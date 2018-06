La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Pep Suasi: Renacido y bien arropado

Una catarata de emociones es lo que ha soportado en los últimos tiempos Pep Suasi (1972), gigante del rock catalán, cofundador de Fora des Sembrat cuando contaba veinte años y autor de una discografía que contempla hasta diez títulos, algunos de ellos en solitario, como Equilibrista Emocional. Un álbum que presenta este viernes en el Teatre Municipal Xesc Forteza, en el que será el primero de doce conciertos programados –uno por mes– a beneficio de Projecte Home.

"Gracias a Projecte Home he renacido y me he reencontrado conmigo mismo", confesó hace unos días a este diario el músico mallorquín. El cantante, guitarrista y compositor ha logrado, tras 18 meses de rehabilitación, dejar las drogas, una experiencia que ha querido contar en Equilibrista Emocional, grabado bajo el nombre de Suasi i els Electrodomèstics. "Por primera vez canto canciones que me las creo", ha reconocido Suasi, quien señala un problema, "la visualización" de la lacra de las drogas. "Somos unos hipócritas" ante este mal, espeta.

En el concierto del Xesc Forteza Suasi contará con la presencia de un buen número de amigos sobre el escenario, como son los miembros de Boc, Marcel Cranc, Lluís Vivern, Tiu, Glòria Franquet (Al Mayurqa), Miquel García (Roulotte y The Claps), Joan Toni Skarabat, Toni Cerdà, Toni Oliver y Guillem Cerdà, con quien fundó Fora des Sembrat hace ahora 26 años. También estará Tito Dávila, el teclista habitual del grupo de Andrés Calamaro, que se encuentra estos días actuando por la isla. Els Electrodomèstics de Suasi cuentan con Tomeu Marroig a la guitarra y coros, Pep Estrada al bajo y Bernat Company a la batería, percusión y coros.

El disco, que grabaron con Pere Estelrich y Toni Pastor en los estudios Swing, y que cuenta con una portada obra de Pedro J. Suasi, padre del cantante, es cronológico y condicional: antes de cada tema, Suasi explica lo que el oyente escuchará, algo que también hará en el Xesc Forteza.

"La creatividad se dispara en Projecte Home. Las canciones las compuse tras las terapias, y salieron solas", confiesa Suasi.

El disco arranca con Tenc por, un tema que describe los miedos del primer día; y continúa con Avui m´he fet gran, en el que canta: "Fent repàs de tot el que m´ha anat passant, m´has fet viure allò que realment era important. No sé com agrair-te fer-me sentir tant. Digue´m que sents, tendressa o por? culpa o admiració? S´han despertat totes alhora quina explosió d´emocions".

En Actor principal, canción que en el disco la canta con Pep Álvarez de Anegats, Suasi deja a un lado "el victimismo" para agarrarse "a la vida"; y en Petis detalls, entona una canción de amor destinada a "voler compartir el meus moments amb la meva estimada". Otros cortes del cedé son Cavaller, Maria, Equilibrista Emocional, El món l´espera y El vals de na Maria, "un reconeixement a toda aquella gent que tens al teu voltant".

En concierto

Fechas: viernes 1 de junio,

a las 20.30 horas.

Lugar: Teatre Municipal

Xesc Forteza. Plaça Miquel

Maura Prevere, 1. Palma.



La Bersuit: Rock mestizo argentino

Cumbia, tango, murga, reggae, chacarera, cuarteto y candombe son algunos de los sonidos que agita la legendaria banda argentina Bersuit Vergarabat. Un fenómeno de masas que provoca el delirio allí donde actúa y que está de aniversario: 30 años sobre los escenarios.

El grupo, que actualmente integran Daniel Suárez, Cóndor Sbarbati, Juan Subirá, Pepe Céspedes, Carlos Martín, Alberto Verenzuela, Juan Bruno, Manuel Uriona y Mariano Campoliete, surgió a finales de la década de los 80, aunque el reconocimiento popular le llegó diez años después con la salida del disco Libertinaje, en 1998, producido por Gustavo Santaolalla. Este trabajo permitió trascender las fronteras del país y recorrer gran parte de Latinoamérica y España. A día de hoy la banda lleva editados 13 discos con más de un millón de unidades vendidas, traspasando fronteras y posicionándose como una de las bandas de rock más importantes de Latinoamérica. Esto les ha llevado a recibir varios premios y realizar innumerables giras internacionales, incluyendo varias visitas a países europeos. En su última visita a la isla, en 2007, reventaron la por entonces Assaig, hoy reconvertida en Es Gremi.



En concierto

Fecha: miércoles 6 de junio, a las 21.00 horas.

Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló.

Precio: desde 15 euros, en mallorcatickets.com, Discos Oh y Baba Inca y Manacor. Venta física en Es Gremi.



´Mozart Heroes´: Música clásica con riffs de rock

Si creían haberlo visto todo, y escuchado, en el campo de la música, esperen y no pierdan detalle del dúo Mozart Heroes, que con motivo de su gira mundial hace parada en el Trui Teatre para presentar su show On Fire. Un dúo que integran dos músicos suizos salidos de un conservatorio de música clásica y que armados con un chelo y una guitarra combinan riffs de rock brutal con partituras de películas épicas. Salvajes, sin concesiones y sin convenciones, capaces de darle la vuelta a una partitura de Mozart o a un tema de Metallica o AC/DC.



Músic

Fecha: viernes 1 de junio, a las 21.30 horas.

Lugar: Trui Teatre. Camí de son Rapinya.

Precio: de 25,50 a 33 euros.



Anegats + Ocults: Juntos y revueltos

G ran noche de rock en catalán, la de hoy en Manacor, con dos grupos que están de vuelta: Anegats y Ocults. Los de Son Servera se reencontraron con sus seguidores hace unas semanas en el Teatre de Lloseta, que durante dos noches se volcó con los autores de Cada nit és sa millor. Tras un descanso de cuatro años, han regresado al ruedo como si nada, en plena forma. Los de Manacor, por su parte, con Toni Nicolau al frente, anunciaron que volvían en marzo: "Queremos fiesta en los escenarios y queremos sentir al público bien cerca", y añadían: "No em volem cap que no sigui dels nostres, no en volem cap que no vengui a passar-ho bé".

En Manacor, Ocults y Anegats estarán acompañados por OR, grupo que incita a la fiesta y el jolgorio en sus actuaciones.



En concierto

Fecha: viernes 1 de junio, desde las 21.30 horas.

Lugar: Plaça de Ramon Llull. Manacor.



Faemino y Cansado: Patrimonio del humor

Después de más de tres décadas provocando la carcajada en varias generaciones de españoles, Carlos Faemino y Javier Cansado merecen ser declarados patrimonio del humor. Su humor iconoclasta tomará este sábado el Trui Teatre con Quien tuvo retuvo, un espectáculo caótico en su estructura con una puesta de escena austera, minimalista. En definitiva, una nueva vuelta de tuerca a lo que llevan haciendo desde que empezaron en Madrid, primero con espectáculos callejeros, luego en bares y teatros, y más adelante en televisión. Una propuesta, la de esta pareja, que puede llamarse humor absurdo, inteligente o surrealista, pero a la que pocos pueden resistirse. Con estos dos en acción, la sonrisa y el reír hasta llorar, está asegurado. El público de Palma bien lo sabe, porque Faemino y Cansado se han convertido ya es unos clásicos de los escenarios de la isla.



´Quien tuvo retuvo´

Fecha: sábado 2 de junio, a las 21.00 horas.

Lugar: Trui Teatre.

Precio: de 22 a 27,50 euros.



´Norma´: En la cima del bel canto

La tragedia griega, el culto celta a la naturaleza y los remordimientos de la Lady Macbeth shakesperiana se dan cita en Norma, una de las cumbres del bel canto, una auténtica obra maestra. Con dirección musical de Andrés Salado y dirección de escena de Lorenzo Amato, esta producción del Teatro di San Carlo de Nápoles se estrena en Palma el próximo miércoles, con Yolanda Auyanet en el papel de Norma, Ketevan Kemoklidze como Adalgisa, Wojtek Gierlach encarnando a Oroveso, Sergio Escobar interpretando a Pollione, Inma Hidalgo como Clotilde y Antoni Lliteres como Flavio. Nombres a los que hay que añadir dos históricos: Ezio Frigerio (escenografía) y Franca Squarciapino (vestuario).



Ópera

Fecha: días 6 (a las 20 horas), 8 (a las 20h) y 10 (a las 18.00).

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Lugar: de 10 a 65 euros.



´Dirty Dancing´: Fantásticos bailes

Hay películas que dejan huella y canciones que perduran en el tiempo. Dirty Dancing, el filme que protagonizaron Jennifer Grey y Patrick Swayze, tiene las dos cosas: una historia emocionante y una música que acelera el ritmo del corazón. Este musical, que ha batido récords por todo el mundo, logra transportar al escenario la nostalgia de la década de los 80 con todas las emociones que provocaron los dos citados actores en la pantalla grande. Laura Enrech y Pablo Ceresuela encarnan en esta adaptación a Baby y Johnny Castle, dos iconos de la cultura popular. Una versión en la que el escenario de la Sala Magna se transforma en el lujoso hotel Catskill Mountains de Nueva York para revivir la historia de amor entre Baby Houseman y su instructor de baile durante el verano de 1963. La imagen superior corresponde a hace unos días, cuando parte del elenco hizo una representación en Plaza España.

