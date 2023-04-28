PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIA LLABRÉS SOCIAS
2. DAMIANA PERELLÓ ARROM
3. BERNAT RAMIS OLIVER
4. SEBASTIÁN AULET RAMIS
5. NURIA SOCIAS PONS
6. PATRICIO CAMARA MENDOZA
7. GONZALO SERRANO YARZA
8. JAIME SEGUÍ ISERN
9. CARMEN BEJAR GONZÁLEZ
Suplentes
1. JUAN GABRIEL SOCIAS FERRER
2. FRANCISCA SOCÍAS FERRER
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. ANTONI SALAS ROCA
2. JUAN BAUTISTA MUNAR MUNAR
3. CRISTINA MARTÍ CENTENERO
4. MARIA ANTÒNIA MUNAR LLABRÉS
5. LORENZO RAMIS ALOMAR
6. PEDRO ARROM AMENGUAL
7. ADRIÀ PASCUAL JOFRE
8. MERCÈ ROCA PUIGSERVER
9. ANTÒNIA SALAS SOCIAS
Suplentes
1. BERNAT RAMIS GONZÁLEZ
2. ANTÒNIA MUNAR MUNAR
3. JAIME VALENS REUS
4. MARIA RAMIS MUNAR
5. PONCIANO FRANCISCO DE SALES ROLDÁN AGUILÓ
6. MIGUEL MUNAR ALOY
7. JUAN BAUTISTA MUNAR ADROVER