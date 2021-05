A pesar de la caída del número de turistas, los precios de las propiedades vacacionales se han mantenido relativamente estables desde el comienzo de la pandemia

Aumento significativo de precios en cinco años

Un estudio de mercado independiente, realizado por encargo de la agencia inmobiliaria Porta Mallorquina Real Estate, ha mostrado aumentos significativos de precios en el mercado inmobiliario de Mallorca durante 5 años.

En promedio, los precios de las propiedades de la isla subieron un 27,2%, la tasa de aumento más alta registrada por los analistas, con un 42,1% en la ciudad de Palma, seguida por el suroeste, donde las propiedades vacacionales cuestan hoy un 37,8% más que hace cinco años. Las propiedades bien equipadas en buenas ubicaciones cuestan ahora más de 6.100 euros por metro cuadrado en la capital y más de 6.800 euros en promedio en el suroeste.

El tercer puesto, con un considerable aumento del 30%, lo ocupa la región sur. Sin embargo, en contraste con las ubicaciones más destacadas de Palma y el suroeste, los precios promedio de algo menos de 4.000 euros por metro cuadrado siguen estando muy por debajo del promedio de la isla, que los analistas de mercado han fijado en unos 5.000 euros.

El director de la agencia Porta Mallorquina, Timo Weibel, no se muestra sorprendido por el resultado: "Palma ha pasado de ser una tranquila ciudad provincial a convertirse en un hotspot de Europa en los últimos diez años". Los inversionistas prefirieron comprar en el casco antiguo, pero por ahora hay muy pocos proyectos para reformas de lujo, como sabe Weibel, quien piensa que el aumento del valor a largo plazo en las regiones de Palma y suroeste no va a disminuir en el futuro. "Las ubicaciones top en Mallorca son limitadas, aquí los compradores no buscan necesariamente rentabilidad sino calidad de vida; y para ello están dispuestos a gastar mucho dinero".

El director del estudio, el profesor Marco Wölfle, tampoco ve indicios de que se esté formando una burbuja en determinadas regiones. "La evolución histórica de los precios demuestra que invertir en zonas de precios altos también puede ser muy interesante, ya que el potencial de la demanda es significativamente mayor que en las regiones menos atractivas para los turistas". El centro de la isla sigue ofreciendo precios inciales favorables, tradicionalmente más baratos que las regiones costeras debido a que están más lejos del mar.

Precios de inmuebles en Mallorca en 2021

A pesar de las importantes restricciones de viajes debido al Coronavirus y la caída del número de turistas, el mercado de propiedades vacacionales en Mallorca se presenta relativamente estable en el primer trimestre de 2021. Con unos 5000 euros por metro cuadrado, los investigadores han fijado casi exactamente el mismo precio que a principios de 2020 en toda la isla.

El profesor Wölfle explica los ligeros cambios en las distintas regiones con una variación en la estructura de la oferta: "En las regiones con reducción de precios, hemos podido determinar un incremento de inmuebles con equipamiento simple y medio en comparación con el año anterior".

Algunas ventas forzosas entre los locales

Para Timo Weibel, estos son las primeras consecuencias de la pandemia del Coronavirus que han golpeado duramente a la economía local: "Los inmuebles de categoría simple o media suelen ser de propietarios locales, aquí también se ha visto alguna que otra venta forzosa".

Mallorca depende del turismo: alrededor del 75% de su producción económica está directa o indirectamente relacionada con el turismo. Con el Coronavirus, las Islas Baleares están viviendo una crisis sin precedentes, superando incluso el impacto de la crisis financiera e inmobiliaria de 2009. En marzo de 2021, el Ministerio de Trabajo informó que existen unos 85.000 parados, lo que supone un aumento de más del 45%.

La típica casa vacacional cuesta casi 1 millón de euros en Mallorca

Unas 4.500 propiedades vacacionales componen la oferta actual de las principales agencias en Mallorca. Un análisis de los datos ha mostrado que la "típica propiedad vacacional" en Mallorca tiene cuatro dormitorios, tres baños y una piscina. Dependiendo de la región, una casa de vacaciones cuesta actualmente entre 650.000 y 1.500.000 euros, el promedio de la isla es de unos 995.000 euros.

El apartamento vacacional clásico es algo más pequeño, con dos dormitorios y dos baños. Aquí el metro cuadrado cuesta entre 2.720 y 4.230 euros, con una media de 3.270 euros. Dependiendo de la región, el apartamento promedio cuesta entre 235.000 y 450.000 euros, el promedio de la isla es de 320.000 euros.

Además, quienes valoran la vista al mar o incluso buscan la primera línea, deben pagar un monto adicional dependiendo de la región. En toda la isla, el recargo para las propiedades situadas directamente junto al mar es del 75%. Otro factor que influye en el precio es la antigüedad del inmueble. En comparación con las propiedades ya existentes, hay que contar un recargo promedio del 42% para las construcciones nuevas.

"Finca-Office" en Mallorca en lugar de un escritorio en casa

Para el año en curso, los analistas parten de la base de que los precios seguirán estabilizándose en función de la evolución de la pandemia. Timo Weibel se imagina incluso un aumento de precios en algunas regiones: "Actualmente, hay una gran demanda de propiedades en Mallorca. En cuanto se abran las conexiones aéreas, los clientes vendrán más decididos a comprar que nunca". Para él, la pandemia ha cambiado la imagen que tiene la gente de sí misma: "Muchos se dicen: es ahora o nunca". y algunos no sólo quieren pasar sus vacaciones aquí resguardados, sino que buscan una "finca-office" como alternativa al escritorio en casa.

Estudio de mercado independiente de Mallorca

Porta Mallorquina Real Estate presenta la 7ª edición del estudio de mercado anual "Mallorca Holiday Property Market". Desde 2015, el instituto de investigación Center for Real Estate Studies (CRES), con sede en Friburgo, ha investigado el mercado de las propiedades vacacionales en Mallorca por encargo de la agencia.

Los resultados de este análisis del mercado, independiente y representativo, están disponibles para descargar en https://www.porta-mallorquina.es/blog/estudio-mercado-inmobiliario-mallorca-2021/.