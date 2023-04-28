MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. LAURA CELIÀ GELABERT

2. JOAN CARLES SIMÓ ARTERO

3. ELVIRA ARBONA CORTÉS

4. AURORA TORRENS HORRACH

5. LLUC CRESPÍ ROIG

6. CAROL CONSTANTINO DE LA PENYA

7. BIEL FAR FLORIT "MANDINGO"

8. CATALINA MATEU VICENS

9. GABRIEL SUAU OTERO

10. FLORA CABOT AGUILÓ

11. MARC CARRIQUÍ ALCOVER

12. MARÍA JOSÉ AGUILÓ SEGUÍ

13. ANDREU MIRÓ MARIANO

14. MARIA DE LLUC FIOL PARÍS

15. JOSEP TUGORES MARROIG

16. FRANCISCA NOGUERA VIVES

17. ALBERT ROS VICENS

Suplentes

1. JAUME SERVERA SERVERA

2. AINA DE LA PENYA ROSSELLÓ

3. JOAN MIQUEL ARBONA MAS "DEU"

4. FRANCISCA PALOU MARTÍ

5. ANDREU CASTANYER XUMET

6. FRANCESC XAVIER LÓPEZ CALVO "QUETE"

7. LAIA RAMIS ESCANELLES

PARTIDO POPULAR (PP)

1. MIQUEL NADAL VAQUER

2. CARLOS DARDER ROSELL

3. MAR CASTAÑER LOZANO

4. ANDREA POMAR CAPÓ

5. ANTÒNIA FRAU CRESPÍ

6. JUAN A. LORENTE TORRES

7. GABRIEL BARCELÓ MUNAR

8. LLUM CASTAÑER MORENILLA

9. CATALINA M. POMAR CATANY

10. LLUIS CEREZO CRESPÍ

11. BARTOLOMÉ OLIVER BIBILONI

12. CATI JOVER ROS

13. BARTOLOMÉ FRONTERA COLL

14. SERGI VARON NADAL

15. MARGARITA BISBAL SALAZAR

16. FELISA VECINO MANZANO

17. MIGUEL A. BERNAT BUSQUETS

Suplentes

1. ALEXANDER ZÚÑIGA BRAVO

2. LLUISA REYNÉS CALVO

3. ANTONI BUJOSA BERNAT

4. MARTA VALLS ALBERTÍ

5. MAGDALENA SALOM PICÓ

6. JORDI MAYOL FREIXAS

7. MAGDALENA FAR ENSEÑAT

8. FRANCISCO ALONSO RUZ MÉNDEZ

9. CECILIA BEATRIZ RUIZ SOLIZ

10. BARBARA ELENA FRONTERA CASTAÑER

SENY I SENTIT (SENY)

1. SEBASTIÁN LUIS AGUILÓ ROIG

2. ESTHER ALFONSO PELÁEZ

3. JOSE PORCEL FIOL

4. LUCÍA MARÍA PIZÁ BESTARD

5. JOAN RULLÁN CASTAÑER (Independiente)

6. MARGARITA MORA COLOMAR

7. JUAN ANTONIO OLIVER RULLÁN (Independiente)

8. MARGARITA JOFRE MARROIG

9. CARLOS OLIVER VICENS

10. MARÍA ESCALAS MARTÍNEZ

11. ANTONIO VICENS PIZÁ

12. CATALINA SOLER REBASSA (Independiente) 13. BARTOLOME OLIVER BOTER (Independiente)

14. MARIA ISABEL QUIRÓS MARROIG (Independiente)

15. MIGUEL ARBONA CARRERAS (Independiente)

16. CARLA CIFRE ARBONA (Independiente)

17. ONOFRE ANTONIO BESTARD BAUZÁ

Suplentes

1. CATALINA VICENS MORA (Independiente)

2. AMADOR CASTAÑER NOGUERA

3. GODELIEVE DE MONTIS HERMANS

4. JOSE ANTONIO MARTÍNEZ MARQUÉS

5. AINHOA FRANCISCA BESTARD MAYOL (Independiente)

6. ANTONI BURGOS OLIVER (Independiente)

7. ANTONIO SOCIAS COLOM (Independiente)

8. ANTONIA MARÍA OLIVER CASTAÑER

9. YAËL SPRAUEL

10. PIERRE MARIOTTO

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. JAUME MATEU LLADO

2. SANDRA MONTANER MAS

3. MARIA DEL MAR PEREZ ROMERO

4. JOSEP LLUIS COLOM MARTINEZ

5. TOMEU HERNANDEZ PASCUAL

6. CATALINA POMAR URREA (Independiente)

7. JUAN DEYA BUADES

8. SUSANA SINA ZAMORA

9. LUIS DE JESUS BAEZA DE OLEZA (Independiente)

10. BERNARDO ANTONIO PASTOR CANALS (Independiente)

11. AGUEDA QUIÑONERO BANEGAS 12. VICENÇ PEREZ BRU

13. JAIME COLOM ADROVER

14. AIXA ERAS SALVADOR (Independiente)

15. RAFEL ANGEL MASSANET MARTI

16. FRANCISCA CARMONA HERNANDEZ

17. RAMON ANTONIO SOCIAS PUIG

Suplentes

1. MIGUEL CIFRE MARROIG

2. CATALINA MARIA VALLS SASTRE (Independiente)

3. ANGEL MUÑOZ LOPEZ

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. JAIME BESTARD MATAS

2. DOMINGO MORAGUES VIZCONTI

3. PAULINA ZARRA BORRÁS

4. MARIA SALOM PICÓ

5. GABRIEL QUETGLAS BOVER

6. ANTONI JOSEP BERNAT SASTRE

7. MAGDALENA BOVER FRAU

8. VICTOR ARBONA BAUZÁ

9. MARTINA BAUZÁ MORA

10. MARIA MAGDALENA MORRO RAJA

11. MARGARITA LÓPEZ JAUME

12. CATALINA MARIA REYNÉS VICENS

13. RAFAEL PONS FUSTER

14. MIQUEL QUETGLAS BOVER

15. MAGDALENA MATAS MAS

16. RAFEL NADAL LOPEZ

17. CRISTINA POMAR SUÑER

Suplentes

1. JACQUELINE PHALIP BALDAUFF

UNIDAS (UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA)

1. CATALINA MARÍA PIZÁ PLAZA

2. BARRY ANTHONY BYRNE

3. LAURA ISABEL POMARES CASTAÑEDA

4. ALBERTO FEDERICO RUIZ FUSTER

5. ALBANE LUEC

6. ANTONIO FRAU FERRER

7. SUSANNA MARIA ISABEL THOMAS

8. DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ

9. EVA PALOU JORDA

10. ROBERTO CLEDÓN PASCUAL

11. SONIA AGUARELES CHAVERO

12. JON ALBERDI LIZARRITURRI 1

3. MARGARITA CELESIA SOTERAS

14. LEANDRO ANTENOR BUR DASSO

15. ANTONIA BARTOLOMEY NADAL

16. LAURA ABRAM ALBERDI

17. JOSÉ ANTONIO SARRÍA SANMARTÍN

Suplentes

1. PAUL JOHN ESPINOZA

2. MARGARITA ROSSELLÓ RODRIGUEZ

3. FABIAN CAÑAVATE JORQUERA  