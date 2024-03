El Brujo y la unión entre Suasi y el Circ Bover, estrellas de este finde en Mallorca

Dos espectáculos que no puedes perderte esta Semana Santa, 'El viaje del monstruo fiero', con Rafael Álvarez el Brujo, en el Teatre Principal d'Inca, y 'Suacirc', un show que promete y que el grupo de Suasi y el Circ Bover estrenan este sábado en Manacor.

Un monólogo polifónico

Rafael Álvarez el Brujo, un clásico, un monstruo escénico, el más claro representante del bululú, que cambiaba de registro según los personajes que interpretaba, llega a Inca con un monólogo especial, en la línea de Vittorio Gasman o de Dario Fo. Un monólogo polifónico que lleva por título El viaje del monstruo fiero y que abarca desde la palabra del pícaro hasta la de Dios, con la música en directo de Javier Alejano.

El Brujo viaja al Siglo de Oro español / Sergio Parra

«A través de una loa de Lope de Vega circulan mis memorias por la escena. Sobre el yunque de los textos yo le di golpes al fuego, como Vulcano, y me los gané para mí, con el sudor de mi frente, como Adán, Lope, Quevedo, Cervantes, los místicos, Shakespeare, Calderón... invocando la belleza por los pueblos, ellos me han nutrido con su leche», señala El Brujo.

MONÓLOGO: Fecha: sábado 30 de marzo, a las 19 horas. Lugar: Teatre Principal d’Inca. Precio: 10, 15, 20 euros.

Rock&roll and Circus Bover

Suasi, la banda que lidera Pep Suasi y que completan Bernat Company a la batería, Marc Grasas a la guitarra y lap steel, Guillem Cerdà al bajo y Joan Toni ‘Skarabat’ al banjo, guitarra, acordeón y melódica, se ha reinventado en un nuevo formato. Este sábado estrenan en Manacor Suacirc, un espectáculo, original e innovador, en el que fundirán su música con el talento del Circ Bover. A la espera de verlo, me viene a la cabeza aquel especial televisivo de los Stones, The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Inspirado en el título del último disco de Suasi, Peces d’Antiquari, la carpa del Circ Bover se convertirá en un anticuario muy especial en el que diferentes personajes, interpretados por los artistas del circo (Rubén Carretero y Mari Paz) y acompañados por los cinco músicos del grupo, crearán diferentes situaciones en la pista.

El grupo musical Suasi / DM

Un ambiente mágico que sumergirá al espectador dentro de los números de circo, que se entremezclarán con las canciones de Suasi. Suacirc, con dirección de Tià Jordà y Rafel Gallego, pretende huir de la monotonía y empezar a caminar con la ilusión de un niño. «Todo con la experiencia de un sabio que mira hacia adelante aprovechando el que ya ha aprendido en el pasado», apuntan sus responsables.