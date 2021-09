Las canciones de Queen despiden el festival Cultura es Vida

El festival Cultura es Vida baja el telón, a lo grande, con un concierto en homenaje a la Reina, a Queen, a cargo de God Save the Queen, considerado uno de los mejores grupos en su campo. Catalogado por la revista Rolling Stone como el mejor show sobre Queen en el mundo, God Save The Queen repasará los éxitos de la banda liberada por el autor de Don’t Stop Me Now, el inigualable Freddie Mercury. Ver en directo a God Save The Queen es todo un espectáculo. Es la banda que pone el mundo a sus pies. Se trata de un espectáculo único. «El mejor show de Queen que hace las delicias de fans por todo el planeta y que no deja de sorprender por su gran calidad y parecido con la banda original», anuncian desde el festival palmesano.