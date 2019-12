QUÉ HACER EL VIERNES EN MALLORCA

Manel, en el Principal

Manel, el grupo de Guillem Gisbert, Martí Maymó, Roger Padilla y Arnau Vallvé, continúa en la cresta de la ola. Lo ha vuelto a demostrar con el cartel de "entrades exhaurides" en el Teatre Principal de Palma, donde este viernes, a partir de las nueve de la noche, se reencontrará con sus incondicionales mallorquines, numerosos y siempre fieles, a quienes presentará Per la bona gent, su último y esperado trabajo. "Nos gusta que en una canción pueda pasar cualquier cosa", han dicho los Manel sobre este cedé, publicado tres años y medio después de su anterior entrega, Jo competeixo (2016). Un álbum con el que la banda barcelonesa, en la carretera desde 2007, conjuga malabares rítmicos y samples cargados de significados.

El tema que da título al disco es un tema pop con base electrónica que incluye un fragmento sampleado del clásico de Maria del Mar Bonet Alenar, del año 1977, con la voz de la mallorquina cantando "tres portes tinc a ca meva obertes a tots els vents: la que està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per la mort, que la tancarà el meu temps". El cuarteto ha explicado que su nueva canción "reflexiona sobre la porosidad de las fronteras que separan el Bien y el Mal". El videoclip, rodado en un hotel y con la historia de la boda de una pareja, ha sido dirigido por Lluís Sellarès.

Manel ya forma parte de la historia con su récord como único artista al entrar al número uno de las listas españolas tres veces consecutivas con discos cantados en catalán, y también con sus casi medio millar de conciertos en todo la geografía catalana, pero también en lugares tan variados como los Estados Unidos, Argentina, México, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Luxemburgo, Suiza, Alemania y Filipinas, como se recuerda en la web del Teatre Principal.

La gira de este Per la bona gent despegó el pasado 9 de noviembre en Valencia, en el Deleste Festival, y continuó por Barcelona, Tarragona, Girona... y ahora Palma. Lo que se podrá ver en el Principal responde a un elaborado plan de trabajo: meses y más meses en su local de ensayo y también en el Teatre L'Artesà del Prat de Llobregat, de diez de la mañana a ocho de la noche, a puerta cerrada, únicamente con sus técnicos de sonido y luz. El Principal vibrará con temas como Canvi de paradigma, Formigues o Aquí tens el meu braç, y con los samples no solo de Bonet, también de Sisa, Serrat o Els Pets.

CONCIERTO

Fecha: viernes, a las 21.00 horas.

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Precio: de 8 a 35 euros. Agotadas.



Celebraré mi muerte

En 2005 la vida del cirujano Marcos Hourmann cambió para siempre. De madrugada, una paciente de más de 80 años llegó al servicio de urgencias del hospital donde trabajaba. Sometida a un gran sufrimiento físico, el pronóstico solo le daba unas horas de vida. La paciente y su hija le pidieron que terminara con su sufrimiento. Marcos, saltándose todo el protocolo, le inyectó 50 mg de cloruro de potasio. Murió a los pocos minutos. El público emitirá ahora el veredicto, ante esta obra codirigida por Alberto San Juan y protagonizada por el propio Hourmann.

TEATRO

Fecha: este viernes en el Teatre d'Artà. 20.30 horas. 12 euros; y el sábado en el Teatre de Lloseta, a las 20.30 horas. 15 euros.