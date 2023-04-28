SOM CONSELL (SC)
1. SONIA DAUDEN CARRETERO
2. CATALINA OLMO GARCIAS
3. MIQUEL PIZA GONZALEZ
4. JOAN GARCIA FIOL
5. ANTONIO ALBERTO MIQUEL GARAU
6. MARIA ANTONIA PIZA GIL
7. MARGALIDA MARIA COLL SALOM
8. PAULA COMPANY VIDAL
9. SALVADOR MATAS CAPARROS
10. JESUS GARCIA DEL CASTILLO PONT
11. MARIA ANGELES GONZALEZ PERIS
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. ANDREU ISERN POL
2. MARGARITA LLABRES DEYA
3. MANUEL ARROM TORRES
4. SEBASTIAN COMPANY JULIA
5. BARBARA VACHIANO ARROM
6. JUAN DEYA FIOL
7. ANNA ALIONA ISERN HERVAS
8. ANTONIA SOFIA OLMO MUÑOZ
9. JAUME MAYANS COMPANY
10. MARGARITA DEYA RIPOLL
11. RAFEL LLOBET CAPELLA
Suplentes
1. MARAVILLAS MARTINEZ ESPIN
2. MATEO VIDAL PERELLO
3. JUAN ISERN OLIVER
PARTIDO POPULAR (PP)
1. GABRIEL CRESPÍ BENNASAR
2. JORGE JUAN HOMAR FERRANDO
3. CATALINA FERRER VAQUER
4. JOSÉ MARÍA AMENGUAL MUÑOZ
5. ANTONIA GUASP VILLALONGA
6. MIQUEL ISERN POL
7. ANTÒNIA MARIA COLL VICENS
8. MARGARITA ROSSELLÓ CAÑELLAS
9. BEATRIZ MORENO JIMÉNEZ
10. GUILLERMO GELABERT GELABERT
11. ANTONIO BENNÁSAR ARBÓS
Suplentes
1. ANDREA SIERRA ARNAIZ
2. RAMÓN CAMPINS SÁNCHEZ
3. FRANCISCA POL COMPANY (Independiente)
4. TONI JOSEP FERRER FIOL (Independiente)
5. AGUSTÍ BARCELÓ BISQUERRA (Independiente)
6. MARIA TERESA OJEDA MATILLA
7. MARC GARCÍA LÓPEZ
8. FRANCISCA MARIA MARTORELL AMENGUAL
9. ANTONIO GUILLERMO COLOM BARCELÓ
UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)
1. LILIANA TARRAGA DIAZ
2. MANUEL CARNERERO HORTIGOSA
3. MANUEL HOMS VALLE
4. FLORENCIA MARÍA SAVINO
5. MARTIN MASCARO CRESPI
6. BARTOMEU BELTRÁN POL
7. FRANCISCO JAVIER TARRAGA COLL
8. JUAN TARRAGA DIAZ
9. CATALINA MARÍA PEDÓN TÁRRAGA
10. JOSÉ MANUEL LÓPEZ RAMOS