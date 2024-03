Las mejores fiestas de las discotecas de Mallorca desde el jueves 14 al miércoles 20 de marzo

¿No tienes plan para este fin de semana y te apetece salir de fiesta? Consulta la agenda de las discotecas más famosas y marchosas de Mallorca para pasártelo en grande durante esta semana.

Zar Society

El viernes 15 de marzo vuelve la mejor experiencia con Welcome to Vibra de la mano de Zar Society con un evento benéfico la la fundación Red de Ayuda a Niños Abusados (RANA) . El horario de fiesta es de 23:00 a 6:00 de la mañana y la entrada es de 12 euros. Solo se permite la entrada al recinto de mayores de 23 años. Con la entrada anticipada se incluye una copa para tomar algo.

El sábado 16 de marzo, llega el mítico 'Tardeo Canalla' de cada sábado. La entrada al recinto es gratuita o con dos copas y de 15 euros. El horario empieza a las 18:00 horas y termina a las 23:00 horas. La entrada es gratuita para esta fiesta solo es para mayores de 26 años.

Además esa misma noche llegan las noches del Silenzio Saturday Night. De 23:00 a 6:00 disfruta de la mejor música actual con el mejor reggeaton con la Saturday's Night y las canciones urbanas del momento. La entrada es de 12 euros con una consumición. Solo para mayores de 23 años.

Es Gremi

El jueves 14 de marzo llega el primer gran concierto de la semana. 2 Minutos, la legendaria banda de Punk Rock Argentino, realizarán un tour por España que pasará por Es Gremi este próximo jueves. El concierto será a partir de las 20:30 horas y el precio de las entradas es de 20 euros.

El viernes 15 de marzo, Llega a Es Gremi el concierto de despedida de The Prussians en la Sala 1 de Es Gremi. Después de casi 13 años tocando a nivel nacional y internacional en reconocidas salas y festivales, el grupo Mallorquín The Prussians anuncia su retirada definitiva, en una fiesta donde estarán acompañados de amigos como L.A, Guille and The Waves y Paco Colombás, para despedir por todo lo alto una trayectoria llena de éxitos y grandes momentos.

La hora del evento será a las 20:30 horas y el la entrada al recinto será de 10 euros.

Sala 1

20:00h Apertura puertas

20:30h L.A

21:15h Guille and the Waves

22:00h The Prussians

Sala 2

00:00 Paco Colombás

Además ese mismo día a partir de las 21:15 horas llega un nuevo concierto. Es Gremi presenta a .polar más The Distance y Ardeciudad. La entrada costará 8 euros en la sala 2.

.polar: (Madrid)

.polar es una banda madrileña de emo/post-hardcore formada en 2014 por Alberto Martínez (voz y guitarra) y Álvaro Morote (batería). Tras la entrada de Dani Martín (guitarra) y Carlos Hendricks (bajo), en 2023 lanzan su tercer LP Un espinar, grabado y mezclado en Cal Pau con Borja Pérez y masterizado por Victor García (Ultramarinos).

The distance (Mallorca)

The Distance es una banda formada en Mallorca en 2019 por Yamil Ghazi (guitarra y voz), Julián Gil (guitarra), Óscar D. Martí (bajo) y Alberto Abad (batería). Su próximo LP, The Wound, verá la luz en enero de 2024 y será presentado a lo largo de una serie de conciertos durante la primera mitad del año.

Ardeciudad: (Mallorca)

Ardeciudad es una banda de post-hardcore con influencia del screamo y post-rock en su música. Se crea la idea del proyecto a finales de 2019 y se formaliza en 2023 (Palma de Mallorca). El proyecto de la banda surge a raíz de la necesidad de Mikel (bajo y voz) y Rafa (guitarra) de crear algo inspirado en su fetiche, el «B.S.O. 1999/2000».

El sábado 16 de marzo no te puedes perder esta fiesta si eres un amante del Trap. A partir de las 23:59 en Es Gremi vente a la Urban Night: Urbanologia. Los reyes de la nueva era LUAR LA L, DEI V, YOVNGCHIMI, OMAR COURTZ sonarán en este evento. La entrada cuesta 10 euros en la sala 3.

Urbanologia / Es Gremi

El martes 19 de marzo, llega un nuevo micro Abierto de Autorxs con Dolores Cantero. A partir de las 20:30 horas. La entrada es gratuita. Prepárate para la cita imperdible de los martes para compositores, creadores de música instrumental, canciones poesías propias… y curiosos por conocer la creación de Autorxs de paso y residentes en la Isla.

Por último el miércoles 20 de marzo Es Gremi vuelve con sus Jam Session con Matt Crosset. Nuestras Jam Session ya son un imprescindible de los miércoles, ven y disfruta en directo de la voz de Matt Crosset!Lo que suceda sobre el escenario durante y después de su actuación, solo lo sabremos los que estemos allí viviéndolo en directo, en nuestras Jam Session cualquier cosa es posible. El concierto será a partir de las 21:30 horas.

Social Club Mallorca

El jueves 14 de marzo vuelve un clásico de Social Club. La Mamba Urbana aterrriza en el Social de la mano de los DJ's Sergi Ales y Simonet. El horario de la fiesta es de 23:30 a 05:00 de la mañana. La entrada es de 12 euros y sólo es posible la entrada a mayores de 18.

El viernes 15 de marzo vuelven la WAX Lab del Social Club. Junto a los mandos de la música y los dj'S Bizen López, Alex Caro y Sote de Lino. El horario de la fiesta es de 23:30 a 05:00 de la mañana. La entrada es de 12 euros y sólo es posible la entrada a mayores de 18.

El sábado 16 de marzo disfruta de la fiesta a partir de 18:00 a 23:00 horas se celebrará la fiesta Tardeo Select con la mejor música con Biel Castell y Óscar Romero. Las entradas tienen un precio de 12 euros con dos consumiciones. La edad mínima para acceder es de 25 años.

Además esa misma noche, disfruta de la Night Social House. Disfruta de la mejor música con de los dj's Alex Caro y Sote de Lino. El horario es de 23:30 a 05:00, la entrada cuesta 12 euros y sólo se podrá entrar a partir de los 21 años.

Lunita

¡Este sábado 16 de marzo, se acerca una de las fechas esperadas del año. Disfruta de la noche del sábado con la LAOSFEST.

Disfruta de una de las mejores fiestas del año con los dj's Cono, Juan Rigo, Sergi Ales, Marc Morillas, Enamo

Dj’s, shows, concierto

Servicio de comida (cena gratis si llegas antes de las 20:00h)

Sabotage

Sabotage abre todos los viernes de 00:00 a las 06:00.

Los sábados la discoteca tiene su propio tardeo de 17:00 a 22:00 horas y por la noche vuelve a abrir de 00:00 a 06:00.

Wave Club Mallorca

Esta semana el sábado 14 de marzo disfruta de la mejor música. Por la noche llega la Provenza Full de Mango con los dj's Victor DH, Pablo Raij y René Luis. Además se unirán a la fiesta Obrown y Bad Barry.

Kaelum Club

Este es el horario de Kaelum, durante los fines de semana:

Viernes 16:00h-05:00h

Sábado 16:00h-05:00h

Domingos 16:00 a 22:00h

BCM

Hasta finales de marzo la discoteca no abrirá sus puertas.

