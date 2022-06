Jane Yo y el regreso de Miki Serra

Ahí van dos motivos para acercarse este sábado al Sabotage: el primero, llega por fin el esperado nuevo disco de Jane Yo; y el segundo, reaparece tras un tiempo en la sombra Miki Serra, el que fuera cantante de Sexy Sadie, entregado desde hace un tiempo a sus ‘relatos cortos’.

Tuvieron que pasar 8 meses desde el primer single de adelanto y más de 5 años desde su último EP, pero el pasado mes de marzo vio la luz, por fin, From Now On, el nuevo disco de Jane Yo. Ya con sus dos Eps anteriores, la banda afincada en Mallorca anticipaba un estilo atmosférico e intenso, pero con este nuevo trabajo, el primer larga duración y en formato vinilo, reafirman y consolidan ese sonido que les caracteriza.

La formación compuesta por August Cortés (voz y guitarra), José Troya (bajo y teclados), Miquel Blai (batería) y Jorge Sevilla (guitarra y sintes) empezaron a finales de 2014 un proyecto musical con el que buscan combinar la música del momento con ecos del postpunk y los estilos del rock de los noventa. Durante el 2015 grabaron su primer EP en los Estudios Favela de Palma de Mallorca, All the clocks EP, que presentaron oficialmente en el SolarFest del 2015, en Palma. En 2016 grabaron su segundo EP, Continue, bajo el sello Espora Records, que fue presentado en el Mallorca Live Festival.

Miki Serra, por su parte, será el encargado en el Sabotage de abrir la velada, con su primer concierto en mucho tiempo, acompañado de brillantes músicos.