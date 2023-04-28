EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. BARTOLOMÉ RIPOLL BESTARD
2. RESURRECIÓN PLANAS VALLORI
3. JAUME FIOL COLL
4. MAGDALENA GENESTAR RIPOLL
5. FRANCISCO ALCOVER ISERN
6. MARIA MAGDALENA CAMPINS MAS
7. BARTOMEU NIELL BONAFÉ
8. ANTONIA BELÉN RUBIO ARREZA
9. ANTONIO COLOMILLO SUBIRES
10. NATALIA BUENO COMAS
11. BERNAT COLL RIPOLL
12. SHEILA ARREZA MORALES
13. JOSE MANUEL CUENCA ROMERO
Suplentes
1. MARIA MAGDALENA RIPOLL PASCUAL
VOX
1. JORDI SUBIRANA COBARRO
2. PEDRO RODRIGUEZ MANRESA
3. ROSA COLLADO COLLADO
4. ANGEL ORTEGA MATEU
5. ILIANA VANESA BATISTA GALAÑENA
6. ANTONIO ARCAS ARCAS
7. JAIME CRESPI MESQUIDA
8. ADELAIDA VALENT IBAÑEZ
9. SILVIA MARTINEZ TEJERO
10. ENCARNACION GONZALEZ CALDERON
11. DAVID DA SILVA VOCES
12. OCTAVIO PATRICIO ALVAREZ SALAMANCA ESCOBAR
13. DIANA PINTO GONZALEZ
Suplentes
1. CATALINA MARIA ARTIGUES CONESA
2. JOSÉ MANUEL ABIZANDA MONTANER
3. JORGE CABRERA RODRIGUEZ
Partido Popular
1. FRANCISCA RAMIS PONS
2. MATEU NIELL COMAS
3. FRANCISCA MARÍA FONT AMENGUAL
4. MARÍA COLL REYNÉS
5. GABRIEL LLOBERA RAMIS
6. JUAN PÉREZ LÓPEZ
7. MARÍA ANTONIA CABALLERO FLORES
8. JOAN ABRINES RAMIS
9. MARGARITA QUETGLAS SALOM
10. INSINIO ANDRÉS PASCUAL UCEDA
11. AINA MARIA BERMEJO COLL
12. LUIS MIGUEL MATARÍN AYALA
13. JUANA VICTORIA GONZÁLEZ VERT
Suplentes
1. FRANCISCO SUBIRES VERA
2. NEUS COLL SÁNCHEZ
3. FRANCISCO CLADERA MUNAR
4. PAU FRANCESC LLOMPART RAMIS
5. SANDRA FIGUEROBA VENTEO
6. BERNAT QUETGLAS MESQUIDA
7. FRANCISCA AMENGUAL COLOMILLO
8. MARGALIDA RAMIS PONS
9. MIGUEL BESTARD AMER
ARA SI (ARA SI)
1. JAVIER GONZÁLEZ BORDAS
2. SANDRA GÓMEZ FERNÁNDEZ
3. CARLOS MARIANO PÉREZ FERRARIS
4. ANTONIA MARIA RAMON COLL
5. JOSÉ MIGUEL MONTIEL RUIZ
6. CATALINA HOMS MESTRES
7. GUSTAVO INOCENCIO MARTÍN HERNÁNDEZ
8. AINA MARIA ARANDA PERELLÓ
9. FABIO MARCIAL CARNAVALE GARCÍA
10. SAMANTHA GÓMEZ FERNÁNDEZ
11. CARLES PACHÓN CAPÓ
12. MARIA VICTÒRIA VILLALONGA RODRÍGUEZ
13. SERGIO GONZÁLEZ MARTÍN
Suplentes
1. JOSEFA GONZÁLEZ JIMÉNEZ
2. PEDRO VILLALONGA COLL
3. MARIA ENCARNACIÓN SUBIRES ROMERO
4. MARÍA BESTARD BELTRÁN
5. SERGIO CABALLERO PÉREZ
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. ANGELINA PÉREZ SÁNCHEZ
2. SÍLVIA MUÑOZ ARREZA
3. TONI PÉREZ VALVERDE
4. M. ANTÒNIA COLL RAMON
5. PEDRO JAVIER PÉREZ GÓMEZ
6. CATERINA VICTÒRIA FERRER ALCOVER
7. VICENÇ VENANCI VILLALONGA BERTOS
8. RAÜL ABRIL HERVÁS
9. MAGDALENA RAMON LLABRÉS
10. XISCO GÓMEZ GARRIGA
11. XISCA RAMON COLL
12. JOAN PEP COLL LLABRÉS
13. JOAN SERVERA COLL
Suplentes
1. PEP COLL BERNAT
2. CATALINA AMENGUAL FLORIT
3. M. VICTÒRIA SABATER MALONDRA