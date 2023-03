Juan Echanove es el director y uno de los seis actores de la obra teatral Ser o no ser. Basada en la comedia cinematográfica de Ernst Lubitsch, uno de los grandes del séptimo arte junto a Billy Wilder y Charles Chaplin, la pieza sitúa su acción, con 37 persones en escena, en Varsovia en el año 1939, cuando la Compañía teatral del matrimonio Tura se instala en un teatro para ensayar ¡Gestapo!, obra que satiriza la amenaza mundial que suponen Hitler y el nazismo. A la vez, representan Hamlet, cuyo verso “ser o no ser” será la clave de un affaire extraconyugal ­los Tura tendrán que solventar la irrupción en su matrimonio de un joven aviador de la R.A.F.­. Pero los problemas se les multiplicarán en todos los órdenes: las autoridades polacas prohíben estrenar ¡Gestapo! para evitar represalias de Hitler; lo que no impedirá que Alemania invada Polonia.

El teatro como espejo de la sociedad “Putin tiene algo de Adolf Hitler, sin duda alguna. Putin cree en una raza superior, la suya”, afirmó hace unos días a este diario Juan Echanove, quien opina que el teatro “nunca debe perder su capacidad de ser un espejo de la sociedad en la que vivimos”. Juan Echanove aterriza en Mallorca con 'Ser o no ser': "Putin tiene algo de Hitler, también cree en una raza superior» Contra la falsedad y el abuso de poder Acompañan en este espectáculo a Echanove otros seis actores: Lucía Quintana, Ángel Burgos, Gabriel Garbisu, David Pinilla, Eugenio Villota y Nicolás Illoro. “La gran comedia se sirve del arte de la representación, de la risa, del teatro en fin, para defenderse de la falsedad y del abuso de poder”, defienden Echanove y Bernardo Sánchez, responsable de la adaptación teatral. TEATRO Lugar: Sala Magna. Auditorium de Palma Fecha: del 16 al 19 de febrero (jueves y viernes a las 19 horas; sábado y domingo a las 21.00) Precio: general 28 euros