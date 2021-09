Tributo a los Dire Straits

En The Very Best of Dire Straits Brothers in Band repasará lo más destacado de la desaparecida banda británica en un show que revivirá desde el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline al antológico Money For Nothing, pasando por clásicos como Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love o Lady Writer, y revisitando joyas como News, Why Worry, One World, It Never Rains y muchos otros.

«Si la guitarra y voz de Mark Knopfler han sido fundamentales en Dire Straits lo mismo ocurre con Angelo Fumarola. Su voz, su postura, sus gestos, su expresividad y sobre todo su espectacular forma de tocar la guitarra nos muestran al Mark Knopfler de una época pasada que ya no volverá, aquel que nos llevaba de la mano con melodías que ya pertenecen a la memoria colectiva, aquel que nos dejaba asombrados con la velocidad de sus manos y su tan personal forma de tocar la guitarra», señalan desde la organización de un concierto pensado para los auténticos devotos de los Dire Straits.