Musical.

Fecha: hasta el 3 de junio. Viernes (a las 18,30 y 22.30), sábado (mismo horario) y domingo (a las 17 horas)

Lugar: Auditòrium de Palma. Passeig Marítim.

Precio: de 24 a 55 euros.

Música

Viernes 1

Al concierto de Biel Alimanya & The Folsom Rockers, porque sonarán temas de sus recientes When we were friends y Live at my hometown y porque este revisitador del rockabilly y los sonidos 50s y 60s sencillamente lo tiene.

Biel Alimanya & The Folsom Rockers: presentación de Live at my hometown + DJ Fannie Brown. Maraca Club (Poeta Francesc Fiol i Joan 1), 23-5 h., concierto a las 0 h., 3 €.

Al concierto de Kaze, porque el cartagenero es joven pero ya es hasta resabiado, porque navega con propiedad desde el hardcore hasta aromas trap, y porque a la nueva hornada nacional ya con años de experiencia no hay que perderle la pista.

Kaze + Beto + DJ Figu. La Red 2 (Sala Lunita, Camí de Can Pastilla 39), 21 h., anticipada 12 €.

Al concierto de PreNatal y OFH (Orquesta Femenina Hematoma), porque los primeros son un grupazo de pop-rock-punk-latino inteligentemente irreverente y sabiamente melódicos, y porque las segundas son una formación peninsular que saldrá de su local de ensayo por primera vez.

PreNatal + OFH (Orquesta Femenina Hematoma). Tunnel Rock Club (Plaça Gomila 2), 23 h., 6 € c.c.

Al concierto de Hattori Hanzo, porque son una locomotora de surf&rock&roll, porque su directo es incansable y tremebundo, porque si no bailas con ellos es que estás muerto, y porque la apertura de la noche la hará vuestro seguro admirador, esclavo, amigo y siervo Conejomanso.

Hattori Hanzo Surf Experience + Conejomanso. Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), 20-23:45 h., 6 e con cerveza.

Al concierto de El Niño Alcalino and The Chuskers, porque su banda es una locomotora de funk, y porque sus ritmazos entran fina y negramente como los sesentas sudados más genuinos, y porque la noche seguirá en las dos salas del Kaelum bajo los parámetros populistas mejorentendidos habituales.

El Niño Alcalino and The Chuskers. 22:30 h., 10 € c.c. o dos cervezas. Kaelum Club (Avinguda Argentina 1), hasta las 5 h.

Al concierto de Posidònia, porque decir que hacen estiloso folk mediterráneo es quedarse corto, porque la sabiduría musical en clave de folclore local que tienen Toni Pastor y Marta Elka después de tantos años de carrera es elevadísima y muy envidiable.

Posidònia. Espai de cultura Ciutadà Il.legal (Major 1, Pòrtol), 21 h., 15 €.

A la nueva edición de las Full Moon Party de Bonaona, porque es uno de los locales surferos de referencia en la isla, y porque complementan muy bine sus saraos con música y mojitos.

Full Moon Party. Bonaona (Palangres 7, Can Pastilla), 19-23:30 h.

Al sarao INTRVL AV Sky Sunset Party, porque anuncian electrónica de vanguardia mezclada con jazz y espectáculo visual, y porque será en la espectacular terraza del ático del hotel OD Portals.

INTRVL AV Sky Sunset Party. Hotel OD Portals (Avinguda Tomàs Blanes Tolosa 4, Calvià), 19-0 h.

A la apertura de temporada y presentación del calendario de eventos de la impresionante terraza en el ático del hotel HM Gran Fiesta, porque ya llevan un par de años ofreciendo aparte de un espacio bastante insuperable unos saraos con suficiente picardía como para distinguirse.

Opening Sunset Party. Sky Bar del hotel HM Gran Fiesta (Marbella 28, El Arenal), 20-0 h., imprescindible reservar en events@hmhotels.net.

A la apertura de temporada de la terraza Upper, porque se suman a la voluntad surgida hace un par de años dirigida a revalorizar Playa de Palma, porque anuncian estilo y criterio además de buenas vistas desde su emplazamiento elevado y eso hay que ir a comprobarlo.

Uppertura de la terraza Upper. MG Café (crta. Arenal 45), 20-0 h.

