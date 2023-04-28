 SOM CONSELL (SC)

1. SONIA DAUDEN CARRETERO

2. CATALINA OLMO GARCIAS

3. MIQUEL PIZA GONZALEZ

4. JOAN GARCIA FIOL

5. ANTONIO ALBERTO MIQUEL GARAU

6. MARIA ANTONIA PIZA GIL

7. MARGALIDA MARIA COLL SALOM

8. PAULA COMPANY VIDAL

9. SALVADOR MATAS CAPARROS

10. JESUS GARCIA DEL CASTILLO PONT

11. MARIA ANGELES GONZALEZ PERIS

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. ANDREU ISERN POL

2. MARGARITA LLABRES DEYA

3. MANUEL ARROM TORRES

4. SEBASTIAN COMPANY JULIA

5. BARBARA VACHIANO ARROM

6. JUAN DEYA FIOL

7. ANNA ALIONA ISERN HERVAS

8. ANTONIA SOFIA OLMO MUÑOZ

9. JAUME MAYANS COMPANY

10. MARGARITA DEYA RIPOLL

11. RAFEL LLOBET CAPELLA

Suplentes

1. MARAVILLAS MARTINEZ ESPIN

2. MATEO VIDAL PERELLO

3. JUAN ISERN OLIVER

PARTIDO POPULAR (PP)

1. GABRIEL CRESPÍ BENNASAR

2. JORGE JUAN HOMAR FERRANDO

3. CATALINA FERRER VAQUER

4. JOSÉ MARÍA AMENGUAL MUÑOZ

5. ANTONIA GUASP VILLALONGA

6. MIQUEL ISERN POL

7. ANTÒNIA MARIA COLL VICENS

8. MARGARITA ROSSELLÓ CAÑELLAS

9. BEATRIZ MORENO JIMÉNEZ

10. GUILLERMO GELABERT GELABERT

11. ANTONIO BENNÁSAR ARBÓS

Suplentes

1. ANDREA SIERRA ARNAIZ

2. RAMÓN CAMPINS SÁNCHEZ

3. FRANCISCA POL COMPANY (Independiente)

4. TONI JOSEP FERRER FIOL (Independiente)

5. AGUSTÍ BARCELÓ BISQUERRA (Independiente)

6. MARIA TERESA OJEDA MATILLA

7. MARC GARCÍA LÓPEZ

8. FRANCISCA MARIA MARTORELL AMENGUAL

9. ANTONIO GUILLERMO COLOM BARCELÓ

UNIDAS PODEMOS (EUIB - UNIDAS PODEMOS)

1. LILIANA TARRAGA DIAZ

2. MANUEL CARNERERO HORTIGOSA

3. MANUEL HOMS VALLE

4. FLORENCIA MARÍA SAVINO

5. MARTIN MASCARO CRESPI

6. BARTOMEU BELTRÁN POL

7. FRANCISCO JAVIER TARRAGA COLL

8. JUAN TARRAGA DIAZ

9. CATALINA MARÍA PEDÓN TÁRRAGA

10. JOSÉ MANUEL LÓPEZ RAMOS  