horario de Kaelum, durante los fines de semana:

Viernes 16:00h-05:00h

Sábado 16:00h-05:00h

Domingos 16:00 a 22:00h

BCM

BCM no abrirá sus puertas hasta el mes de mayo

