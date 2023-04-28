PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ ÁNGEL BONNÍN FORTEZA
2. JACQUELINE VOLAIT MATRAT
3. MIGUEL ÁNGEL CIRER PERICÁS
4. JUAN RAMÓN MARÍN MARTORELL
5. MARGARITA CAÑELLAS LLABRÉS
6. MARGALIDA MORENO MOREY
7. JOSÉ MANUEL LLABRÉS SERRA
8. NEUS JAUME PALMER
9. FRANCISCA MOREY COLOMAR
Suplentes
1. PEDRO GAYÀ ALBERTÍ
2. MARIA DEL CAMÍ ORDÓÑEZ MOLINA
3. GUILLEM CRESPÍ SASTRE
4. FRANCISCO MARTORELL CANALS
5. MARGARITA SERRA CAPÓ
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. JOSE LUIS URRACA MARTIN
2. CATALINA COLL ISERN
3. LETICIA BONNIN LEON
4. MARIA DELS ANGELS LOPEZ PUJOL
5. ARNAU MIRALLES FERRER
6. JUANA AYARTE GARCIAS
7. MARIA JACINTA TERRASA PARETS
8. JUAN MIGUEL BEA PALMER
9. MIQUEL ANGEL COLL CAÑELLAS
Suplentes
1. CRISTINA ESTRADA LAJE
2. ANDRES MUNTANER SANS
3. NEUS COLL CANYELLES
4. MARC BURGAYA CORNET
5. PAULA CASELLAS COLL