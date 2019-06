Més cederá Emaya a cambio de Urbanismo, Educación, Cultura y Servicios Sociales

Aunque la decisión definitiva está pendiente de lo que se acuerde en la asamblea abierta convocada para esta tarde en el colegio público Aina Moll, todo parece indicar que Més per Palma finalmente cederá la gestión del área de Medio Ambiente y la presidencia de Emaya, a cambio de Modelo de Ciudad, que incluye Urbanismo, y una nueva macroárea que aglutinaría las actuales concejalías de Servicios Sociales, Educación y Cultura.

A lo anterior se añadiría la presidencia de uno de los cinco distritos en los que se divide la ciudad. El PSIB-PSOE se ha mantenido desde el principio firme en que querían que la presidencia de Emaya, al igual que la concejalía de Infraestructuras esté en manos de un concejal socialista. Inicialmente también reclamaban Urbanismo. No obstante, el martes ofrecieron a los ecosoberanistas esta última área además de sumar a Servicios Sociales las concejalías de Educación y Cultura.

En principio, el aún alcalde, Antoni Noguera, va a ceder el área de Modelo de Ciudad a la hasta ahora presidenta de Emaya, Neus Truyol. Noguera se hará cargo de la nueva macroconcejalía, y tendrá bajo su influencia una concejalía delegada, que asumirá probablemente el edil Llorenç Carrió, que continuará al frente de Cultura y sumará Educación.

Por el contrario, el posible acuerdo con Unidas Podemos está aún en el aire. La formación morada insiste en mantener el control de Infraestructuras ya que Rodrigo Romero ha estado al frente de este departamento en los últimos cuatro años. Se pretende con ello dar continuidad al trabajo realizado. No obstante, desde el PSIB-PSOE se mantienen firmes en reclamar la gestión de este departamento.

La última oferta de los socialistas al grupo morado consiste en que asuman la gestión de las áreas de Igualdad, Salud (que incluiría Bienestar Animal) y Participación Ciudadana, concejalías que ya han llevado en los últimos cuatro años. Están dispuestos a añadir la gestión de Comercio y Trabajo, con Palma Activa, aunque desgajada de Turismo, que continuaría en manos del PSIB-PSO, además de dos distritos. Desde el partido de Alberto Jarabo están a la espera también del resultado de la consulta que se ha realizado telemáticamente a lo largo del día de ayer.

En Palma los inscritos al partido morado se han pronunciado sobre si están de acuerdo o no en que Podemos se integre en el equipo de gobierno de Cort junto con el PSIB-PSOE y Més si se alcanza un acuerdo que respete la representatividad en relación a los resultados obtenidos".

Los resultados de esta consulta no se sabrán hasta última hora de hoy o el viernes, por lo que desde el partido se acepta que cabe la posibilidad de que los dirigentes alcancen un acuerdo de gobernabilidad que no sea aceptado por los inscritos. En este caso el partido no participaría en el gobierno municipal junto con los socialistas y Més.