¿No tienes plan para este fin de semana y te apetece salir de fiesta? Consulta la agenda de las discotecas más famosas y marchosas de Mallorca desde el jueves 25 al 31 de enero y final del primer mes de 2024.

Zar Society

El viernes 26 de enero vuelve la mejor experiencia con Welcome to Vibra de la mano de Zar Society. El horario de fiesta es de 23:00 a 6:00 de la mañana y la entrada es de 12 euros. Solo se permite la entrada al recinto de mayores de 23 años. Con la entrada anticipada se incluye una copa para tomar algo.

El sábado 27, empieza el último finde de enero con el mítico 'Tardeo Canalla' de cada sábado. La entrada al recinto es gratuita o con dos copas y de 15 euros. El horario empieza a las 18:00 horas y termina a las 23:00 horas. La entrada para esta fiesta solo es para mayores de 26 años.

Además esa misma noche llegan las noches del Saturday Night. De 23:00 a 6:00 disfruta de la mejor música actual con el mejor reggeaton con la Saturday's Night y las canciones urbanas del momento. La entrada es de 12 euros con una consumición. Solo para mayores de 23 años.

Es Gremi

El viernes 26 de enero de 2024 empezamos el finde con rock mallorquí en Es Gremi. Los grupos Metacorc i Urgila te esperan para disfrutar de este conciertazo. Las bandas de la isla empezarán a las 21:30 de la noche y el precio de las entradas es de 8 euros en la puerta.

El sábado 27 de enero llega The Los Band a es Gremi. The Los Band riden homenaje al Rock and Roll hecho en español Burning, Loquillo, Revolver, Extremoduro, Suaves, Fito, Tequila, M Clan... Un día que está marcado en rojo en el calendario. Difruta de los artistas grandes de todos los tiempos de la música rock en español. A partir de las 21:30 disfruta de esta fiesta musical. La entrada al evento es de 10 euros.

Además esa misma noche a partir de las 23:59 no te pierdas las Urban Nights, con Neon Edition. La fiesta temática más colorida está de vuelta el próximo sábado 27 de enero en Es Gremi. La entrada al evento es de 10 euros.

El martes 30 denero llega el Micro Abierto de Autorxs con Gonzalo Suárez. Prepárate para la cita imperdible de los martes para compositores, creadores de música instrumental, canciones poesías propias...

El miércoles 24 de enero es Gremi volverá con una Jam Session con Daniel Roth. Ven y disfruta en directo de la voz de esta cantante. Lo que suceda sobre el escenario durante y después de su actuación, solo lo sabremos los que estemos allí viviéndolo en directo, en nuestras Jam Session cualquier cosa es posible. El horario del concierto es a las 21:30 horas.

Social Club Mallorca

El jueves 25 de enero vuelve un clásico de Social Club. La Mamba Urbana aterrriza en el Social de la mano de los DJ's Sergi Ales y Simonet. El horario de la fiesta es de 23:30 a 05:00 de la mañana. La entrada es de 12 euros y sólo es posible la entrada a mayores de 18.

El sábado 27 de enero sigue la fiesta a partir de 18:00 a 23:00 horas se celebrará la fiesta Tardeo Select con la mejor música con Pep Tronik y Oscar Romero. Las entradas tienen un precio de 12 euros con dos consumiciones. La edad mínima para acceder es de 25 años.

Lunita

Vive la experiencia Lunita Experience al máximo el sábado 27 de enero con "Aquí se viene a torrar carne Vol.9 ". Disfruta de una BBQ en la terraza a partir de las 20:00 horas con la entrada a la discoteca de 12 euros. Además el Openroom será a las 23:00 horas de la noche.

Sabotage

Sabotage abre todos los viernes de 00:00 a las 06:00.

Los sábados la discoteca tiene su propio tardeo de 17:00 a 22:00 horas y por la noche vuelve a abrir de 00:00 a 06:00.

Wave Club Mallorca

Esta semana el sábado 27 de enero disfruta de la mejor música House de Ray Okpara. Con su estilo peculiar, sus influencias se centran en el hip-hop, el funky y soul. Fue junto con Johnny D, su compañero de aventuras musicales, que despertó su fuerte interés por la música electrónica.

Kaelum Club

Todavía no hay eventos programados

BCM

Hasta finales de marzo la discoteca no abrirá sus puertas.

