Si no piensan ir a ningún concierto escuchen La boira, donde quieran. Jordi Maranges lanza su segundo single, una balada (anti) navideña inspirada en el escándalo de Jósefz Szájer, el húngaro de extrema derecha, eurodiputado, que fue sorprendido entregado a una orgía clandestina con hombres en un piso de Bruselas.

Un escándalo hecho canción

«Fue un escándalo mayúsculo, a las puertas de navidad, teniendo en cuenta la situación de confinamiento en la que estábamos. Que nuestro protagonista, Jósezf Szájer, fuera, además de intachable padre de familia, un abanderado de la moral y la rectitud más rancia inyectaba más morbo al relato. Yo, me acordaré siempre, estaba preparando algo para cenar, escuché la noticia por la tele, algo en mi interior resonó: quería escribir sobre este caso», explica Maranges. "Para mí la familia nuclear siempre ha sido sospechosa de mil crímenes, de mil legados tóxicos. Mucha gente, todavía hoy, se ve obligada a mantener en secreto su sexualidad para no romper con el status quo, para no dañar ese pilar tan consolidado como es la institución familiar heteronormativa. Aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI, sigue sucediendo", añade.

Avance de su nuevo disco

La boira, es el segundo avance en forma de single de su próximo disco. Después de “L’home més sexy de part forana” y “La fruita més primerenca”, esta canción que viaja entre el pop con piano confesional (que mira a clásicos como Nick Cave, John Grant o Lluís Llach) y a cierta electrónica minimalista ( Björk, Matmos, Maria Arnal & Marcel Bagés...) es una síntesis del conjunto del disco que está preparando para la próxima primavera del 2023.

La Boira fue grabada entre su estudio casero y los estudios Favela, en Palma, con Michael Mesquida a los controles. El máster es obra de Rafa Rigo, Urban Studio, Palma.