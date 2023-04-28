VOX (VOX)
1. MARIA ANDREA BUSQUETS PONS
2. JOSE VILLANUEVA VIDAL
3. JOSEFA FERNANDEZ SANCHEZ
4. YURI ARNAIZ TORCQUE
5. ALEJANDRO BAUZA LLEO
6. JAVIER RIPOLL JIMENEZ
7. JOSE FRANCISCO LLOREDA CALAFAT
8. ROSA MARIA PONS BINIMELIS
9. VANINA MARIANA RODRÍGUEZ CASTAÑARES
10. SEBASTIEN AURELIEN PETIT VENTURA
11. VICENTE GARCIA REUS
12. BEATRIZ GOMEZ BALLESTERO
13. SILVIA MORCILLO RODRIGUEZ
Suplentes
1. WALTER XAVIER VILLAMAR MORAN
2. MANUELA CAÑADAS PINILLA
3. MARIA CRISTINA MACIAS JAUME
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. JOSEP MARIA FERRÀ TERRASSA
2. MARIA ROIG COMAS
3. MARIA NADAL VILA
4. JAUME TERRASSA SAMPOL
5. YVETTE MATAS MORANTA (Independiente)
6. VICENÇ VIDAL MATAS
7. CARLOS ARRONDO NADAL
8. MARIA INÉS FONT CUESTA
9. MARIA ROMERO MATAS
10. PATRIK MARTÍNEZ VILLAMARÍN
11. CATALINA ROSSELLÓ NICOLAU
12. PERE PALOU MAS
13. SABINA ANDREU MUNTANER (Independiente)
Suplentes
1. PETRA ALORDA ALBERTÍ (Independiente)
2. MIQUEL FERNÁNDEZ DE HEREDIA CAÑELLAS
3. XISCA CUNILL MIR
4. JOAN GARROFÉ MARIMÓN
5. MARTA NEUS LÓPEZ CORTÉS
6. AINA ALEMANY SEGUÍ
7. MAGDALENA MAS BUSQUETS
8. PERE TRIAS AULÍ
9. MIQUEL ENSENYAT RIUTORT
10. MARIA RAMON SALAS
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MANUEL BENNÁSSAR GUTIERREZ DE CONCHA
2. MARÍA MAGDALENA ALORDA SALOM
3. JAIME ROJAS FORNÉS
4. MARÍA ANTONIA SABATER SALOM (Independiente)
5. MAGDALENA LLADÓ SUREDA
6. GERARDO BENNÁSAR LE-SENNE
7. CLAUDIO DUQUE SÁNCHEZ (Independiente)
8. DARÍO VERD VALLESPIR (Independiente)
9. MARÍA JOSÉ VADILLO GALERA
10. MARGARITA IZCUE CAPÓ
11. Mª INMACULADA ISABEL HOMAR FERRER SANT JORDI
12. RAFAEL ÁNGEL BOSCH SANS
13. JAIME POU REYNES
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. ANTONIO BORDOY FERNANDEZ
2. CATALINA NADAL SASTRE (Independiente)
3. JOSEP POL I FONT
4. MARIA SUREDA MATAMALAS
5. RAFEL MIR CANYELLES
6. ANA MARIA AGUILO BATES (Independiente)
7. BARTOMEU OLIVER COLOM (Independiente)
8. MONICA FONT BALLE (Independiente)
9. JORGE CARRIO FRAU (Independiente)
10. ANTONIA SASTRE FERRA
11. RAUL GENOVES COMPANY (Independiente)
12. MARIA ANTONIA RUIZ VILA (Independiente)
13. JULI DALMAU DE MATA