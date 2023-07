Si estas elecciones generales que están a la vuelta de la esquina tienen algo peculiar es que el debate económico no es el gran protagonista de la campaña. El lado político y sobre todo los pactos ocupan el centro del debate. Y es peculiar porque lo habitual es que ocurra justo lo contrario. Y también es peculiar porque no se sabe quién sería el o la responsable del área económica del PP, el partido al que la mayoría de las encuestas dan por ganador tras el 23J, aunque esté por ver si consigue formar Gobierno.

'activos' ha analizado los programas económicos de los cuatro grandes partidos -PSOE, liderado por Pedro Sánchez; PP, presidido por Alberto Núñez Feijóo; Vox, dirigido por Santiago Abascal, y Sumar, encabezado por Yolanda Díaz-, ordenados por número de escaños en las últimas generales, para resaltar sus principales líneas de actuación en caso de que ganen o formen Gobierno. En referencia a los dos partidos principales, PSOE y PP, ambos programas guardan notables similitudes.

Aunque en materia de impuestos las diferencias sí que son notables, por ejemplo, el PSOE no habla de subirlos y el PP no habla de bajarlos, es decir, la intención es de jar el IRPF más o menos como está. Pero es en este terreno donde se hacen enormes las diferencias con sus posibles socios de gobierno. Mientras que Vox plantea una bajada "radical" de todos los tributos (hasta el punto de que una familia con dos hijos podría llegar a no pagar IRPF si sus ingresos son inferiores a 70.000 euros), Sumar plantea una subida no menos radical de todos los impuestos, empezando por el IRPF y las rentas de capital y rescatando tributaciones extraordinarias a las bebidas azucaradas o a los alimentos ultraprocesados.

'activos' analiza las propuestas económicas de los programas electorales de los cuatro principales partidos, dividas en 10 grandes áreas. El examen de los documentos ofrece una curiosa conclusión: los del bloque de izquierdas son mucho más completos y densos que los del bloque de derechas. Si las paginaciones de los programas se tradujeran en escaños, el PSOE, que ha publicado un documento de 272 páginas, ganaría de calle; a continuación se situaría Sumar, con 185 páginas, seguido de Vox, con 178, y el PP, con 108. A continuacuón, un resumen de las propuestas de los principales partidos políticas ordenadas por áreas económicas.

Industria

PSOE. Dar un impulso definitivo a la ejecución y la resolución de los PERTE. Aprobar una estrategia industrial 2030 alineada con Europa y teniendo en cuenta la doble transición verde y digital. Apoyar a los sectores intensivos en el uso de energía para que puedan bajar su factura de electricidad y gas. Colaborar con la automoción para facilitar la tecnología de las baterías y el vehículo eléctrico.

PP. Aprovechar los fondos europeos para que el PIB industrial vuelva al 20%. Fomentar el aumento del tamaño de las empresas haciendo «que las obligaciones fiscales y laborales, que desincentivan el crecimiento al superar ciertos umbrales, se implementen de manera diferida o a través de moratorias». Facilitar la transferencia de conocimiento desde la universidad.

Vox. Impulsar una ley de industria para evitar la deslocalización. Proteger a las empresas que tengan su sede en España. Detener el cierre súbito de plantas industriales y energéticas "provocado por las imposiciones de la nueva religión climática".

Sumar. Desarrollar el Estado emprendedor, con un papel estratégico para la Administración en la selección de sectores y proyectos. Crear un banco público (BINE), partiendo del ICO o de Cofides, que impulse "la inversión pública y privada en España". Transformar la SEPI en una agencia industrial pública: "sus empresas -las actuales o las que sea necesario crear-" contribuirán a la transformación estructural del modelo productivo español.

Vivienda

PSOE. Desarrollar las medidas ya contempladas para contener los precios. Incrementar el parque público de vivienda de alquiler social para llegar a un 20% del parque total para situar a España en la media de la Unión Europea. Potenciar las políticas para la rehabilitación de los 9,7 millones de viviendas que necesitan mejoras en accesibilidad y eficiencia energética.

