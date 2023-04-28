  Este es el listado de todas las candidaturas que se presentan a la alcaldía de Son Servera en las próximas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo de 2023.

Partido Popular (PP)

Logo PP baleares

1. JAUME SERVERA LLITERAS

2. BERNARDO GRIMALT ALFARO

3. MARÍA ANTONIA ARTIGUES CLADERA

4. MARÍA ÁNGELA BRUNET FEBRER

5. GREGORIO SANTIAGO MARTÍNEZ

6. MIGUEL MORLÁ MASCARÓ

7. NEUS GALMÉS SUREDA

8. RAUL CARDOSO TREJO

9. MARÍA ISABEL SANSÓ MORAGUES

10. MANUEL CAMPOS VARGAS

11. JUAN DOMENGE JAUME

12. SUSANA MUÑOZ MUÑOZ

13. CAROLINA MENDO CIUDAD

14. MARIA VICTORIA FRESNEDA BARRIENTOS

15. MIGUEL VIVES CLARK

16. JUDITH THALIA DOMENGE RIBAS

17. MIGUEL ANDREU MUNTANER

Suplentes

1. CARLOS SANZ RODRÍGUEZ

2. VIOLETA SANSÓ SCHURICHT

3. JORDI MARTÍNEZ GALLEGO

4. MIGUEL SERVERA BRUNET

5. ELSABETH TRINIDAD MARTÍN

6. BIEL BRUNET SERVERA

7. PAU MARTÍNEZ GALLEGO

8. FRANCISCA PUIGRÓS SALOM

9. INÉS SERVERA LLITERAS

10. MARÍA LUISA GALLEGO DURÁN

Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona (IxSMB)

Logo Independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona

1. JOSE MIGUEL SERVERA LENO

2. MARGARITA BONET CABRER

3. ALMUDENA RODRIGUEZ GARCIA

4. JUAN DIEGO GARCIA SIERRA

5. MARGARITA NEBOT ARAGON

6. ALICIA ESMERALDA BAUDIL GUAL

7. MARGALIDA FORNARIS RAMIS

8. JAVIER JUAN SUAREZ GENOVARD

9. MICHELE ALLEGRETTI

10. GONZALO JALAO VALVERDE

11. MARINA FERNANDEZ SERRANO

12. LINA DENES

13. EMMANUEL MEJIA MARIA

14. PEDRO FIDEL CASTRO LLITERAS

15. ANTONI SERVERA SERVERA

16. MIGUEL ANGEL ESPASES COLLANTES

17. MARGARITA VIVES ANDREU

Suplentes

1. MARIA ANTONIA PASCUAL SANTANDREU

2. JOAN CARLES FABREGAS DURAN

3. JOAN TORRES CHESLYN

4. AMADOR LOPEZ ARTIGUES

5. ANA MARIA SAEZ SANCHEZ

6. MARIA ROSA ANDREU SERVERA

7. PATRIZIO CACCIANIGA

Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)

Logo PSIB - PSOE

1. NATALIA TROYA ISERN

2. MARIA REMEDIOS CAÑADAS GARCIA

3. FA FANG DONG HU

4. SERGIO VALBUENA PEREZ

5. MARGARITA BAUZA CERRO

6. JOSE LUIS RUIZ GARCIA

7. ANA ISABEL CRUZ MARTIN

8. MARGALIDA SERVERA CATALA

9. SARA GOMEZ HERRERO

10. MANUEL RUIZ GARCIA

11. PEDRO CALZADO MARTINEZ

12. CONCEPCION AGUILAR GONZALEZ

13. ANEUDIS GASPAR HERRA ROSO

14. MARIA CATALINA HIDALGO CANO

15. ANTONIA MORAL COMINO

16. JESUS LOPEZ SELMA

17. MARIA TEODORA MORENO GOMEZ

Suplentes

1. OLIMPIA FLORES MARTIN

2. ANTONIO TORRES AYALA

3. JOAQUIN MARTINEZ SANCHEZ

4. FRANCISCA REYES DOMINGUEZ

5. CARLOS ALONSO PECHECO

6. CARLOS JAVIER GOMEZ BARRIUSO

7. MARIA CARMEN RAMIREZ JIMENEZ

Unidas Podemos

Logo Unidas Podemos

1. FRANCESC RIERA CALDENTEY

2. FRANCISCO JAVIER MORA SUREDA

3. CYNTHIA ELIZABETH GUAL CALVIÑO

4. YOLANDA GARCIA MARTINEZ

5. GUILLEM RIERA CALDENTEY

6. CATERINA RIERA VANRELL

7. JUAN CARLOS JIMENEZ GARCIA

8. ANA MARIA MARTIN-BEJARANO MARQUEZ

9. ANTONIO MULERO GALLEGO

10. JUAN MANUEL GARGAGLIONE GOLBERT

11. JOSE ANTONIO SANCHEZ CABEZAS

12. PAZ FERNANDEZ SANCHEZ

13. JOSE ANTONIO MULERO MARTIN-BEJARANO

14. ANA TORRES NUÑEZ

15. MANUEL BARROSO GALLEGO

16. CATALINA GELABERT HORRACH

17. JUAN MANUEL LOPEZ NADAL  