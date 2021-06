La Serra de Tramuntana és una obra monumental que barreja cultura, tradicions, estètica, espiritualitat i identitat. Està formada per un conjunt de pobles, de gent, de flora i de fauna que enamora a tothom que s’hi apropa. La Serra és molt més que una serralada. Per això fa deu anys la comunitat internacional va reconèixer la simbiosi entre els factors naturals, humans i culturals realitzada durant segles.

Celebracions per commemorar el desè aniversari

El Consell de Mallorca ha organitzat actes per commemorar aquest aniversari. L’acte central tindrà lloc el 29 de juny, just el dia que fa 10 anys de la distinció de la Serra de Tramuntana per part de la Unesco, amb un concert de música clàssica a càrrec de la secció de corda de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que es durà a terme a l’esplanada de la Cartoixa de Valldemossa. Interpretarà dues peces de dos compositors mallorquins. Quatre estacions a Mallorca del compositor contemporani Joan Valent qui va fer aquest tema gràcies a un encàrrec del Consell de Mallorca, i el tema La Serra de Tramuntana del compositor Antoni Mairata. Aquesta peça cerca ser un cant a la Serra de Tramuntana. Com a preludi, a l’Acolliment de Lluc el grup indie L.A. oferí ahir un concert gratuït en què presentà el seu darrer treball discogràfic gravat a la tardor de l’any passat a la Serra, concretament a Orient.

Mallorca, un destí sostenible

La Serra constitueix el millor exemple de turisme sostenible que desenvolupa mesures reals per a impulsar un veritable canvi de paradigma. De fet, Mallorca és membre de ple dret de la xarxa internacional d’Observatoris del Turisme Sostenible de l’Organització Mundial del Turisme (OMT). A més a més, ha rebut el certificat UNWTO.Quest, una certificació de qualitat per a Organitzacions de Gestió de Destins Turístics que reconeix la millora en sostenibilitat.

El 29 de juny de 2011 la UNESCO la va inscriure com a patrimoni mundial. D’aquesta manera, la Comunitat Internacional va reconèixer la monumental obra humana feta de kilòmetres de pedra en sec i canalitzacions hidràuliques que han transformat aquest terreny mantenint la seva bellesa. Aquest patrimoni mundial és el resultat de trets culturals, patrimonials, econòmics i naturals únics que serveixen per recordar la bellesa d’un entorn únic al món. El seu patrimoni és ric i extens. Destaca la pedra en sec, les seves estructures hidràuliques, les possessions, les torres de Defensa, els seus castells, el santuari de Lluc i nombrosos elements patrimonials que tenen una protecció singularitzada i hi són declarats Bé d’Interès Cultural (BIC). És possible descobrir-ho a través de la ruta de la pedra en sec, un sender obert i senyalitzat on visitar els paisatges de la Serra, els seus vestigis històrics, conèixer mites, llegendes, tradicions així com l’arquitectura i la gastronomia singulars. Tot un patrimoni immaterial preciós que es conserva a la Serra de Tramuntana fruit d’anys. Els municipis que l’integren són un exemple de simbiosi perfecta entre natura i arquitectura.

La ruta literària per descobrir la natura i la cultura

Sens dubte, és una terra de llegendes, que també ha deixat fascinats personatges d’arreu del món. Una ruta literària que comença en Valldemossa i arriba fins a Pollença és una proposta per descobrir la natura i la cultura. Membres de la noblesa europea, com l’Arxiduc Lluís Salvador, s’han sentit atrets per aquest espai natural. La seva empenta ha quedat reflectida a la possessió de Son Marroig en Deià i el monestir de Miramar en Valldemossa. Allí és possible apropar-se a la Cartoixa on es va allotjar la pareja romàntica George Sand i Frédéric Chopin. Escriptors anglesos com Robert Graves també quedaren fascinats del paisatge i la cultura de la Serra.