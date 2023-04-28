VOX
1. ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA
2. TOMAS MONSERRAT VIDAL
3. MIGUEL CAÑELLAS SERRA
4. CATALINA VICENS BENNASAR
5. REBECA DEL CARMEN BALLESTER FERNADNEZ
6. ALEJANDRO CALVILLO ORTIZ
7. FRANCISCO PEREZ SANTIAGO
8. MANUEL VERDUGO CARDENAS
9. ANTONIA GRIÑAN VALLESPIR
10. IRIS JANICE NOGALES MATEO
11. SANTIAGO HERNAN POLSSONE ETCHEVERRY
12. JOAN MARC MONSERRAT CSONKOVA
13. NOELIA SIERRA FUSTER
14. NAIARA CAIMARI LA TORRE
15. JULIO SANCHEZ TAMAYO
16. BARTOLOME BAÑOS LLADO
17. MARIA JOSE GARCIA VICENTE
Suplentes
1. MANEL VIDAL HERMOSO
2. CRISTINA NAVARRO GORDILLO
3. FRANCISCO ALFARO MUÑOZ
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. ANABEL RIVERAS TOBIA
2. JOAN MANUEL BARCELÓ GARCIA
3. MARGALIDA RIUS VALLESPIR
4. RAFAEL ROBLES PRIETO (Independiente)
5. MARIA MAGDALENA LLADÓ PLAZAS
6. PERE LLADONET SALOM
7. GABRIEL GINARD LLADÓ
8. MARIA DEL MAR BARCELÓ GUASP
9. JULIÀ GINARD GINARD
10. JULIA ROSCOVANU
11. MONTSERRAT ALCARAZ VICH
12. MARIA GINARD CALDENTEY
13. JUAN MAS SUAU (Independiente)
14. FRANCISCA GARCIAS OBRADOR
15. PEDRO BARCELÓ MAIMÓ
16. ISABEL RUIZ RODRÍGUEZ (Independiente)
17. GABRIEL HUGUET BALLESTER
Suplentes
1. CATALINA GOMIS OLIVER
2. MARIA MIQUELA VALLESPIR MOLL
3. JOAN JUAN PONS
PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCA PORQUER MANRESA
2. SEBASTIÁN SUREDA MAS
3. RAFEL ADROVER OBRADOR
4. JAIME VIDAL PONS
5. AINA MARIA MANRESA MONSERRAT
6. MARÍA DEL CARMEN MARÍN BARCELÓ
7. SEBASTIÁN BONET RIGO
8. MARIA DOMINGA OBRADOR VAQUER
9. MARIA ANTÒNIA BARCELÓ VANRELL
10. JOSÉ MANUEL VARA MARTÍNEZ
11. CLARA ROIG MIRAMONTES
12. MICAELA VICTORIA PROHENS MATEU
13. PEDRO OLLERS SOLER
14. MARTA PÉREZ BURGUERA
15. BARTOLOMÉ JULIÁ ADROVER
16. APOLONIA MARÍA BUJOSA ROIG
17. MIQUEL OLIVER ADROVER
Suplentes
1. ANTONI PERIAGO BALLESTER
2. CATERINA GRIMALT VADELL
3. JOAN MAS PUIG
4. CATALINA VICENS ADROVER
5. GUILLERMO CREUS ADROVER
6. AGUSTINA MARÍA SUÑER VIDAL
7. JOAN TONI PARDO VICENS
8. INÉS NICOLAU LLADÓ
9. JULIÁN ANTONIO JAUME GINARD
10. MAGDALENA VIDAL RIGO
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. JAIME ADROVER FUSTER
2. FRANCISCA DOMENGE LLADO
3. ABDERRAHIM LAACHAK BENJADOUR
4. MARIA VICTORIA PEREZ PAZ
5. RAFEL ADROVER CALDENTEY
6. ANA ISABEL BUJAN FEHLANDT
7. KAR-HEINZ ROMAN HILLMAN
8. FRANCISCA BAUZA BARCELO
9. FRANCISCA AMORAGA BAUÇA
10. JAUME GOMILA ALEMANY
11. GASPAR ALORDA GAYA
12. FEDERICO CAMPOS SACAS
13. JAIME DAVID ALORDA GAYA
14. FADMA ITTANE FELLAHI
15. CATALINA MARI RAMIS
16. MARIA JEREZ FUSTER
17. BARTOMEU MAS MESQUIDA
ENDAVANT CAMPOS (PSIB PSOE EUIB INDEPENDENTS)
1. FRANCISCO LUIS BLASCO QUEROL
2. BARTOMEU ADROVER VILA
3. MARGALIDA BURGUERA ADROVER
4. ESTELA GARCIA MARTINEZ
5. JUANA MARIA BUJOSA SIERRA
6. BUENAVENTURA MANRESA MANRESA
7. GABRIEL ANGEL PERELLO LOPEZ
8. MIQUEL-ANGEL PRIETO PROHENS
9. MARIA ANTONIA FONT OLIVER
10. PERE ESCALES TOMAS
11. MARGARITA BALLESTER SUÑER
12. SERGIO PISA MARTIN
13. MARINA FERNANDEZ FERNANDEZ
14. MATEO BURGUERA OLIVER
15. JOSE CAMBRON TORRES
16. ANTONIO BALLESTER MAS
17. ISABEL MARIA OLIVER SAGRERAS
Suplentes
1. RAMON DUCROS FITO
2. NEUS LLADO BALLESTER
3. CARLOS BLASCO LOPEZ