Manel: "Somos un poco cabroncetes entre nosotros"

"Todo el mundo tiene alguna maldad, las maldades no son confesables pero somos un poco cabroncetes y juguetones entre nosotros", reconocen Guillem Gisbert, Martí Maymó, Roger Padilla y Arnau Vallvé. Los cuatro integrantes de Manel, una banda que suma diez años en la carretera, actúa este viernes en el Teatre Principal de Palma, donde han colgado el cartel de "entradas agotadas" para la presentación de su nuevo trabajo, Per la bona gent.

En su tercera actuación en el Principal, un teatro "muy bonito y acogedor", en el que se sienten "muy a gusto", los Manel se reencontrarán con sus fans mallorquines, fieles y entregados desde el día en el que les descubrieron. "Siempre recordamos una actuación en Lloseta, cuando vimos desde el escenario a un abuelo con su nieto cantando hem fet l'amor, los dos al unísono", han contado hoy a modo de anécdota unos músicos que defienden que "en una canción pueda pasar cualquier cosa".

El concierto del Principal está centrado en su quinto trabajo, el citado Per la bona gent, pero también habrá canciones "de ayer y de siempre", adelantaron. Especial será la puesta en escena, que responde a un elaborado plan de trabajo desarrollado durante meses en su local de ensayo y también en el Teatre L'Artesà del Prat de Llobregat, de diez de la mañana a ocho de la noche, a puerta cerrada, únicamente con sus técnicos de sonido y luz. "Ha sido la primera vez que hemos contratado un diseño de luces y escenografía con una intención, la de lograr un directo envolvente", han apuntado.

Padilla ha precisado que la puesta en escena de este viernes será "sutil, como un viaje cromático y estético" ya que la banda no utiliza un hilo conductor en sus conciertos. "El objetivo es enlazar la portada del disco y el degradado de colores en escena", recalca.

Otra de las novedades llegará con la utilización de sintetizadores y samples (pequeños fragmentos de discos de otros artistas), de Maria del Mar Bonet, Jaume Sisa, Serrat y Els Pets. "En el tercer disco (Atletes, baixin de l'escenari, 2013) ya usamos por primera vez sintetizadores, y desde entonces ha sido algo progresivo. Para las actuaciones hemos tenido que usar una metodología distinta a una banda de rock, por lo de los samples. Los ensayos fueron interesantes y al final nos están saliendo unos conciertos cojonudos", han asegurado.

Por su parte, el bajista Maymó ha reconocido que "a día de hoy se venden muy pocos discos en físico", pero confía en la proyección que sus obras musicales tienen en las plataformas digitales.

El tema que da título al disco incluye un fragmento sampleado del clásico de Maria del Mar Bonet Alenar, de 1977: "Tres portes tinc a ca meva obertes a tots els vents: la que està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per la mort, que la tancarà el meu temps".

"No sé si Bonet nos conocía mucho, pero fue muy generosa al decirnos: adelante con vuestra idea", ha confesado el cantante de Manel, Guillem Gisbert. Concluido el trabajo de los Manel sobre el clásico de Bonet, ésta les llamó, para hacerles saber que estaba "contenta y agradecida con la versión".

"Maria del Mar Bonet es una gran intérprete y también una gran autora. Todos tenemos, como mínimo, una canción de Bonet instalada en nuestra cabeza. Como artista es un tótem", reconoce el cuarteto.

Por otra parte, la banda ha anticipado que el próximo 17 de abril ofrecerá un concierto en Artà, localidad en la que Manel actuó por primera vez en la isla en 2011. "Todavía no podemos concretar el lugar en el que actuaremos", señalaron.