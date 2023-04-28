FUTUR LLUBÍ-EL PI (FUTUR LLUBÍ-EL PI)
1. TONI VALLESPIR PERELLÓ (FUTUR LLUBÍ)
2. RAFEL RAMIS SERRA (FUTUR LLUBÍ)
3. MARTINA CELIÁ CAPÓ (FUTUR LLUBÍ)
4. JOAN MARTORELL RAMIS (FUTUR LLUBÍ)
5. APOL·LONIA LLULL TENERIFE (FUTUR LLUBÍ)
6. GABRIEL CASTELL CLADERA (FUTUR LLUBÍ)
7. MIGUEL PERELLÓ ALOMAR (FUTUR LLUBÍ)
8. CATALINA MARIA FLORIT PERELLÓ (FUTUR LLUBÍ)
9. PEDRO SOCIAS COMAS (FUTUR LLUBÍ)
10. ISABEL QUETGLAS FORNARI (FUTUR LLUBÍ)
11. TOMEU ALZAMORA LLITERAS (FUTUR LLUBÍ)
Suplentes
1. TOMEU MARTÍ PERELLÓ (FUTUR LLUBÍ)
2. GABRIEL RAMIS LLOMPART (FUTUR LLUBÍ)
3. RAFAEL FERRAGUT RAMIS (FUTUR LLUBÍ)
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. MAGDALENA PERELLÓ FRONTERA "DE CAN CORAMET"
2. MIQUEL GUARDIOLA CAPÓ DE CA S'ALARONER
3. FRANCESCA BAUZA GELABERT "DE CAN BISCO"
4. JOANA AINA REUS PERELLÓ DE CAN RAMON DES FORN
5. ANTONI ALOMAR TORRENS "DE SA SÍNIA"
6. MARGALIDA PERELLÓ LLOMPART DE CA NA CANYERETA
7. MARTI AMENGUAL TORRENS "DE CAN PORRO" (Independiente)
8. MERCÈ JOFRE COMAS "DE SA ROTA"
9. PERE JOAN LLOMPART BELTRAN "DE TIRASSET"
10. SÍLVIA RIBAS NICOLAU DE CAN DAMIÀ DES FORN
11. BARTOMEU RIPOLL PLANES "DE CAN GELAT"
Suplentes
1. ANTÒNIA PERELLÓ FLORIT DE CAN BERNAT ES FUSTER
2. GABRIEL PERELLÓ PERELLÓ "DES SERRAL"
3. BEATRIU CATERINA RODRIGUEZ FIOL "DE CAN RICARD"
4. JOAQUÍN CAPÓ MARTÍNEZ "DE CAN BONJESUS"
5. MARIA OLIVER PERELLÓ "DE CAN REVULL"
6. JOAN MIQUEL LLOBERA SASTRE "JOAN MIQUEL"
7. CATERINA GELABERT PERELLÓ "DE CAN CORAMET"
8. JAUME ALOMAR SERRA "DE CAN COVES"
9. NADAL CARDELL PERELLÓ "DE VINAGRELLA"
Partido Popular (PP)
1. CATALINA FIGUEROLA BUCKLITSCH
2. RAFAEL ALOMAR FERRAGUT
3. CATALINA TUGORES ADROVER
4. ANTONIO JAVIER FLORIT MATEU
5. SILVIA SALVÁ GALLEGO
6. JUAN ANTONIO MONJO MUNAR
7. BENITO OLIVER BESTARD
8. JAUME VALLESPIR COLL
9. CARLES XAVIER ILBERT FIGUEROLA
10. MARGALIDA PERELLÓ PERELLÓ
11. GUILLEM VALLESPIR CABANELLAS
Suplentes
1. MARÍA ADROVER BAUZÁ
2. ALEXANDRE PERELLÓ CARBONELL
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. MANUEL VEGA VAZQUEZ
2. DANIEL MALDONADO RODRIGUEZ
3. ANGUSTIAS TIENDA MESA
4. FRANCISCO JAVIER NOGALES REPISO
5. MARIA CAZORLA PEÑUELA
6. MARGARITA REUS CAMPANER
7. MARTA CORTES FERNANDEZ
8. ASUNCION GUERRERO ROJAS
9. PEDRO ALGUACIL OLIVA
10. ESTER OLIVER CAZORLA
11. ESTEBAN ORTEGA HIGUERAS
Suplentes
1. CATALINA MURILLO SECO DE HERRERA
2. ANDREA ESTELA MORENO MORENO
3. ANTONIA ROJAS MORALES
4. ASUNCION FLORIT GUERRERO
FEINA PER LLUBI (FXLL)
1. ANTÒNIA MARIA PERELLÓ PERELLÓ
2. MARIA MAGDALENA PERELLÓ COLL
3. JOAN YANKOV VELIKOV
4. JULIA GONZÁLEZ BORDAS
5. PERE JOAN GELABERT TORRENS
6. JOSE CÀNAVES QUETGLAS
7. MIQUEL LLABRÉS PERELLÓ
8. ANTÒNIA PERELLÓ COLL
9. MARIA MIQUEL CALVO
10. GABRIEL ROSSELLÓ MARTÍ
11. ANTONI SOLER MIQUEL
Suplentes
1. JUAN MUNAR BESTARD
2. JOAN MARTÍ GONZÁLEZ BORDAS
3. CELESTÍ ALOMAR MATEU