PP. Derogar la actual ley de vivienda por su "inseguridad jurídica" y proponer un pacto de Estado para garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas asequibles, movilizar otras en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque. Aplicar un programa de avales para jóvenes para garantizar la concesión de créditos por valor de hasta el 95% del precio de la vivienda.

Vox. Tolerancia cero con la ocupación ilegal. Liberar todo el suelo que no esté o no deba estar protegido. Eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual. Recuperar la deducción por vivienda habitual en la declaración de la renta. Impulsar la construcción de vivienda pública.

Sumar. Invertir durante 10 años el 1% del PIB para generar un parque de alquiler protegido y social. Condicionar los beneficios fiscales para socimis, edavs y sociedades, y fondos de inversión inmobiliaria. Establecer un gravamen para suelos ociosos en disposición de ser urbanizables. Fijar limitaciones al alquiler turístico. Establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas.

Pensiones

PSOE. Blindar el poder adquisitivo de las pensiones con un cambio constitucional. Garantizar ante cualquier circunstancia el poder adquisitivo de todas las pensiones con arreglo al IPC. Profundizar en la reducción de la brecha de género de las pensiones. Desarrollar nuevas modalidades de jubilación parcial y activa. Rellenar la hucha de las pensiones. El fondo de reserva de la Seguridad Social estará dotado con más de 20.000 millones en 2027.

PP. Asegurar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones para la generación actual y posteriores. Garantizar la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo. Dar mayor transparencia y accesibilidad al sistema, de modo que todos los trabajadores puedan acceder con mayor sencillez a la estimación de la pensión futura.

Vox. Incrementar el gasto público en sanidad, educación, dependencia e infraestructuras. Para ello se desmontará el Estado autonómico. Establecer como prioridad todas las propuestas de ayudas sociales a la ciudadanía.

Sumar. Asegurar que los ingresos mínimos de las personas mayores sean suficientes para un buen envejecimiento, complementando las pensiones más bajas y en especial las no contributivas. Aprobar ayudas económicas para la adaptación de la vivienda. Cofinanciar al 50% el sistema de dependencia entre el Estado y las comunidades autónomas. Potenciar los servicios públicos e integrar en la red pública las empresas de economía social.

Fiscalidad

PSOE. Impulsar una política fiscal orientada a los colectivos vulnerables y las clases media y trabajadora. Mejorar la fiscalidad de autónomos y pymes. Firmar un Pacto de Estado contra el fraude. Evaluar la prórroga de los gravámenes sobre energéticas y banca. Evaluar el impuesto "temporal" a las grandes fortunas.

PP. Reducir el IVA de carne, pescados y conservas. Eliminar el impuesto a las grandes fortunas. Reconocer el derecho al error del contribuyente. Mejorar el régimen fiscal para nuevos residentes.

Vox. Rebajar el IRPF al 15% para bases imponibles inferiores a 70.000 euros y del 25% para superiores, que se reducen en cuatro puntos por hijo. Recuperar la deducción por vivienda habitual. Deducción por costes del alquiler en el IRPF. El ahorro no tributa. Deducción por nacimiento o adopción en el IRPF. Bajada "radical" del IVA en productos de primera necesidad. Suprimir el impuesto de patrimonio.

Sumar. Impulsar una reforma para "que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos: grandes empresas y patrimonios y rentas del capital". Impuesto permanente a las grandes fortunas hasta llegar al 4%. Mantener los impuestos extraordinarios de energéticas y financieras. Eliminar los privilegios de sicav y socimis. Subir el IRPF, hasta aplicar el 52% a los ingresos de más de 300.000 euros. Las rentas del capital pagarán el 30% a partir de 120.000 euros. Impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Revisar la tributación de alcohol y tabaco.