Sábado 2

Al arranque de los Weekbikining, porque se anuncian como vermut, música, comida y el ambiente relajado, porque proponen una fiesta italiana en la que sonarán clásicos como Celentano, Carrá o Carotone, y porque será en la bendita Tortillería de Sa Gerreria.

Weelbikininig con DJ Hip-Politano. La Tortillería (Plaça Quartera 1), 13-19 h.

A la flower power del Moltabarra, porque une un sarao de música universal que hace bailar al más inmovilista con el poder de convocatoria de uno de los locales de mayor gancho y carisma de sa Gerreria y también toda la ciudad, y solo te puede quedar un fiestote despiporrante.

Fiesta Flower Power. Moltabarra (Pes de sa farina 12), 20-3 h.

A la nueva edición del Vermuteo de Syndeo, porque se celebra en uno de los hoteles de mayor apuesta por la estética contemporánea bien entendida, porque habrá vermut y amplia bodega, y porque en esta ocasión habrá pipote ochentero.

El vermuteo de Syndeo: Swinging at the Woodside con Mallorca Swing. Sábado en el Syndeo Restaurant & Lounge (Hotel Innside Palma Bosque, Camilo José Cela 5), 12-16 h.

A la nueva edición de las fiestas polacas en el Lemon Tree, porque anuncian mucho vodka, cevezas polacas, comida típica y música dicen que muy bailable.

Fiesta polaca Summer Edition. Lemon Tree (Pes de sa farina 10), a partir de las 20 h.

A la Diada del medio ambiente, porque con tal digno motivo habrá una amplia variedad de propuestas como un mercadillo de segunda mano, animación callejera, talleres, cuentacuentos, muestra artesana, teatro, gastronomía y hasta performances.

Diada del medi ambiente. Plaça París, 10-20 h.

A la nueva edición del Gender Fok, porque es un festival de música electrónica y electrodisgusting, porque es una cita dedicada a concienciar de la lucha contra la LGTBIfobia, porque habrá música, talleres, batucadas, vermutadas y divertimentos varios.

Gender Fok: Kika Lorace + Phussyon + Charming Man DJ + Pepe Ragonese Trio + Batukrack + CorPride? Avinguda Constitució de Alaró, 10 a 0 h.

Al nuevo episodio del ciclo Jardí obert, porque ofrecen gemas musicales en una localización de indudable encanto, porque lo complementan con buen vermut, y porque los paisajes sonoros desde el folk hasta la electrónica de las valencianas Júlia prometen estimable delicadeza.

Jardí obert: Júlia. Con degustación del vermut Cabraboc. Casa museu Llorenç Villalonga (Bonaire 25, Binissalem), 12 h., vermut 11-14 h.

Al concierto de Miranda Jazz Combo, porque si alguien tiene altura, categoría, solvencia hasta la pura envidia y recorrido musical casi gigante es cualquier proyecto que lidere el guitarrista Toni Miranda, desde el jazz clásico hasta las miradas actuales.

Miranda Jazz Combo. Teatre del Mar (Llucmajor 90, El Molinar), 21 h., 14´5 €.

Al concierto de Los amebas, porque son un efectivo y muy sólido combo de garaje, soul y Groove, porque son un pequeño ejército de temazos y de actitud.

Los amebas. Underground Bar (Marquès de Vivot 10A, Valldemossa), 23:30 h.

A la presentación del nuevo material de Main Line 10, porque son unos históricos del hardcore melódico y el punk rock, porque se las saben todas y saben hacerlo sonar, y porque telonean otros no menos sabios como Fast Food Society.

Main Line 10: presentación de The fox + Fast Food Society. Tunnel Rock Club (Plaça Gomila 2), 23 h., 7 € con cerveza / 10 € con cerveza+CD.

A la nueva edición del vermut en vivo en Sa Bodega de Esporles, porque programan grupazos locales de nivelazo de sonoridad más que festiva y bailonga, porque el jazz & Groove de Els Emmentals cumple esos parámetros, y porque lo rematan con único y genuino vermut de grifo.

Vermut en vivo: Els Emmentals. Sa Bodega (Nou de Sant Pere 4, Esporles), 12 h.

Al inicio de los saraos Sundown, porque solo para este evento inicial se trasladan de su sede oficial en la terraza del hotel Índico a la sala Es Gremi, y porque estará una amplia representación de la primera línea local del pum-pum-pum son cintura.

Sundown Opening: Kiko Navarro + Los chicos del maíz + Javi Row + The Southnormales + Kiko Melis + Nichole + Supra + Kenny García. Es Gremi (Porgadors 16), 0-6 h., entrada con invitación, info en 618 234 692.

