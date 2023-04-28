MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. LAURA CELIÀ GELABERT
2. JOAN CARLES SIMÓ ARTERO
3. ELVIRA ARBONA CORTÉS
4. AURORA TORRENS HORRACH
5. LLUC CRESPÍ ROIG
6. CAROL CONSTANTINO DE LA PENYA
7. BIEL FAR FLORIT "MANDINGO"
8. CATALINA MATEU VICENS
9. GABRIEL SUAU OTERO
10. FLORA CABOT AGUILÓ
11. MARC CARRIQUÍ ALCOVER
12. MARÍA JOSÉ AGUILÓ SEGUÍ
13. ANDREU MIRÓ MARIANO
14. MARIA DE LLUC FIOL PARÍS
15. JOSEP TUGORES MARROIG
16. FRANCISCA NOGUERA VIVES
17. ALBERT ROS VICENS
Suplentes
1. JAUME SERVERA SERVERA
2. AINA DE LA PENYA ROSSELLÓ
3. JOAN MIQUEL ARBONA MAS "DEU"
4. FRANCISCA PALOU MARTÍ
5. ANDREU CASTANYER XUMET
6. FRANCESC XAVIER LÓPEZ CALVO "QUETE"
7. LAIA RAMIS ESCANELLES
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIQUEL NADAL VAQUER
2. CARLOS DARDER ROSELL
3. MAR CASTAÑER LOZANO
4. ANDREA POMAR CAPÓ
5. ANTÒNIA FRAU CRESPÍ
6. JUAN A. LORENTE TORRES
7. GABRIEL BARCELÓ MUNAR
8. LLUM CASTAÑER MORENILLA
9. CATALINA M. POMAR CATANY
10. LLUIS CEREZO CRESPÍ
11. BARTOLOMÉ OLIVER BIBILONI
12. CATI JOVER ROS
13. BARTOLOMÉ FRONTERA COLL
14. SERGI VARON NADAL
15. MARGARITA BISBAL SALAZAR
16. FELISA VECINO MANZANO
17. MIGUEL A. BERNAT BUSQUETS
Suplentes
1. ALEXANDER ZÚÑIGA BRAVO
2. LLUISA REYNÉS CALVO
3. ANTONI BUJOSA BERNAT
4. MARTA VALLS ALBERTÍ
5. MAGDALENA SALOM PICÓ
6. JORDI MAYOL FREIXAS
7. MAGDALENA FAR ENSEÑAT
8. FRANCISCO ALONSO RUZ MÉNDEZ
9. CECILIA BEATRIZ RUIZ SOLIZ
10. BARBARA ELENA FRONTERA CASTAÑER
SENY I SENTIT (SENY)
1. SEBASTIÁN LUIS AGUILÓ ROIG
2. ESTHER ALFONSO PELÁEZ
3. JOSE PORCEL FIOL
4. LUCÍA MARÍA PIZÁ BESTARD
5. JOAN RULLÁN CASTAÑER (Independiente)
6. MARGARITA MORA COLOMAR
7. JUAN ANTONIO OLIVER RULLÁN (Independiente)
8. MARGARITA JOFRE MARROIG
9. CARLOS OLIVER VICENS
10. MARÍA ESCALAS MARTÍNEZ
11. ANTONIO VICENS PIZÁ
12. CATALINA SOLER REBASSA (Independiente) 13. BARTOLOME OLIVER BOTER (Independiente)
14. MARIA ISABEL QUIRÓS MARROIG (Independiente)
15. MIGUEL ARBONA CARRERAS (Independiente)
16. CARLA CIFRE ARBONA (Independiente)
17. ONOFRE ANTONIO BESTARD BAUZÁ
Suplentes
1. CATALINA VICENS MORA (Independiente)
2. AMADOR CASTAÑER NOGUERA
3. GODELIEVE DE MONTIS HERMANS
4. JOSE ANTONIO MARTÍNEZ MARQUÉS
5. AINHOA FRANCISCA BESTARD MAYOL (Independiente)
6. ANTONI BURGOS OLIVER (Independiente)
7. ANTONIO SOCIAS COLOM (Independiente)
8. ANTONIA MARÍA OLIVER CASTAÑER
9. YAËL SPRAUEL
10. PIERRE MARIOTTO
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. JAUME MATEU LLADO
2. SANDRA MONTANER MAS
3. MARIA DEL MAR PEREZ ROMERO
4. JOSEP LLUIS COLOM MARTINEZ
5. TOMEU HERNANDEZ PASCUAL
6. CATALINA POMAR URREA (Independiente)
7. JUAN DEYA BUADES
8. SUSANA SINA ZAMORA
9. LUIS DE JESUS BAEZA DE OLEZA (Independiente)
10. BERNARDO ANTONIO PASTOR CANALS (Independiente)
11. AGUEDA QUIÑONERO BANEGAS 12. VICENÇ PEREZ BRU
13. JAIME COLOM ADROVER
14. AIXA ERAS SALVADOR (Independiente)
15. RAFEL ANGEL MASSANET MARTI
16. FRANCISCA CARMONA HERNANDEZ
17. RAMON ANTONIO SOCIAS PUIG
Suplentes
1. MIGUEL CIFRE MARROIG
2. CATALINA MARIA VALLS SASTRE (Independiente)
3. ANGEL MUÑOZ LOPEZ
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. JAIME BESTARD MATAS
2. DOMINGO MORAGUES VIZCONTI
3. PAULINA ZARRA BORRÁS
4. MARIA SALOM PICÓ
5. GABRIEL QUETGLAS BOVER
6. ANTONI JOSEP BERNAT SASTRE
7. MAGDALENA BOVER FRAU
8. VICTOR ARBONA BAUZÁ
9. MARTINA BAUZÁ MORA
10. MARIA MAGDALENA MORRO RAJA
11. MARGARITA LÓPEZ JAUME
12. CATALINA MARIA REYNÉS VICENS
13. RAFAEL PONS FUSTER
14. MIQUEL QUETGLAS BOVER
15. MAGDALENA MATAS MAS
16. RAFEL NADAL LOPEZ
17. CRISTINA POMAR SUÑER
Suplentes
1. JACQUELINE PHALIP BALDAUFF
UNIDAS (UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA)
1. CATALINA MARÍA PIZÁ PLAZA
2. BARRY ANTHONY BYRNE
3. LAURA ISABEL POMARES CASTAÑEDA
4. ALBERTO FEDERICO RUIZ FUSTER
5. ALBANE LUEC
6. ANTONIO FRAU FERRER
7. SUSANNA MARIA ISABEL THOMAS
8. DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ
9. EVA PALOU JORDA
10. ROBERTO CLEDÓN PASCUAL
11. SONIA AGUARELES CHAVERO
12. JON ALBERDI LIZARRITURRI 1
3. MARGARITA CELESIA SOTERAS
14. LEANDRO ANTENOR BUR DASSO
15. ANTONIA BARTOLOMEY NADAL
16. LAURA ABRAM ALBERDI
17. JOSÉ ANTONIO SARRÍA SANMARTÍN
Suplentes
1. PAUL JOHN ESPINOZA
2. MARGARITA ROSSELLÓ RODRIGUEZ
3. FABIAN CAÑAVATE JORQUERA