Energía verde

PSOE. Aprobar una ley, junto a las comunidades autónomas y las entidades locales, para buscar las zonas más adecuadas para instalar renovables. Impulsar las tecnologías necesarias para llevar a cabo la descarbonización, como el almacenamiento energético, el hidrógeno verde y otros gases renovables. Facilitar el autoconsumo. Generar más de 700.000 empleos asociados a la transición verde. Reforzar los bonos sociales térmico y eléctrico.

PP. Impulsar un plan de automoción España 2030 para potenciar la descarbonización del sector, las infraestructuras de recarga de acceso público y la renovación de los vehículos más antiguos del parque móvil. Facilitar que la industria española cuente con un precio eléctrico estable. Compensar los gastos de CO2 de la industria electrointensiva.

Vox. Derogar la ley de cambio climático , "que carga sobre los hombros de los españoles el peso de la transición ecológica en forma de impuestos verdes".

Sumar. Crear 500.000 empleos en la industria asociada a la energía renovable. Aumentar en 5.000 millones de euros los recursos destinados al PERTE. Convertir España en una potencial industrial renovable. Favorecer la instalación de industrias en regiones de la España vaciada. Avanzar a un sistema eléctrico 100% renovable. Crear un mapa nacional preferente de instalaciones renovables. Fomentar el autoconsumo. Rehabilitar 500.000 viviendas para convertirlas en 100% eléctricas al año. Apostar por el uso del hidrógeno.

Empleo

PSOE. Impulsar con los agentes sociales un pacto por el pleno empleo, que deje el paro estructural en un 8%. Mejorar los sistemas de integración del Sepe y la Seguridad Social. Aumentar las opciones y la oferta de la Formación Profesional (FP). Acelerar el círculo virtuoso de formación y colocación.

PP. Aprobar una reforma integral de las políticas activas de empleo, basada en la ampliación y la mejora de la calidad de la oferta de formación. Incrementar la relación de los servicios públicos de empleo con las empresas. Actualizar el SMI en el marco del diálogo social. Aprobar la tarifa cero para los nuevos autónomos durante el primer año. Promover la contratación en formación en las empresas.

Vox. Impulsar la subida de salarios, especialmente los más bajos, y al mismo tiempo reducir las cargas empresariales y la regulación. Bonificar al 100% los empleos creados el primer año y al 50% el segundo. Aumentar los incentivos a la contratación de jóvenes, mayores de 45 años, mujeres embarazadas y padres y madres de hijos con alguna discapacidad.

Sumar. Converger con Europa con una tasa de paro del 7% y una tasa de empleo superior al 70% "mediante una estrategia integrada de políticas económicas y políticas de empleo". Reducir la jornada laboral hasta alcanzar las 32 horas semanales. Buscar un modelo de relaciones laborales que permita adoptar medidas de flexibilidad interna como alternativa a la ruptura de la relación laboral. Subir el SMI por encima del IPC anual.

Digitalización

PSOE. Impulsar la agenda de transformación digital y la autonomía estratégica de España y la Unión Europea. Crear la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Regular el acceso de los menores tanto a internet como a las redes sociales. Garantizar la conectividad digital ultrarrápida en todo el territorio. Impulsar la tecnología 5G y reforzar la ciberseguridad. Modernizar y digitalizar las administraciones públicas.

PP. Impulsar la aprobación del reglamento europeo de inteligencia artificial (IA) y poner en marcha la Agencia Española de Supervisión. Organizar foros especializados en el tema. Promover una estrategia industrial y tecnológica para los sectores aeroespacial y de defensa.

Vox. Aplicar la digitalización para disminuir la burocracia, especialmente en la atención sanitaria rural. Impulsar programas específicos de prevención y atención sobre el uso y el abuso, así como la adicción, a nuevas tecnologías. Garantizar a los mayores una alternativa presencial a l uso de tecnologías.

