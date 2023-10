Suasi, el grupo que lidera Pep Suasi y del que forman parte Marc Grasas, Joan Toni ‘Skarabat’, Guillem Cerdà y Bernat Company, cierra un año de gira (hasta la fecha suman 25 bolos) con un hito en su carrera: una actuación en el extranjero. Lo harán mañana viernes en Londres, en The Lower Third, sala situada en una de las calles de la capital británica con más historia musical: Denmark Street.

«Nunca hasta ahora hemos dado un concierto lejos de España, y eso siempre es ilusionante», confiesa Pep Suasi, deseoso de pisar una calle, Denmark Street, en la que grabaron los Beatles y Jimi Hendrix, Elton John escribió su clásico Your Song, y en la que, más tarde, los Sex Pistols vivieron en el número 6.

Suasi no actuarán solos en Londres, en un concierto en el que ya se ha colgado el cartel de entradas agotadas (sold out). Les acompañarán The Dreaming Spires y Danny & The Champions of the World, el grupo que conduce Danny George Wilson, un músico muy activo en la escena londinense con el que Suasi ha establecido una conexión: «Les hemos versionado uno de sus clásicos y él y sus músicos han hecho lo mismo con uno de nuestros temas. Ambas canciones se publicarán cuando su banda venga a Mallorca a actuar, el próximo 15 de noviembre en el Dimecres Bo de Inca», apunta Pep Suasi.