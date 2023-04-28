 VOX

1. JORGE PEREZ FERNANDEZ

2. ANGEL LOZANO GONZALEZ

3. RAFEL SEGURA RUIZ

4. CARINA MICHAELA CARMEN CLEMENS

5. PILAR ISABEL ESPINOSA DEL SALTO

6. JOSE MANUEL SANCHEZ DE LA CALLE

7. JORGE MOLINA CHAMIZO

8. ANDRES ALBERTI

9. ELENA PIGNATELLI ALEMANNO

10. CRISTINA BALLESTER SUAREZ

11. JUAN ANTONIO MORENO MERLO

12. ANTONIO GRANDE RABANEDA

13. ANA MERIHELEN VAN VELTHOVEN DE VERA

14. FRANCISCO JAVIER COSTA MARTIN

15. CONCEPCION MAGAÑA VILCHEZ

16. BENIGNO FIDALGO MOREIRAS

17. CARMEN OLIVA CASADO

Suplentes

1. MICHEL RAMON ARZUAGA AYALA

PARTIDO POPULAR (PP)

1. MARÍA DE CONSOLACIÓN PONS MONSERRAT

2. JOAN GASPAR AGUILÓ MARTÍNEZ

3. RAFAEL BATLE GALLARDO

4. ALICIA ADROVER GONZÁLEZ (Independiente)

5. BÀRBARA XAMENA BORDOY

6. ANTONI MATAS BLANCH

7. MATEO NADAL CLAR

8. FRANCISCA MARGARITA VIDAL SERVERA

9. MARIA MONSERRAT BENNASAR

10. MARTÍ BONET QUETGLAS

11. VANESSA ESTEVEZ BARROS

12. JOSÉ DAMIÁN SIMEÓN RIGO

13. JUANA MARÍA ADROVER MIQUEL

14. MARGARITA OBRADOR VALLBONA

15. JAVIER GARCÍA LÓPEZ

16. MARIA VICTORIA KLEIN BAUZÁ (Independiente)

17. MIGUEL VIDAL MAS

Suplentes

1. ANTONIA MARIA BONET RIGO

2. MARIA LLUCIA VALLBONA ADROVER

3. MIQUEL VIDAL BAUZÁ

4. LOURDES MARTÍN CAMPAÑA

5. SEBASTIÀ ZUZAMA VALLBONA

6. APOLONIA TERRASA RIGO

7. MARGARITA VIDAL TORRES

8. ÁLVARO SOLANA HIGUERA

9. RICARDA MARGARITA VICENS SCHLUHE

10. MIQUEL VIDAL VIDA

SUMA (SUMA)

1. JOAN VIDAL VIDAL

2. ALBERTO BLANQUEZ VADELL

3. BARBARA C RIGO CABOT

4. MIQUEL RIGO ROSSELLO

5. MARINA CAMARGO AMENGUAL

6. JOSEP PROHENS MAS

7. JAIME FRANCISCO LAGOS AGUILAR

8. JOAN ESTEVE NADAL ABARQUERO

9. VANESA GONZALEZ CRESPO

10. MARGARIDA EUGENIA ALEMANY COVAS

11. DAMASO PORRAS ALMODOVAR

12. AMADA DEL RIO COSTA

13. ANGEL LUIS QUINTELA MONTANO

14. MIRITXEL MARTI CERDA DE PALOU

15. ELIO MUÑIZ LE LANN

16. NOELIA CARBONELL OTERO

17. JUAN GARCIA ESCALAS

Suplentes

1. GREGORI SUAU VIDAL

2. PASTORA MUNCUNILL ESCALAS

3. JUAN JOSE RINCON SOTELINO

4. VIOLETA FUSTER DAMIA

5. JULIA DOROTEA DERICHS MARTINEZ

6. ANDREW ABORDO AGUILERA

7. ANTONIA SUAU SBERT

8. MAITE GROSNON

9. JAUME AMENGUAL BONET

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. CONSTANTINO DAVIA LADRON

2. MARIA VEGA OREJA ESCRIBANO

3. MARIA DOLORES BOTIA CASAS

4. JUAN JOSE GOMEZ BERMUDEZ

5. LIDIA VICENS OLIVER

6. YOLANDA RODRIGUEZ MOLINA

7. MIQUELA MAS VIDAL

8. PAU ROIG MAS

9. FRANCISCO JOSE REYNA BELTRAN

10. ANA MARIA CAMPRUBI VIDAL

11. FRANCISCO JOSE FALERO FOLGOSO

12. MARIA ISABEL ZALDIVAR LAGUIA

13. CORI RAMON JUANPERE

14. DANIEL PORRAS JIMENEZ

15. MARIA MATILDE COLL HERNANDEZ

16. JULIO MIGUEL FUSTER CULEBRAS

17. PATRICIA JUANA GOMEZ PICARD

Suplentes

1. FLORENCIO MARTIN MEJIAS

2. MARGARITA VIDAL FERRER

3. ISHAK EL MANSORI TALBI

4. MARIA ISABEL SAN MARTIN ESCANDO

5. FERNANDO ZAPATERA SANCHEZ  