El debate de ayer entre los aspirantes a presidir el Consell de Mallorca —solo el PSIB presenta una mujer como cabeza de lista— fue mucho más intenso y vehemente que el acontecido el día anterior entre los candidatos a liderar el Govern. Los ponentes dejaron claro desde el primer momento que el 28 de mayo se presentan dos bloques totalmente antagónicos sin aparente posibilidad de acercamiento, como evidenció Catalina Cladera (PSIB-PSOE): «Con PP y Vox no pactaremos nunca».

Cladera, Llorenç Galmés (PP), Jaume Alzamora (Més per Mallorca), Ángel Hoyos (Ciudadanos), Iván Sevillano (Unidas Podemos), Antoni Salas (PI) y Pedro Bestard (Vox) fueron los protagonistas del debate moderado por el periodista de Diario de Mallorca Miquel Adrover.

Los partidos de la izquierda explicitaron que apuestan por una tercera legislatura del Pacto con varias consignas concretas: el decrecimiento turístico, la paralización de la construcción en suelo rústico, la apuesta por el transporte público y la limitación a la entrada de coches en la isla.

La derecha, además de El Pi y CS —autodenominados como centro—, coincidía en la «necesaria» eliminación del carril bus VAO, quitar la limitación de 80 kilómetros por hora en toda la Vía de Cintura y el mantenimiento de la parcela mínima de dos quarterades para poder construir vivienda en suelo rústico. «Hay dos modelos clarísimos: el del PP o el turismofóbico, el que no sabe gestionar el éxito turístico. No han preparado la temporada turística, ni las carreteras, ni las depuradoras, ni los hospitales, ni la policía», replicó Galmés.

Las alusiones a los pactos postelectorales coparon gran parte del debate: Cladera preguntó hasta cuatro veces a Galmés si pactaría con Vox. El candidato del PP evitó hablar de confluencias con la extrema derecha y se limitó a repetir las mismas palabras utilizadas el día anterior por la presidenta de su partido, Marga Prohens: «Salimos a ganar y a gobernar en solitario». Pedro Bestard (Vox) únicamente manifestó que «no pactaré con independentistas y nacionalistas». Mientras Hoyos equiparó a Podemos y Vox como «partidos extremistas» y reconoció que el mayor error de CS fue «no saber centrar al PSOE para que no se fuera» con los morados, Salas jugó al despiste para tener posibilidades a ambos lados y aprovechó para cargar contra el Estado: «Solo le interesamos para recaudar muchos impuestos, le importan poco las islas».

Los partidos que han estado en la oposición durante esta legislatura buscaron arrinconar al Pacto acusándolo de «prohibicionismo». Galmés realizó una férrea defensa del alquiler vacacional siempre y cuando haya una mayor vigilancia de la oferta ilegal. Cladera reivindicó la necesidad de hacer promoción turística pese al rechazo de sus socios y apostó por más control del suelo rústico. Alzamora coincidió con este planteamiento aunque reclamó la rebaja del techo de plazas actual: «El turismo es una actividad depredadora, tenemos más visitantes pero menos riqueza». Sevillano, por su parte, exigió «rebajar la masificación» e «ir más allá» con el transporte público: «Necesitamos frecuencias nocturnas y desplegar la red ferroviaria». Aquí contó con el apoyo de Més: «Es necesario reducir el uso del vehículo privado y llegar a una movilidad saludable».

Hoyos (CS) negó que subir los impuestos sea la solución ante los problemas actuales y lamentó que el Pacto avance hacia la prohibición del vehículo privado «cuando no están dando ninguna alternativa». Salas (PI), en cambio, centró su discurso en pedir una mayor seguridad jurídica para que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado y apoyó la reconversión de locales en inmuebles.

Los candidatos también hablaron de los casos de menores tuteladas. El PP denunció que el Pacto «lo ocultó, tuvo que venir una comisión del Parlamento Europeo para demostrar que el sistema no ha funcionado». Una acusación secundada por Bestard: «No las protegieron». Cladera replicó que tanto los ‘populares’ como Vox han tenido «una falta de responsabilidad absoluta», mientras Alzamora y Sevillano defendieron la labor del Consell durante todos estos años: «Hay que proteger a las menores y no revictimizarlas, los abusadores y explotadores son una lacra que debemos abordar de manera conjunta y no deberíamos usarlas como arma electoral».

Por su parte, Salas pidió más recursos y formación para el personal y Hoyos decidió utilizar su intervención para cargar contra la ley del solo sí es sí y exigir a Sevillano que pida disculpas. En la contestación, el dirigente de Podemos aseguró que la norma es «uno de los mayores logros» para el movimiento feminista y denunció que la reforma de PSOE y PP «ha quitado el consentimiento del centro».