 EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. BARTOLOMÉ RIPOLL BESTARD

2. RESURRECIÓN PLANAS VALLORI

3. JAUME FIOL COLL

4. MAGDALENA GENESTAR RIPOLL

5. FRANCISCO ALCOVER ISERN

6. MARIA MAGDALENA CAMPINS MAS

7. BARTOMEU NIELL BONAFÉ

8. ANTONIA BELÉN RUBIO ARREZA

9. ANTONIO COLOMILLO SUBIRES

10. NATALIA BUENO COMAS

11. BERNAT COLL RIPOLL

12. SHEILA ARREZA MORALES

13. JOSE MANUEL CUENCA ROMERO

Suplentes

1. MARIA MAGDALENA RIPOLL PASCUAL

VOX

1. JORDI SUBIRANA COBARRO

2. PEDRO RODRIGUEZ MANRESA

3. ROSA COLLADO COLLADO

4. ANGEL ORTEGA MATEU

5. ILIANA VANESA BATISTA GALAÑENA

6. ANTONIO ARCAS ARCAS

7. JAIME CRESPI MESQUIDA

8. ADELAIDA VALENT IBAÑEZ

9. SILVIA MARTINEZ TEJERO

10. ENCARNACION GONZALEZ CALDERON

11. DAVID DA SILVA VOCES

12. OCTAVIO PATRICIO ALVAREZ SALAMANCA ESCOBAR

13. DIANA PINTO GONZALEZ

Suplentes

1. CATALINA MARIA ARTIGUES CONESA

2. JOSÉ MANUEL ABIZANDA MONTANER

3. JORGE CABRERA RODRIGUEZ

Partido Popular

1. FRANCISCA RAMIS PONS

2. MATEU NIELL COMAS

3. FRANCISCA MARÍA FONT AMENGUAL

4. MARÍA COLL REYNÉS

5. GABRIEL LLOBERA RAMIS

6. JUAN PÉREZ LÓPEZ

7. MARÍA ANTONIA CABALLERO FLORES

8. JOAN ABRINES RAMIS

9. MARGARITA QUETGLAS SALOM

10. INSINIO ANDRÉS PASCUAL UCEDA

11. AINA MARIA BERMEJO COLL

12. LUIS MIGUEL MATARÍN AYALA

13. JUANA VICTORIA GONZÁLEZ VERT

Suplentes

1. FRANCISCO SUBIRES VERA

2. NEUS COLL SÁNCHEZ

3. FRANCISCO CLADERA MUNAR

4. PAU FRANCESC LLOMPART RAMIS

5. SANDRA FIGUEROBA VENTEO

6. BERNAT QUETGLAS MESQUIDA

7. FRANCISCA AMENGUAL COLOMILLO

8. MARGALIDA RAMIS PONS

9. MIGUEL BESTARD AMER

ARA SI (ARA SI)

1. JAVIER GONZÁLEZ BORDAS

2. SANDRA GÓMEZ FERNÁNDEZ

3. CARLOS MARIANO PÉREZ FERRARIS

4. ANTONIA MARIA RAMON COLL

5. JOSÉ MIGUEL MONTIEL RUIZ

6. CATALINA HOMS MESTRES

7. GUSTAVO INOCENCIO MARTÍN HERNÁNDEZ

8. AINA MARIA ARANDA PERELLÓ

9. FABIO MARCIAL CARNAVALE GARCÍA

10. SAMANTHA GÓMEZ FERNÁNDEZ

11. CARLES PACHÓN CAPÓ

12. MARIA VICTÒRIA VILLALONGA RODRÍGUEZ

13. SERGIO GONZÁLEZ MARTÍN

Suplentes

1. JOSEFA GONZÁLEZ JIMÉNEZ

2. PEDRO VILLALONGA COLL

3. MARIA ENCARNACIÓN SUBIRES ROMERO

4. MARÍA BESTARD BELTRÁN

5. SERGIO CABALLERO PÉREZ

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. ANGELINA PÉREZ SÁNCHEZ

2. SÍLVIA MUÑOZ ARREZA

3. TONI PÉREZ VALVERDE

4. M. ANTÒNIA COLL RAMON

5. PEDRO JAVIER PÉREZ GÓMEZ

6. CATERINA VICTÒRIA FERRER ALCOVER

7. VICENÇ VENANCI VILLALONGA BERTOS

8. RAÜL ABRIL HERVÁS

9. MAGDALENA RAMON LLABRÉS

10. XISCO GÓMEZ GARRIGA

11. XISCA RAMON COLL

12. JOAN PEP COLL LLABRÉS

13. JOAN SERVERA COLL

Suplentes

1. PEP COLL BERNAT

2. CATALINA AMENGUAL FLORIT

3. M. VICTÒRIA SABATER MALONDRA  