Yllana, la histórica compañía de teatro de humor, le canta a Queen

Yllana, la histórica compañía de teatro de humor gestual que con el tiempo ha ido diversificando su actividad, le canta a Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en We love Queen, un montaje con una puesta en escena que incluye músicos en directo, bailarines, actores y cantantes.

El show, cargado de buena música y energía, pretende emocionar y divertir de principio a fin. Durante la función, uno de los asistentes es invitado cada noche a subir al escenario para participar en una ceremonia, la que ofrece el ‘Gran Fanático’, quien ha montado toda una catedral del rock en homenaje y tributo a su banda favorita, y en la que los espectadores participarán en una original liturgia de exaltación y entusiasmo a la vida y obra de Queen.

Enrique Sequero y Manuel Bartoll, intérpretes y voces principales

David Ottone y Juan F. Ramos están al frente de la dirección artística de esta obra, que cuenta con Enrique Sequero y Manuel Bartoll como intérpretes y voces principales, arropados por el guitarrista Jorge Ahijado, el batería Micky Martínez y el bajista Sergio González, y un cuerpo de baile que integran media docena de artistas.

Yllana ha participado en la dirección de espectáculos de la talla de The Hole (2012), Hoy No Me Puedo Levantar (2014) o Mayumana Rumba homenaje a Estopa (2017), entre muchos otros.