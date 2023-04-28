VOX
1. JORGE PEREZ FERNANDEZ
2. ANGEL LOZANO GONZALEZ
3. RAFEL SEGURA RUIZ
4. CARINA MICHAELA CARMEN CLEMENS
5. PILAR ISABEL ESPINOSA DEL SALTO
6. JOSE MANUEL SANCHEZ DE LA CALLE
7. JORGE MOLINA CHAMIZO
8. ANDRES ALBERTI
9. ELENA PIGNATELLI ALEMANNO
10. CRISTINA BALLESTER SUAREZ
11. JUAN ANTONIO MORENO MERLO
12. ANTONIO GRANDE RABANEDA
13. ANA MERIHELEN VAN VELTHOVEN DE VERA
14. FRANCISCO JAVIER COSTA MARTIN
15. CONCEPCION MAGAÑA VILCHEZ
16. BENIGNO FIDALGO MOREIRAS
17. CARMEN OLIVA CASADO
Suplentes
1. MICHEL RAMON ARZUAGA AYALA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA DE CONSOLACIÓN PONS MONSERRAT
2. JOAN GASPAR AGUILÓ MARTÍNEZ
3. RAFAEL BATLE GALLARDO
4. ALICIA ADROVER GONZÁLEZ (Independiente)
5. BÀRBARA XAMENA BORDOY
6. ANTONI MATAS BLANCH
7. MATEO NADAL CLAR
8. FRANCISCA MARGARITA VIDAL SERVERA
9. MARIA MONSERRAT BENNASAR
10. MARTÍ BONET QUETGLAS
11. VANESSA ESTEVEZ BARROS
12. JOSÉ DAMIÁN SIMEÓN RIGO
13. JUANA MARÍA ADROVER MIQUEL
14. MARGARITA OBRADOR VALLBONA
15. JAVIER GARCÍA LÓPEZ
16. MARIA VICTORIA KLEIN BAUZÁ (Independiente)
17. MIGUEL VIDAL MAS
Suplentes
1. ANTONIA MARIA BONET RIGO
2. MARIA LLUCIA VALLBONA ADROVER
3. MIQUEL VIDAL BAUZÁ
4. LOURDES MARTÍN CAMPAÑA
5. SEBASTIÀ ZUZAMA VALLBONA
6. APOLONIA TERRASA RIGO
7. MARGARITA VIDAL TORRES
8. ÁLVARO SOLANA HIGUERA
9. RICARDA MARGARITA VICENS SCHLUHE
10. MIQUEL VIDAL VIDA
SUMA (SUMA)
1. JOAN VIDAL VIDAL
2. ALBERTO BLANQUEZ VADELL
3. BARBARA C RIGO CABOT
4. MIQUEL RIGO ROSSELLO
5. MARINA CAMARGO AMENGUAL
6. JOSEP PROHENS MAS
7. JAIME FRANCISCO LAGOS AGUILAR
8. JOAN ESTEVE NADAL ABARQUERO
9. VANESA GONZALEZ CRESPO
10. MARGARIDA EUGENIA ALEMANY COVAS
11. DAMASO PORRAS ALMODOVAR
12. AMADA DEL RIO COSTA
13. ANGEL LUIS QUINTELA MONTANO
14. MIRITXEL MARTI CERDA DE PALOU
15. ELIO MUÑIZ LE LANN
16. NOELIA CARBONELL OTERO
17. JUAN GARCIA ESCALAS
Suplentes
1. GREGORI SUAU VIDAL
2. PASTORA MUNCUNILL ESCALAS
3. JUAN JOSE RINCON SOTELINO
4. VIOLETA FUSTER DAMIA
5. JULIA DOROTEA DERICHS MARTINEZ
6. ANDREW ABORDO AGUILERA
7. ANTONIA SUAU SBERT
8. MAITE GROSNON
9. JAUME AMENGUAL BONET
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. CONSTANTINO DAVIA LADRON
2. MARIA VEGA OREJA ESCRIBANO
3. MARIA DOLORES BOTIA CASAS
4. JUAN JOSE GOMEZ BERMUDEZ
5. LIDIA VICENS OLIVER
6. YOLANDA RODRIGUEZ MOLINA
7. MIQUELA MAS VIDAL
8. PAU ROIG MAS
9. FRANCISCO JOSE REYNA BELTRAN
10. ANA MARIA CAMPRUBI VIDAL
11. FRANCISCO JOSE FALERO FOLGOSO
12. MARIA ISABEL ZALDIVAR LAGUIA
13. CORI RAMON JUANPERE
14. DANIEL PORRAS JIMENEZ
15. MARIA MATILDE COLL HERNANDEZ
16. JULIO MIGUEL FUSTER CULEBRAS
17. PATRICIA JUANA GOMEZ PICARD
Suplentes
1. FLORENCIO MARTIN MEJIAS
2. MARGARITA VIDAL FERRER
3. ISHAK EL MANSORI TALBI
4. MARIA ISABEL SAN MARTIN ESCANDO
5. FERNANDO ZAPATERA SANCHEZ