Al arranque de los saraos Lithium by Gave, porque anuncian electrónica con sustancia en unas jornadas casi extenuantes que arrancarán en el carismático club de playa Can Gavella para acabar en la no menos representativa discoteca Skau.

Lithium by Gave. Johan Mila + Sandra Bennett + MARTC + Gave (Can Gavella, Disseminat Casetes des Capellans 136, Can Picafort, 17-0 h.). After Beach Party: Kiko Melis + JAMC + Johan Vila b2b Gave + Daltonic (Discoteca Skau, Avinguda Josep Trias 14, Can Picafort, 0-5 h.).

Escena

A ver Las otras Lolas, porque se anuncia como una encantadora comedia romántica que transita por tres épocas diferentes, los glamurosos años 50, los liberados y hippies 60 y los desafiantes y techno-pop 80.

Las otras Lolas. Escrita y dirigida por Kathleen Bendelack. Viernes a domingo en la Sala Mozart del Auditòrium (Passeig marítim 18), 20:30 h., 20 €.

A ver a la monologuista y actriz Eva Soriano, porque entre otras colaboraciones su paso por el programa Late Motiv de Andreu Buenafuente le da un aura de promesa confirmada o realidad naciente.

Eva Soriano. Sábado 20:30 y 23 h. en The Artist (Caro 52), 7 €.

Es variat

A la nueva edición de la Fira del llibre, porque el consumismo cultural es el único que es venial y conveniente, porque durante diez días habrá eventos, firmas y descuentos para recordar que hay comprar libros durante todo el año.

XXXVI Fira del llibre. Hasta el 10 de junio en el Passeig del Born, programa completo en llibretersmallorca.cat.

Al pop-up de la plataforma Missió13, porque es lenguaje coloquial se trata de un mercadillo, porque ofrecen una muy estilosa y hábilmente moderna selección de moda, complementos, arte y hasta gastronomía.

Missió13 Pop-up. Con Miljø Store, Herve Gambs, Suro, Lilja Bloom, Aubergin, Palma Dog, Maravillas Bags, Simone Jacob, Rosevelvet Bakery, Formentera Aguamarina, Roman Kuhn, Cachao, Aubocassa, Bodegas Roda, Bon Vivant, Marat Atelier Y Aya Jewels. Viernes (16-21 h.) y sábado (11-18 h.) en Silke von Rolbiezki Coiffure (Missió 13).

A la nueva edición de las Passejades gastronòmiques, porque descubren secretos, lugares y productos de sólida personalidad gastronómica, y porque en esta ocasión plantean la fundamental misión de encontrar el mejor pan de la ciudad.

Passejades gastronòmiques: Gust secret, pa eixut. A la recerca del bon pa de Ciutat. Viernes (17:30 h.) y sábado (11 h.), 15 €, inscripciones en 971 718 786 / trescultura@gmail.com.

A la nueva edición del rastrillo del Club Elsa, porque esta asociación benéfica sin ánimo de lucro ofrece durante tres días una amplísima gama de ropa y complementos para toda la familia, menaje, juguetes, libros, mobiliario, artesanía, decoración, etc.

Rastrillo del Club Elsa. Viernes a domingo 10-18 h. en el Palma Arena (Passeig Uruguai 3).

A la nueva edición del mercadillo de Plaça Barcelona, porque oferta multitud de artículos de segunda mano en sus más de cincuenta puestos, porque hay tanto ropa como complementos, artesanía, muebles, decoración o diseño, y porque lo redondean de actividades para los más pequeños y música para bailotear.

IV mercadet de segona mà. Sábado en plaça Barcelona a partir de las 10 h., vermut musical con Funky Paella Selecta desde las 12 h.

Al itinerario Cabrera mágica, porque es un recorrido siguiendo el libro del periodista, músico y arqueólogo Carlos Garrido, porque busca reflejar el hechizo de la isla vecina a través de textos leídos e interpretados, música y hasta un baño en la cova Blava.

Cabrera mágica. Con Xavi Núñez y Mariona Forteza. Salida sábado desde Colònia de Sant Jordi, 15-21:30 h., 45 €, reservas en 971 65 64 03.

Al Yoga meets beer, porque es el evento hecho a tu medida si te consideras yogui y amante de la cerveza artesana, porque la relajación que genera el yoga guiado por buenos profesionales es perfecta para disfrutar después de cada aroma y cada sabor.

Yoga meets beer. Todos los jueves en Syndeo Restaurant & Lounge (Camilo José Cela 5), 20-21 h., 15 € con una cerveza.

