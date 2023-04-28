INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA-MÉS PER MALLORCA (IPG-MÉS)
1. IMMACULADA RIERA MATAS "MACU" (IPG)
2. PILAR PUJOL CARDELL (IPG)
3. ANAHÍ ROMÁN MORELL (IPG)
4. JOSEP MUNCUNILL FARRENY (Independiente)
5. FRANCESC CANYELLES MARQUÈS (IPG)
6. AINA BARCELÓ BARCELÓ (IPG)
7. XURXO LOUREIRO PERNAS (IPG)
8. MARGALIDA MATAS MARTORELL (IPG)
9. TONI GENOVART MARTÍNEZ (IPG)
10. MARGALIDA BARCELÓ BALAGUER (IPG)
11. GABRIEL FERRÀ MARTORELL (IPG)
Suplentes
1. JOAN PLANELLS ROSSELLÓ (IPG)
2. ANTONI COLOM FERRÀ (IPG)
3. PETRA VALERO GAONZÁLEZ (IPG)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARGARITA MARTORELL RIBOT
2. MARÍA VICTORIA LLULL CIRER
3. CARMEN MAYANS RIGO
4. EUFRONIO ALFONSO FERNÁNDEZ GARCÍA
5. ANTONIO MODESTO CÁNAVES SAMPOL
6. MARC ÁLVAREZ GELABERT
7. IGNACIO LUIS HERNÁNDEZ SANS
8. Mª MAGDALENA RIBOT MARTORELL
9. CLARA FONT MARTORELL
10. ANA ANTONIA COLL SALOM
11. MIGUEL FONT ZARAGOZA
AGRUPACIÓ D'ELECTORS VENT DE GALILEA (AEVDG)
1. LLUÍS BONET VICENS
2. JOSÉ ALFONSO COLL RIVERA
3. LUIS ALEMANY SEGUÍ
4. INMACULADA CONCEPCIÓN DE LARA GONZÁLEZ
5. AINA COLL MOREY
6. DANIEL TARJUELO DEL MOLINO
7. JAIME JUAN CALAFAT QUETGLAS
8. MARIA MOREY BALLESTER
9. MARC PONT MOREY
10. MARIA CRISTINA ALOMAR MARTORELL
11. PEDRO JUAN SEBASTIAN MOREY KLAPSING
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. ANTONIO MARI ENSEÑAT
2. MIGUEL JOAQUIN ESTRADES GOMEZ
3. MARIA DEL PUIG CARBONELL RIPOLL (Independiente)
4. ELADIO TOMAS ARRUGA
5. MAGDALENA GOMIS MARTORELL
6. LAURA GARAU RAJA
7. MARC SIMO SANS
8. ANA AIVAR BERNAL
9. MIGUEL ANDREU DE LA CRUZ
10. MARINA CERDA ESPERT
11. JUAN CALVO CUBERO
Suplentes
1. PENELOPE MAY MAVOR
2. BARTOLOME BAUZA MARTORELL
3. MARIA MARTORELL BONET
4. JOSE MARTORELL CARBONELL
5. AINA MATAS PONS
6. MANUEL SANTACANA CAÑELLAS (Independiente)
7. ALEXANDRA RAQUEL RIPOLL SOLER
8. VICTOR L DOUAT RIGO
9. MARIA ANTONIA DE LA CRUZ ABARCA
10. MAGDALENA ROSELLO PERELLO