Llucmajor es por extensión geográfica el municipio más grande Balears. El Ayuntamiento tiene como objetivo en la presente legislatura una fuerte apuesta por el medioambiente y la sostenibilidad.

En este sentido, “las diferentes áreas del consistorio, trabajan de forma transversal para contribuir a la sostenibilidad energética y la protección del entorno natural a través de varias iniciativas”, explica el alcalde Eric Jareño.

Entre los principales proyectos relacionados con el medioambiente “destacan el fomento de la movilidad electrónica mediante la creación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, la mejora de la movilidad sostenible con nuevas rutas para senderistas o la peatonalización de algunas zonas urbanas (la plaza Santa Catalina Thomás de Llucmajor o la plaza Major de s’Arenal)”, entre otros.

Una de las iniciativas más destacadas de la legislatura en materia de sostenibilidad, es la eliminación de residuos y la puesta en marcha de la recogida selectiva, tanto en el núcleo urbano de Llucmajor como en las diferentes urbanizaciones.

¿Cómo definiría la apuesta de Llucmajor por la sostenibilidad y el medio ambiente?

Una de las principales apuestas de Llucmajor en la presente legislatura es el medio ambiente. Apostamos por la regla de las tres erres como acciones fundamentales para proteger nuestro entorno, reducir, reutilizar y reciclar, y ahí entra uno de nuestros principales proyectos, el que hace referencia a la eliminación de residuos. Llevamos desde el inicio de la legislatura trabajando en este proyecto y ahora ha llegado el momento de asumir el gran reto de eliminar los contenedores para dar paso a la recogida selectiva de residuos. La recogida selectiva no es el futuro, es el presente. Los países más avanzados medioambientalmente hablando y los municipios más concienciados con esta cuestión ya hace tiempo que apuestan por este sistema. Por eso creo que Llucmajor es un municipio valiente y quiere estar a la vanguardia del tratamiento de residuos. En este sentido estamos avanzando mucho y en términos de recogida selectiva hemos pasado de un 6,5% en 2019 a más de un 80% actual. Es un gran logro del que nos sentimos muy orgullosos gracias al trabajo de todos los vecinos

Llucmajor es un municipio con unas características que le diferencian de otros pueblos de la isla. En este sentido, ¿cuáles son los retos con los que se enfrenta a la hora de implantar la recogida selectiva?

En Llucmajor somos muy conscientes que todos, tanto los gobernantes como los vecinos, tenemos una gran responsabilidad medioambiental, ya que hablamos de uno de los pilares del siglo XXI. Pero también es cierto que en Llucmajor lo tenemos más difícil que otros municipios, porque contamos con dieciocho núcleos de población, que además en algunos casos unos están muy separados de otros. Además, se da la circunstancia de que cada uno tiene una idiosincrasia propia. No es lo mismo Llucmajor pueblo, que s’Arenal, las Urbanizaciones o Cala Pi y s’Estanyol. De todos modos, el medio ambiente no conoce de núcleos, ni de zonas. Es cierto que cada lugar es diferente y tiene sus características y peculiaridades, pero todos en el municipio debemos afrontar este reto juntos, como una unidad, como el municipio de Llucmajor.

¿Cómo responden los vecinos del municipio a estos cambios?

Entiendo que haya gente que todavía no se haya adaptado a los cambios y nosotros como administración, porqué no reconocerlo, también tenemos mucho camino por recorrer para mejorar y seguir ofreciendo un buen servicio. En este sentido somos conscientes de que la implantación de la recogida selectiva y el puerta a puerta son retos muy importantes y que implican grandes cambios en las costumbres y mentalidad de la gente. Pero también es cierto que cada vez la gente está más concienciada, que los ciudadanos saben que aquí nos la jugamos todos, y no solo Llucmajor, sino el ser humano como especie, que ha respetar y preservar el entorno natural en el que vive y desarrolla su actividad.

¿Cuál es el siguiente paso a nivel de políticas medioambientales?

En el ayuntamiento de Llucmajor pensamos que hay que seguir trabajando para conseguir implantar totalmente el sistema de recogida selectiva, tanto en Llucmajor como en el resto de núcleos del municipio. Este tipo de acciones son el primer paso, pero hay que seguir avanzando. Este es un camino sin retorno en el que está en juego el presente y el futuro de nuestro entorno natural, del lugar donde vivimos y donde crecen nuestros hijos. Y la defensa del medio ambiente es algo que nos incumbe a todos, por eso elegimos como lema de las diferentes campañas medioambientales la frase ‘Entre tots feim Llucmajor’, porque necesitamos de la implicación de todos los vecinos del municipio para que el proyecto funcione. En resumen, y con la mirada puesta a largo plazo, todos sabemos que este camino que hemos tomado no tiene vuelta atrás. Como sociedad en general, y como llucmajorers en particular, debemos concienciarnos de que el medio ambiente es uno de los aspectos más determinantes en nuestras vidas porque de él depende que nuestro entorno y el lugar donde vivimos se conserve mejor y sufra lo menos posibles a las actuaciones que le aplicamos en nuestro día a día.