 VOX (VOX)

1. MARIA ANDREA BUSQUETS PONS

2. JOSE VILLANUEVA VIDAL

3. JOSEFA FERNANDEZ SANCHEZ

4. YURI ARNAIZ TORCQUE

5. ALEJANDRO BAUZA LLEO

6. JAVIER RIPOLL JIMENEZ

7. JOSE FRANCISCO LLOREDA CALAFAT

8. ROSA MARIA PONS BINIMELIS

9. VANINA MARIANA RODRÍGUEZ CASTAÑARES

10. SEBASTIEN AURELIEN PETIT VENTURA

11. VICENTE GARCIA REUS

12. BEATRIZ GOMEZ BALLESTERO

13. SILVIA MORCILLO RODRIGUEZ

Suplentes

1. WALTER XAVIER VILLAMAR MORAN

2. MANUELA CAÑADAS PINILLA

3. MARIA CRISTINA MACIAS JAUME

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. JOSEP MARIA FERRÀ TERRASSA

2. MARIA ROIG COMAS

3. MARIA NADAL VILA

4. JAUME TERRASSA SAMPOL

5. YVETTE MATAS MORANTA (Independiente)

6. VICENÇ VIDAL MATAS

7. CARLOS ARRONDO NADAL

8. MARIA INÉS FONT CUESTA

9. MARIA ROMERO MATAS

10. PATRIK MARTÍNEZ VILLAMARÍN

11. CATALINA ROSSELLÓ NICOLAU

12. PERE PALOU MAS

13. SABINA ANDREU MUNTANER (Independiente)

Suplentes

1. PETRA ALORDA ALBERTÍ (Independiente)

2. MIQUEL FERNÁNDEZ DE HEREDIA CAÑELLAS

3. XISCA CUNILL MIR

4. JOAN GARROFÉ MARIMÓN

5. MARTA NEUS LÓPEZ CORTÉS

6. AINA ALEMANY SEGUÍ

7. MAGDALENA MAS BUSQUETS

8. PERE TRIAS AULÍ

9. MIQUEL ENSENYAT RIUTORT

10. MARIA RAMON SALAS

PARTIDO POPULAR (PP)

1. MANUEL BENNÁSSAR GUTIERREZ DE CONCHA

2. MARÍA MAGDALENA ALORDA SALOM

3. JAIME ROJAS FORNÉS

4. MARÍA ANTONIA SABATER SALOM (Independiente)

5. MAGDALENA LLADÓ SUREDA

6. GERARDO BENNÁSAR LE-SENNE

7. CLAUDIO DUQUE SÁNCHEZ (Independiente)

8. DARÍO VERD VALLESPIR (Independiente)

9. MARÍA JOSÉ VADILLO GALERA

10. MARGARITA IZCUE CAPÓ

11. Mª INMACULADA ISABEL HOMAR FERRER SANT JORDI

12. RAFAEL ÁNGEL BOSCH SANS

13. JAIME POU REYNES

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. ANTONIO BORDOY FERNANDEZ

2. CATALINA NADAL SASTRE (Independiente)

3. JOSEP POL I FONT

4. MARIA SUREDA MATAMALAS

5. RAFEL MIR CANYELLES

6. ANA MARIA AGUILO BATES (Independiente)

7. BARTOMEU OLIVER COLOM (Independiente)

8. MONICA FONT BALLE (Independiente)

9. JORGE CARRIO FRAU (Independiente)

10. ANTONIA SASTRE FERRA

11. RAUL GENOVES COMPANY (Independiente)

12. MARIA ANTONIA RUIZ VILA (Independiente)

13. JULI DALMAU DE MATA  