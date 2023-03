Jaume Crespí, al frente de la Trotsky Experience Band, presenta este viernes en Algaida el segundo álbum de esta atractiva formación. Un disco que lleva por título Nine y que se mueve en el campo del blues rock. En el concierto estarán los músicos que participaron en la grabación del álbum, entre ellos Fama Femenia, Octavio Cortés, Toni Rissos, Agustí Serra, Walcking Stick Man, Juan Amaro, Emili Gené, Jordi Álvarez y Miquel Gomila.

El disco incluye temas como In the skies, Wall all night, Big boy now, Sonny boy blow o Albatros. Dos de los temas han sido compuestos por la banda de Trotsky, Purgandus populus y Captain ‘Blues’. Nine ya se presentó hace unos meses en el Teatre de Petra, el pasado 14 de enero, con gran respuesta por parte del público.