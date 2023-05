Iván Sevillano: «Limitaremos la entrada de coches a Mallorca, y no solo los de alquiler»

Iván Sevillano aspira a la presidencia del Consell después de cuatro años al frente de la conselleria de Movilidad e Infraestructuras. Promete restringir la entrada de vehículos a la isla y presume del carril bus VAO y de la limitación de velocidad en la Vía de Cintura, dos iniciativas que la derecha ha prometido derogar.

¿Cuál será su primera decisión si gobierna el Consell de Mallorca?

Hay una iniciativa que nos está poniendo a la cabeza en cuanto a originalidad: el aprovechamiento de las carreteras como lugar para la disposición de placas fotovoltaicas. Es algo que hemos comenzado, y en lo que vamos a profundizar la próxima legislatura. Conseguimos un aprovechamiento energético para la iluminación de la vía y ahorramos en la factura de la luz de la administración. Si lo hacemos en zonas en las que haya población, incluso podríamos plantearlo como un proyecto de aprovechamiento energético de consumo compartido. No hay otro de estas características en España ni en otro país europeo.

¿Dónde instalarán esas placas fotovoltaicas?

Esta semana tenemos la mesa de contratación para licitar el primer proyecto de este plan. Consistirá en instalar placas fotovoltaicas en la entrada del túnel de Génova, en la mediana de la autopista. Con esto conseguiremos autoabastecer de electricidad al propio túnel. Definimos diferentes tipos de ubicaciones: las medianas de las autopistas, los taludes que las bordean y, algo muy ambicioso en lo que ya estamos trabajando, sobre la propia carretera a modo de pérgola.

La idea es que cuando acabe la legislatura circulemos entre placas fotovoltaicas.

Correcto. Sobre todo en las vías de alta capacidad. En las carreteras secundarias hay un componente de paisaje que hay que cuidar de una manera más singular. Pero en las autopistas y autovías hay muchas oportunidades.

Han elegido como lema de campaña ‘Mallorca és per viure’. ¿Era necesario recordarlo?

Lamentablemente sí. En los últimos años la población residente ha comenzando a padecer una masificación en muchos sentidos que les está impidiendo disfrutar de la isla como se merece. Mallorca es un territorio maravilloso que es para vivir y por tanto hay que hacer políticas para facilitar la calidad de vida y el bienestar de los mallorquines. Y aquí podemos hablar de acceso a la vivienda, de transporte público, de poner límites al turismo y de diversificar nuestra economía.

¿Qué puede hacer el Consell para poner límites al turismo?

Empezamos con buen pie la pasada semana con la eliminación de las 17.000 plazas de las bolsas turísticas que aún estaban disponibles. Aunque parece increíble, todavía era posible seguir creciendo en Mallorca. El siguiente paso es modificar el PIAT para bajar el techo turístico de la isla y decrecer dentro de lo que nuestra capacidad de carga nos permita. Queremos elaborar una serie de estudios por barrios y pueblos, y definir en cada lugar cuál sería la cifra de turistas adecuados para que haya una convivencia sana.

Si en Mallorca hay más vehículos que habitantes, ¿Cómo evitar que la isla se convierta en un gran atasco?

Hay dos modelos. Por un lado, el que propone la derecha, que consiste en más coches, carreteras, cemento y asfalto. Por otro lado, el que proponemos nosotros: ofrecer a la ciudadanía un transporte público de calidad y seductor, porque estamos convencidos que la gente lo utiliza si le das una alternativa real al uso del vehículo. Hemos conseguido para este año la gratuidad del transporte público y queremos que se quede así. Y seguiremos pidiendo las competencias de transporte terrestre para el Consell; si las hubiéramos tenido, ya hubiéramos podido desplegar de una red ambiciosa ferroviaria para esta isla.

¿Si el Consell tiene las competencias la próxima legislatura habrá nuevos kilómetros de vías?

Sin duda alguna. Le puedo asegurar que si hubiéramos tenido las competencias, ya habríamos comenzado a desplegar línea ferroviaria en Mallorca. Las competencias serán una de las prioridades en el arranque de la legislatura. Queremos empezar a ejecutar las líneas ferroviarias que necesita Mallorca como el tren de Llevant, del sur, Llucmajor, Campos, Felanitx o Manacor. También hay que llegar a Alcúdia.

Ha hablado de un modelo de izquierdas y uno de derechas. ¿Hay un modelo PSIB y un modelo Podemos?

