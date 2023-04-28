EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. JUANA MARIA COLL SAMPOL
2. JUAN RAMÓN MORRO NAVARRO
3. FRANCISCA ÁNGELA ROMILLO SOCIAS (Independiente)
4. ADINA MAGDALENA PETIDIEZ TRIGUERO (Independiente)
5. GABRIEL COLL SAMPOL (Independiente)
6. MARÍA JERÓNIMA ROTGER MIR (Independiente)
7. JORDI LLOMPART CASTELL (Independiente)
8. MARÍA ROSARIO CASTRO PÉREZ (Independiente)
9. JOSÉ MARÍA SANS CAÑADA (Independiente)
10. NICOLÁS VALLORI BERNAT (Independiente)
11. GASPAR PALOU SOLER (Independiente)
Suplentes
1. MAGDALENA SASTRE VALLORI (Independiente)
2. JUAN MAYOL COLOM (Independiente)
3. ANTONIA MARÍA LLOBERA FULLANA (Independiente)
ARRELAM-MES PER MALLORCA-PSIB-PSOE (ARRELAM-MÉS-PSIB)
1. BEL NADAL JIMÉNEZ (MÉS PER MALLORCA)
2. BERNAT OLIVER FEMENIA (MÉS PER MALLORCA)
3. JOANA MARIA COLL VIDAL (PSOE)
4. BEA MARÍN RODRÍGUEZ (PSOE)
5. TIÀ MULET SEGUI (MÉS PER MALLORCA)
6. TONI FRONTERA BORRUECO (MÉS PER MALLORCA)
7. BIEL MORRO ARROM (MÉS PER MALLORCA)
8. ANTONIA ROTGER MOYÀ (Independiente)
9. CRISTIAN PALLÉS MARTÍN (MÉS PER MALLORCA)
10. PAQUITA SASTRE MUNAR (MÉS PER MALLORCA)
11. XESCA ROTGER MOYÀ (MÉS PER MALLORCA)
Suplentes
1. ÀNGELA RISCO SASTRE (PSOE)
2. TOMEU MATEU REUS (MÉS PER MALLORCA)
3. AINA SOLIVELLAS MATEU (MÉS PER MALLORCA)
4. MAGDALENA VALLORI AMER (MÉS PER MALLORCA)
5. RAMON SABATER FORTESA -REI (MÉS PER MALLORCA)
6. JOSEP SABATER MANRESA (MÉS PER MALLORCA)
FEIM CAIMARI (F.C.)
1. MARIA ANTONIA GARAU MAIRATA
2. MAGDALENA GARAU JAUME
3. PAU SANCHEZ BERNAT
4. JOSEP SOLER ROTGER
5. MARIA MAGDALENA SOLIVELLAS MAYOL
6. ANTONIO SEGUI CAIMARI
7. MARIA ASSUMPCIÓ LOPEZ VILLALONGA
8. LLORENÇ MIR GARAU
9. CATALINA MARIA BERNAT BARCELÓ
10. TONI FAR MAIRATA
11. MARIA AINA SOCIAS SEGUI
Suplentes
1. MARIA ANTONIA MATEU GELABERT
2. ABUNDIO LOPEZ HURTADO
3. PAU COLOMAR AMENGUAL
4. MIQUEL JESUS PRESA SEGUI
5. JOANA MARIA ESCANDELL MIR
6. XAVIER BESTARD GARAU
Partido Popular (PP)
1. JOAN ROTGER SEGUÍ
2. ANA MARÍA ROTGER MESTRE
3. RAFEL GELABERT TORTELLA
4. BEATRIZ LECHUGA TORTELLA
5. MARÍA NIEVES JEREZ SASTRE
6. MANUEL JOSÉ BARREDO ENRIQUE
7. JUANA MARÍA ALORDA NICOLAU
8. MERCÈ ATIENZA PALOU
9. JUAN REUS CERRILLO
10. SEBASTIÀ VICENS MARTÍNEZ
11. PERE FERRER OLIVER
Suplentes
1. CRISTÒFOL BARCELÓ LLULL
2. JUANA MARÍA MARCÉ GRAU
3. MIGUEL FERRER PERICÀS
4. ISABEL MARÍA TORTELLA REYNÉS
5. ANTONIO RIPOLL ROTGER
6. ANTONIO SOLIVELLAS BISBAL
7. AINA OLGA PERELLÓ ROTGER
8. MARÍA FUENSANTA GÓMEZ VALLEJO
9. MARGALIDA VICENS ALZAMORA
10. CRISTÒFOL BARCELÓ MESTRE