Sumar. Usar la inteligencia artificial y la tecnología algorítmica para la limitación y el control efectivo del tiempo de trabajo. Utilizar los algoritmos para eliminar sesgos discriminatorios en el trabajo. Avanzar hacia la digitalización de la justicia. Impulsar que las administraciones desarrollen sus propias tecnologías para no externalizar procesos. Crear una Agencia Pública para la Transición Digital. Industrializar la transición verde y digital.

Fondos europeos

PSOE. Culminar el proceso de inversión pública y de apoyo a la inversión privada para la modernización del país en clave verde y digital con ayuda de los fondos Next Generation. Obtener la aprobación por parte de la Comisión Europea de la adenda al plan de recuperación. Desplegar los proyectos que impulsen la modernización de la economía, como el vehículo eléctrico, las energías renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento.

PP. Llevar a cabo una auditoría y una evaluación de la gestión de los fondos para conocer el verdadero estado de la ejecución de los mismos, el cumplimiento de los hitos y los objetivos pactados en su momento, los problemas que han dificultado su ejecución, la coordinación entre administraciones públicas y los recursos y el personal destinado para su gestión. Coordinar la cogobernanza de los fondos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Agilizar la ejecución de los fondos y su llegada a la economía real.

Vox. Reformar el Plan de Recuperación para impedir, por ejemplo, la imposición de peajes, asegurar que los fondos europeos se invierten en la economía real, con infraestructuras de todo tipo, incluidas las hidráulicas.

Sumar. Fomentar la creación de una agencia europea de inversión, "dados los buenos resultados de los fondos Next Generation" para financiar la transición ecológica y la digitalización, "emitiendo para ello deuda pública europea".

Financiación autonómica

PSOE. Considerar este uno de los grandes retos de la próxima legislatura. Impulsar en el plazo máximo de un año un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice los recursos públicos necesarios. Tratar de que ese nuevo modelo de financiación autonómica ayude a que la inversión de las administraciones públicas en sanidad sea al menos del 7% del PIB, del 5% en educación y del 2% en servicios sociales. En paralelo, abordar una reforma de la financiación local para garantizar los recursos que necesita la ciudadanía.

PP. Acordar una reforma del sistema de financiación autonómica. Esta reforma partirá de la suficiencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas buscando un reparto equitativo de los recursos, preservará la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y reforzará su responsabilidad financiera. Abordar la eliminación ordenada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la revisión del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y el encaje con la financiación local. Promover asimismo una reforma del sistema de financiación local.

Vox. Un único punto: desmantelar el Estado autonómico o Estado de las autonomías.

Sumar. Reformar de forma "inmediata" los sistemas de financiación tanto autonómica como local. Esta propuesta se basa en tres criterios: garantizar los recursos necesarios, potenciar la capacidad de autogobierno y fomentar la claridad y la transparencia cara a la ciudadanía.

Cuentas públicas

PSOE. Seguir en la senda de la consolidación fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas, reduciendo el déficit estructural. Velar por el cumplimiento de los parámetros de consolidación fiscal. Continuar aplicando "una política económica responsable y coherente" durante la próxima legislatura.

PP. Profunda revisión con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de la situación real de las cuentas públicas. Fortalecer el papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) como evaluador independiente. Intensificar el proceso de contratación centralizada de la Administración como herramienta de ahorro de costes.

Vox. Defender la primacía de la Constitución frente al derecho europeo, recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de los tribunales, rechazar más obligaciones verdes, impulsar una nueva PAC y poner fin a la limitación de fabricar coches de combustión en 2035.

Sumar. Reformar las reglas fiscales europeas para abandonar "la austeridad", la política fiscal y la inversión pública "no pueden estar condicionadas" por los límites "arbitrarios" del 3% de déficit y el 60% de deuda pública, "que no tienen ningún fundamento económico". Crear un fondo europeo para las perturbaciones cíclicas. Desarrollar una batería de indicadores que tengan en cuenta al mismo tiempo el bienestar social y los límites biofísicos del planeta, "en la línea, por ejemplo, de la economía del donut o de la economía ecológica".