Neus Truyol, candidata de Més per Palma a Cort: «Con 19 millones de turistas no necesitamos más promoción»

Neus Truyol (Palma, 1978) es licenciada en Sociología y activista social desde sus tiempos de estudiante en Barcelona. Concejala en Cort desde 2013, en el mandato 2015-2019 asumió la concejalía de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal y la presidencia de Emaya. Desde 2019 ocupa el cargo de teniente de alcalde de Modelo de Ciudad.

¿Sigue pensando que su imputación en el caso vertidos respondía a motivaciones políticas?

Sí, porque no se puede contemplar ninguna otra motivación. Trabajamos para solventar los problemas de los vertidos, algo que ahora se está haciendo, y no tenía ningún sentido que yo estuviera bajo sospecha de no haber actuado cuando fui la primera que lo hice.

¿Habría dimitido si el Tribunal Superior de Justicia no hubiera archivado el caso?

No, de ninguna manera. Siempre he dicho que soy una persona inocente y, además, la que ha ayudado a resolver este problema.

El problema de los vertidos aún no está completamente resuelto. ¿Cree que si las competencias fuesen de Cort o del Govern en lugar del Estado ya lo estaría?

Creo que el Estado tiene responsabilidades en esta situación, además tenemos una escasa financiación estatal tanto a nivel municipal como autonómico, por lo que debe hacerse responsable de determinadas actuaciones y es de justicia que esta importante inversión, que supera los 100 millones de euros, la haga el Gobierno central.

Además, en la sentencia queda claro que sólo la puede hacer el Estado y que ha incumplido. ¿Se le deben exigir responsabilidades?

Las medidas que se debían adoptar son las que hicimos: presionar al Estado para hacer evidente que el problema era estructural y que se debía resolver con una nueva depuradora, cuyo proyecto ya se está redactando. Lo anterior no sucedería si en 2015 no hubiese ido a Madrid a reunirme con el Ministerio.

¿El nuevo Plan General da respuesta a las necesidades de vivienda?

El Plan General pone las bases para que en los próximos años se construya vivienda protegida proyectando 10.000 tanto de promoción pública como privada. Piense que en los últimos años no se ha construido vivienda pública por la iniciativa privada y consideramos que los promotores también deben hacer vivienda asequible. Por ello el Plan General pone mecanismo para que así sea.

¿Por qué no ha sido posible aprobar conjuntamente la parte estructurante del Plan General y la del Plan de Ordenación detallada?

La normativa autonómica indica que debemos aprobar primero la parte estructurante y después la ordenación detallada y eso es lo que hemos hecho. Por tanto estamos cumpliendo escrupulosamente la legalidad. Por otra parte, hemos priorizado la incorporación de la mayoría de alegaciones que han presentado los vecinos y las entidades empresariales con el fin de disponer de un Plan General consensuado al máximo. Por ello, el nuevo planeamiento no es del equipo de gobierno sino que es de la ciudad, que dibuja su evolución en los próximos 20 años. Recuerde que hemos aceptado más del 60% de las alegaciones presentadas, lo que requiere de un tiempo y de ahí que aprobemos el Plan de Ordenación Detallada dentro de un par de meses, porque ahora estamos incorporando todas las modificaciones.

¿Cuántos cruceros pueden confluir en el puerto de Palma?

Fuimos el primer partido que pedimos una limitación de cruceros y celebramos que otros partidos se hayan sumado a esta iniciativa porque ya es evidente que el crucero es la fórmula turística más contaminante y que genera más presión en la ciudad, sin reportar beneficios. Hemos reivindicado que se limiten a dos cruceros al día, con un máximo de 6.000 pasajeros, lo que supondría una reducción muy importante. Considero que el acuerdo alcanzado por el PSOE es totalmente insuficiente porque nos aboca a porcentajes similares a los prepandémicos.

¿Cómo justifica la supresión de la promoción turística que propugna su partido?

Porque Palma ya es muy conocida. La masificación es evidente. Este año se prevén 19 millones de visitantes. Lo anterior indica que ya somos muy conocidos y que ahora debemos promocionar otros sectores con más futuro y que generan mejores puestos de trabajo para los vecinos, como por ejemplo, las energías renovables, la investigación o la cultura.

¿Qué condiciones pondrá para reeditar el pacto de izquierdas?

Estoy convencida de que lo podremos reeditar, porque la gente quiere que sigamos haciendo políticas transformadoras para reeditar la ciudad. Nuestras prioridades, que pondremos sobre la mesa para reeditar el pacto de izquierdas son las de garantizar el derecho a la vivienda, hacer políticas valientes para luchar contra el cambio climático, la reducción de la presión turística y la diversificación económica.

¿Se han sentido cómodos con el PSIB-PSOE y Podemos?

Hemos trabajado en equipo, con evidentes diferencias porque somos tres partidos distintos, pero hemos conseguido un gobierno sólido, en el que hemos tomado decisiones importantes, algunas las hemos tenido que negociar, pero hemos podido trabajar bien y los resultados así lo avalan.