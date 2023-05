Armengol está "orgullosa de lo que hemos hecho" y alerta de una "ola preocupante" con la victoria de PP y Vox

La candidata del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha comparecido después de conocer los resultados de las elecciones autonómicas en las que ha ganado el bloque de la derecha. La dirigente socialista ha asegurado que su partido "ha aguantado bien" a diferencia de sus socios, sobre todo Unidas Podemos que ha sufrido una fuerte caída, aunque apunta que existe una "ola preocupante" a nivel estatal con el auge de Vox, que ha conseguido ocho escaños en el Parlament: "Trabajaremos intensamente para que esta situación no se repita, ahora cada uno tiene que dar sus explicaciones".

Armengol no ha cerrado la puerta a ser la jefa de la oposición a partir de la próxima legislatura: "Es lo menos importante, aunque quienes me conocen bien saben que he demostrado que en los peores momentos estoy al lado de la gente y soy leal a mi tierra". En este sentido, ha apuntado que "ya tendremos tiempo" de analizar lo sucedido.

La socialista ha defendido que su partido casi ha mantenido el mismo porcentaje de votos que en 2019: "Lideraremos la oposición de forma firme y constructiva para garantizar los derechos que hemos ido adquiriendo". No obstante, considera que muchos de esos avances "estarían en riesgo" con Vox en el Govern, por lo que reivindica seguir trabajando para "evitar que haya un gobierno de derecha y extrema derecha" después de las elecciones generales: "Estoy orgullosa de lo que hemos hecho bien".