Desde luego. Podemos surgió de una necesidad social. Venimos de las calles y venimos del ‘no nos representan’. Y obviamente en ese no nos representan estaba incluido también el partido socialista. Nos dijeron con cierta prepotencia que montáramos un partido y nos presentáramos a las elecciones. Y lo hicimos. Aunque son nuestros socios de gobierno y tenemos muchos puntos de encuentro, está más que demostrado que nuestras políticas son más valientes y transformadoras.

La derecha promete eliminar dos iniciativas suyas: la limitación de velocidad en la Vía de Cintura y el carril bus VAO. ¿Poner límites quita votos y eliminar límites los da?

Lo dirán los ciudadanos el 28. Pero si Podemos está aquí es para hacer las cosas de manera diferente. Y forma parte de hacer cosas diferentes el tomar decisiones valientes. Es muy lamentable que la derecha nos quiera devolver a un modelo que ya se ha demostrado fracasado. Gracias al carril bus VAO y a la gratuidad del transporte público ha aumentado el uso del transporte público en la entrada a Palma un cien por cien. Respecto a la Vía de Cintura, hay un 88% menos de accidentes. Y al fin y al cabo se trata de salvar vidas.

¿Las restricciones a la entrada de vehículos en Formentera en verano son exportables a Mallorca?

Desde luego. Por un lado queremos poner un cuidado especial en lugares sensibles a nivel medioambiental como Formentor. ¿Se puede extrapolar esta medida a otros lugares? Sin duda, a todos nos vienen a la mente espacios como sa Calobra o Cala San Vicenç. Pero vamos más allá. Proponemos para la siguiente legislatura una limitación de entrada de vehículos a la isla. Mallorca es el territorio con más coches por habitante de toda Europa. Hay más coches que personas y si les sumamos los coches de alquiler la cifra se dispara. Por tanto, limitación de entrada de vehículos a la isla, no solo de alquiler, en general.

¿El PSIB también estaría de acuerdo con restringir la entrada de vehículos en Mallorca?

Tendrán que responderlo ellos. Yo lo que puedo asegurar es que será una de nuestras prioridades de cara a la siguiente legislatura. Queremos pensar que el resto de partidos de la izquierdas nos acompañarán, pero ahora mismo puedo hablar solo por nosotros. Se puede hacer con una regulación directa desde el Consell de Mallorca o por la vía del Parlament.

Aunque no tiene competencias en materia de vivienda. ¿El Consell puede hacer contra la emergencia habitacional?

Por nuestra condición de 'Ayuntamiento de Ayuntamientos' creemos que se pueden hacer grandes cosas. Por ejemplo, ahora podemos ayudarles a aplicar la nueva Ley de Vivienda estatal. Antes me preguntaba en qué nos diferenciamos del PSOE. Bueno, pues este es un ejemplo. Hemos estados tres años detrás de ellos en el Gobierno del Estado para conseguir aprobar la primera ley de vivienda de nuestra democracia. Se nos acusaba de desestabilizar por exigir algo que al fin y al cabo era un acuerdo de gobernabilidad que el PSOE estaba incumpliendo.

El Consell sólo tiene veinte inspectores para controlar todo el alquiler turístico ilegal que hay en Mallorca. ¿Va a haber más la próxima legislatura?

Sí, tiene que haberlos. Cuando las competencias pasaron del Govern al Consell duplicamos la cifra de diez inspectores a veinte. Pero queremos más, no es suficiente. No es un gasto público, si me apura es una inversión. Creemos que se tiene que ir más allá. Y de manera indirecta eso permitiría, aunque el Consell no tiene competencia directa en materia de vivienda, poder actuar también en su favor porque sacaríamos al mercado la oferta ilegal del alquiler turístico.

¿Por qué el 28M un votante progresista tiene que votar a Iván Sevillano y no a Catalina Cladera?

La gran diferencia que nos separa de nuestros compañeros de Pacto es la valentía y la capacidad de transformación. Nosotros nos podremos equivocar en muchas cosas, pero tenemos una cosa clara: lo que decimos, lo hacemos. Y cuando algo que hemos dicho no se ha podido hacer es porque algún compañero de Pacto ha votado en contra.

¿La tensión entre Sumar y Podemos puede desanimar a sus votantes estas elecciones?

Lo digo con honestidad, estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ir juntos a las elecciones generales. La visita que hará Yolanda Díaz la próxima semana para hacer campaña con nosotros se tiene que ver como un guiño o como un primer paso en este camino. Es un signo de que esa voluntad de acuerdo queda clara por ambas partes y de que sabemos perfectamente que tenemos que entendernos sí o sí.