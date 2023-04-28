 VOX

1. ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA

2. TOMAS MONSERRAT VIDAL

3. MIGUEL CAÑELLAS SERRA

4. CATALINA VICENS BENNASAR

5. REBECA DEL CARMEN BALLESTER FERNADNEZ

6. ALEJANDRO CALVILLO ORTIZ

7. FRANCISCO PEREZ SANTIAGO

8. MANUEL VERDUGO CARDENAS

9. ANTONIA GRIÑAN VALLESPIR

10. IRIS JANICE NOGALES MATEO

11. SANTIAGO HERNAN POLSSONE ETCHEVERRY

12. JOAN MARC MONSERRAT CSONKOVA

13. NOELIA SIERRA FUSTER

14. NAIARA CAIMARI LA TORRE

15. JULIO SANCHEZ TAMAYO

16. BARTOLOME BAÑOS LLADO

17. MARIA JOSE GARCIA VICENTE

Suplentes

1. MANEL VIDAL HERMOSO

2. CRISTINA NAVARRO GORDILLO

3. FRANCISCO ALFARO MUÑOZ

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. ANABEL RIVERAS TOBIA

2. JOAN MANUEL BARCELÓ GARCIA

3. MARGALIDA RIUS VALLESPIR

4. RAFAEL ROBLES PRIETO (Independiente)

5. MARIA MAGDALENA LLADÓ PLAZAS

6. PERE LLADONET SALOM

7. GABRIEL GINARD LLADÓ

8. MARIA DEL MAR BARCELÓ GUASP

9. JULIÀ GINARD GINARD

10. JULIA ROSCOVANU

11. MONTSERRAT ALCARAZ VICH

12. MARIA GINARD CALDENTEY

13. JUAN MAS SUAU (Independiente)

14. FRANCISCA GARCIAS OBRADOR

15. PEDRO BARCELÓ MAIMÓ

16. ISABEL RUIZ RODRÍGUEZ (Independiente)

17. GABRIEL HUGUET BALLESTER

Suplentes

1. CATALINA GOMIS OLIVER

2. MARIA MIQUELA VALLESPIR MOLL

3. JOAN JUAN PONS

PARTIDO POPULAR (PP)

1. FRANCISCA PORQUER MANRESA

2. SEBASTIÁN SUREDA MAS

3. RAFEL ADROVER OBRADOR

4. JAIME VIDAL PONS

5. AINA MARIA MANRESA MONSERRAT

6. MARÍA DEL CARMEN MARÍN BARCELÓ

7. SEBASTIÁN BONET RIGO

8. MARIA DOMINGA OBRADOR VAQUER

9. MARIA ANTÒNIA BARCELÓ VANRELL

10. JOSÉ MANUEL VARA MARTÍNEZ

11. CLARA ROIG MIRAMONTES

12. MICAELA VICTORIA PROHENS MATEU

13. PEDRO OLLERS SOLER

14. MARTA PÉREZ BURGUERA

15. BARTOLOMÉ JULIÁ ADROVER

16. APOLONIA MARÍA BUJOSA ROIG

17. MIQUEL OLIVER ADROVER

Suplentes

1. ANTONI PERIAGO BALLESTER

2. CATERINA GRIMALT VADELL

3. JOAN MAS PUIG

4. CATALINA VICENS ADROVER

5. GUILLERMO CREUS ADROVER

6. AGUSTINA MARÍA SUÑER VIDAL

7. JOAN TONI PARDO VICENS

8. INÉS NICOLAU LLADÓ

9. JULIÁN ANTONIO JAUME GINARD

10. MAGDALENA VIDAL RIGO

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. JAIME ADROVER FUSTER

2. FRANCISCA DOMENGE LLADO

3. ABDERRAHIM LAACHAK BENJADOUR

4. MARIA VICTORIA PEREZ PAZ

5. RAFEL ADROVER CALDENTEY

6. ANA ISABEL BUJAN FEHLANDT

7. KAR-HEINZ ROMAN HILLMAN

8. FRANCISCA BAUZA BARCELO

9. FRANCISCA AMORAGA BAUÇA

10. JAUME GOMILA ALEMANY

11. GASPAR ALORDA GAYA

12. FEDERICO CAMPOS SACAS

13. JAIME DAVID ALORDA GAYA

14. FADMA ITTANE FELLAHI

15. CATALINA MARI RAMIS

16. MARIA JEREZ FUSTER

17. BARTOMEU MAS MESQUIDA

ENDAVANT CAMPOS (PSIB PSOE EUIB INDEPENDENTS)

1. FRANCISCO LUIS BLASCO QUEROL

2. BARTOMEU ADROVER VILA

3. MARGALIDA BURGUERA ADROVER

4. ESTELA GARCIA MARTINEZ

5. JUANA MARIA BUJOSA SIERRA

6. BUENAVENTURA MANRESA MANRESA

7. GABRIEL ANGEL PERELLO LOPEZ

8. MIQUEL-ANGEL PRIETO PROHENS

9. MARIA ANTONIA FONT OLIVER

10. PERE ESCALES TOMAS

11. MARGARITA BALLESTER SUÑER

12. SERGIO PISA MARTIN

13. MARINA FERNANDEZ FERNANDEZ

14. MATEO BURGUERA OLIVER

15. JOSE CAMBRON TORRES

16. ANTONIO BALLESTER MAS

17. ISABEL MARIA OLIVER SAGRERAS

Suplentes

1. RAMON DUCROS FITO

2. NEUS LLADO BALLESTER

3. CARLOS BLASCO LOPEZ  