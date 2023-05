Armengol: «La gente de izquierdas que se decida a votar el domingo o otros decidirán por nosotros»

Francina Armengol (Inca, 1971), fue la primera mujer en presidir el Govern de Balears en 2015 y lo revalidó en 2019. Aspira a su tercer mandato recordando que, pese a la pandemia y la guerra de Ucrania, Balears «lidera el crecimiento económico de toda España».

Que sensaciones tiene a pocas horas de las elecciones?

Sensaciones muy favorables. Llevamos ocho años gobernando en esta comunidad y el domingo apelamos al voto convencido, ilusionado de los ciudadanos desde la razón, las emociones y el corazón. Hemos hecho una campaña muy intensa, participada y donde mucha gente ha aportado a nuestro programa político. El PSIB es el partido de Balears, el que se parece más a esta Comunidad.

Las encuestas apuntan a que pueden perder la mayoría.

Encuestas hay de muchos tipos. La única importante es la del día de las elecciones. Evidentemente yo pido el voto decisivo para seguir avanzando en esta comunidad. Ir a votar tiene una importancia capital, ya que votamos para la educación, la sanidad, votamos por la movilidad sostenible, votamos por la política de vivienda, la memoria democrática... Votamos para tantas cosas...

¿Teme que la izquierdas se vaya a la playa el domingo y no acuda a votar a los partidos del Pacto?

El votante de izquierdas tiene claro que es necesaria la participación democrática y si no votamos, otros decidirán por nosotros. Si alguien no está convencido, que se decida, ya que es muy importante para esta tierra. Pido a la gente que piense en la experiencia y en la capacidad de gestión de estos ocho años.

¿En las últimas semanas ha pensado en algún momento qué hará si no es presidenta?

No, no lo he pensado. Yo estoy en clave de seguir gobernando en esta Comunidad. A mí la política me apasiona porque me apasionan estas islas. Tenemos muy clara la hoja de ruta y los objetivos para la próxima legislatura y yo estoy en ello.

¿Sería jefa de la oposición?

Ni lo he pensado.

¿Qué cambiará Francina Armengol en la negociación de un hipotético Pacto?

El Partido Socialista sale a ganar las elecciones. Somos el pal de paller del Pacto, hemos liderado el proyecto estos ocho años y creo que lo hemos hecho con rigor, con solidez y con capacidad de gestión. Si la ciudadanía decide que el Parlament debe ser de mayorías compartidas, la garantía son las fuerzas progresistas, que hemos demostrado que sabemos gobernar juntos, aprobando cada año el presupuesto en tiempo y forma y cada vez mejor. Hemos sabido salir juntos de la situación más compleja que ha sufrido esta tierra, como ha sido la pandemia y con el PP de forma mezquina poniendo palos a las ruedas. El Govern progresista es una garantía de presente y de futuro. Las negociaciones dependerán de lo que decidan los ciudadanos con la fuerza de su voto y del peso que obtenga cada uno.

Sus socios y amigos de Més hablan de pedir presidencia.

No quiero divagar antes de unas elecciones. Que decidan los ciudadanos libremente el domingo. En estos momentos todo el mundo intenta estimular a sus votantes. La realidad es que el partido de izquierdas, progresista, equilibrado y de seny que puede aspirar a una mayoría social en estas islas es el partido socialista, que ganamos las elecciones en 2019 y vamos a ello en 2023.

Seguro que ya ha probado la calculadora de rebaja de impuestos del PP.

¡Pues no! Eso sí que es una de las falsedades más grandes que se han dicho. Cuando estás en campaña electoral no todo vale y engañar a la gente tampoco vale. Esta rebaja de impuestos es la misma que presentó Company hace cuatro años, la misma que presentó Bauzá hace ocho y cuando gobernó hizo todo lo contrario. La única política fiscal seria se ha hecho desde el Govern progresista. En la declaración de renta mucha gente pagará menos impuestos que en toda la historia de esta comunidad. Y durante este año el escudo social ha aligerado los bolsillos de los ciudadanos. Es muy curioso que el PP ahora quiere el Impuesto de Turismo Sostenible (ecotasa) después de 22 años. Siempre llegan tarde a los avances democráticos.

¿Entiende que el votante, cuando escucha la cascada de promesas, se pregunte por qué no lo han hecho en ocho años?

Bueno, hay que seguir avanzando. No hay ninguna de las políticas que yo he anunciado que no hayamos trabajado de antemano. Tenemos una gestión brillante en cada una de las áreas. Tengo una historia de ocho años donde se han desarrollado política de vivienda, de salud, educativa, social… Ahora hemos conseguido más recursos públicos que nunca y podemos decir que tenemos el dinero para prometer nuestras iniciativas. Y lo que nosotros prometemos se cumple, no como la alternativa. Me gustaría hacer un histórico de lo que prometimos en el 2015 y en 2019 y cómo, pese a una pandemia, una guerra y una inflación dura, se ha hecho.

¿Ha inaugurado nueve veces Son Dureta?

Cuando llegamos al Govern Son Dureta estaba en ruinas, pagábamos 600.000 euros anuales por el mantenimiento y no había ningún proyecto. Ahora ya tenemos la residencia de mayores acabada y es la inversión más importante que se hace en esta comunidad. Tendremos el parque sociosanitario más importante de toda España para atender a los enfermos crónicos y aplicaremos el plan de cronicidad. La obra se está haciendo y ya podemos decir que es una realidad.

¿Sabía que Oriol Lafau era padre por gestación subrogada cuando lo incluyó en las listas del PSIB?

Para venir en las listas del PSIB no pido a nadie si es padre o madre. Tengo un respeto absoluto por la privacidad de las personas. Lo único que puedo decir sobre Oriol Lafau es que es una persona extraordinaria, que ha coordinado la estrategia de salud mental de forma maravillosa. Este es un tema que me obsesiona y es una cuestión clave de presente y futuro. Sería un fracaso como sociedad que no puedo permitir como presidenta y candidata que tengamos niños y niñas de seis años con tendencias suicidas.

¿Se arrepiente de la intervención del Consolat para cambiar el debate en IB3 y que luego la Junta Electoral tumbó?

¡Del Consolat nada! Fue el PSIB. Siempre hemos defendido que lo importante es el voto y yo apelo al voto que provocó que 100.000 camisetas verdes salieran a la calle, el que quiere avanzar en sanidad, educación... Creo que los debates y espacios electorales se establecen en función de lo que ha votado la gente y en 2019 el PSIB ganó las elecciones. En 2015 la lista más votada era el PP y yo siendo presidenta el debate de IB3 en 2019 lo cerró Biel Company. Me sorprende que el resto de partidos acepten unas reglas de juego en los medio privados y no en los públicos. No le doy más importancia. A mí me interesa debatir y he acudiendo a todos los debates donde me han invitado.