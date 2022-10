Yllana entonará el 'I want to break free' de Queen en el Auditorium de Palma

Show must go on rezaba una de las canciones más inolvidables de Queen y es que a pesar del paso del tiempo son muchos los fans que siguen reproduciendo una y otra vez los temas de la banda británica manteniendo así la figura de Freddie Mercury como un icono impermeable al paso del tiempo. Esta esencia la recoge el grupo de teatro Yllana, ganador de varios premios(-como el galardón "Llave de ciudad de Caracas" en 2017 por The Primitials o el "Premi al millor Espectacle per votació popular" que obtuvieron en Santa Eugènia en el año 2009 por Brokers) y expertos en protagonizar revivals musicales como ya hicieran con "No me puedo levantar" en 2010 o "The Hole" en 2012.

En este año 2022, el reconocido grupo de teatro está viajando por todo el país presentando su obra "Passport" que representa satíricamente las andanzas del grupo por todo el mundo. Sin embargo, hacen un alto en su gira para aterrizar en el Auditorium de Palma el 11, 12 y 13 de noviembre para representar su espectáculo We Love Queen que ya ha recorrido importantes escenarios como el de La Latina en Madrid en el año 2019. De la mano de Barabu-Extresound, Yllana presenta un espectáculo vibrante y lleno de energía donde las canciones más intergeneracionales de Queen como I want to break free o Bohemian Rhapsody marcan el ritmo de la obra con un escenografía catedralicia que corre a cargo de Carlos Brayda, que conseguirá empapar de una aura litúrgica el Auditorium de Palma. La narrativa gira en torno a un gran fanático de la banda inglesa que oficia la apertura de su nueva iglesia del rock. Las voces que interpretarán las canciones serán las de Enrique Sequero, que ha participado en otros musicales como Cats, Peter Pan o La magia de Broadway y que es capaz de alcanzar tonos muy agudos que bien recuerdan a los que podía alcanzar el propio Mercury. Junto a él estará el joven Manuel Bartol, que a pesar de su corta edad ya tiene un recorrido envidiable en los escenarios de España habiendo participado en obras como Jesucristo Superstar o Blancanieves, el musical . A su lado estarán tres parejas de bailarines que con sus trabajadas coreografías arropan a los actores en todo momento y los cuatro músicos dirigidos por Julio Vaquero permanecen en el escenario de principio a fin asegurándose así que el público baile y no quiera sentarse en ningún momento. El show contará con la participación de los asistentes que también formarán parte de la experiencia y de la teatralización del espectáculo. Yllana sigue demostrando que a pesar del paso del tiempo siguen siendo capaces de realizar un espectáculo que levante al respetable de sus asientos desde el primer minuto. Esta producción recuerda al exitoso musical We will rock you que en el año 2003 consiguió llenar salas en Madrid, Londres y Nueva York.