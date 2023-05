Dos horas de intenso debate sirvieron ayer para demostrar que los partidos de la izquierda anhelan volver a reeditar un Pacto como el de los últimos ocho años, mientras el PP apuesta claramente por un Govern «estable en minoría» y sin Vox. Las instalaciones del Club Diario de Mallorca fueron el escenario de la confrontación electoral entre los siete candidatos al Govern, un encuentro organizado por Diario de Mallorca y Fibwi TV y que significó el primer debate electoral de las elecciones del 28 mayo con un Club Diario de Mallorca abarrotado.

Francina Armengol (PSIB-PSOE), Marga Prohens (PP), Antònia Jover (Podemos), Lluís Apesteguía (Més), Patricia Guasp (Ciudadanos), Josep Melià (El Pi) y Jorge Campos (Vox) fueron los protagonistas del debate moderado por Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca.

La casi total seguridad de que tras los comicios no habrá mayorías absolutas tensionó de forma especial el debate con puyas entre Armengol y Prohens. La candidata socialista emplazó a la popular a a que dijera si tras el 28 de mayor «pactará con el fascismo». «Se trata de decir la verdad y no engañar a nadie. El PP está dispuesto a gobernar con Vox y allá donde lo ha necesitado lo ha hecho, como en Llucmajor que el alcalde ha salido corriendo», aseveró la socialista.

Marga Prohens no entró al trapo de la actual presidenta y esbozó su idea para gobernar: «Soy la única que me presento para gobernar en solitario. Somos un proyecto político liberal de centro y modero y me dirijo a los que quieren cambio, que sepan que este cambio debe venir por el PP. Habrá un Govern estable y con minoría del PP. Armengol deberá seguir gobernando con sus socios de estos últimos ocho años».

Jorge Campos (Vox) y Josep Melià (El Pi) también fueron protagonistas respecto a los pactos. El primero al anunciar en dos ocasiones un pacto como el que gobierna en Castilla y Ley, con Vox en el Ejecutivo junto al PP. Melià fue tajante al afirmar que ni con Podemos ni con Vox su formación llegará a acuerdos, lo que provocó el enfado de la candidata podemita, Antònia Jover, por comparar a su partido con la extrema derecha. Jover, Apesteguia y Armengol dejaron claro que su apuesta es reeditar el Pacto de izquierdas.

El debate estaba dividido en cuatro bloques. Si el de los pactos marcó el encuentro, en el de turismo y economía se pudo ver los modelos antagónicos entre la derecha y la izquierda. Prohens emplazó a Armengol a que explicara cómo «han preparado la temporada turística» y si «habrá dificultades para acceder a Palma». La popular aseveró que «si no han arreglado los problemas de saturación es que no quieren hacerlo por una cuestión sectaria e ideológica».

Apesteguia fue el representante de la izquierda más contundente a la ahora de apostar por el decrecimiento: «Del crecimiento desbocado hemos pasado al decrecimiento. El Govern debe ser un agente del decrecimiento. Proponemos subir la ecotasa, comprar todas las plazas obsoletas y así bajar unas 1.200 anuales».

Patricia Guasp (CS) habló de «combatir la turismofobia» y criticó que «Baleares no nos merecemos estar siempre a la cola en productividad y no se ha apostado por el emprendimiento».

Josep Melià (El PI), apuntó que el problema de Balears «es la sobrepoblación y no se puede asumir este crecimiento».

Francina Armengol habló de que «estos ocho años hemos hecho cosas maravillosas» y se refirió al escudo social impulsado durante la pandemia. Aquí le replicó el candidato de Vox, Jorge Campos, asegurando: «En Balears el número de parados subió 48.000 personas, más de un 68%. Esta es la realidad de un gobierno separatista. Creemos que hace falta gestión y una rebaja drástica de los impuestos.

La vivienda fue otro bloque de intenso debate. Francina Armengol habló de que su Govern «ha hecho una revolución aumentando un 70% la vivienda pública con respecto al 2015». Antònia Jover indicó que «la Ley de Vivenda permite limitar los precios del alquiler. y nosotros queremos que también se limite la compra a no residentes». Prohens envió un misil a la izquierda cuando apuntó que «el problema de la vivienda no se soluciona enviándonos a vivir en contenedores».

Ninguno de los partidos entró al trapo de Vox cuando acusó del «adoctrinamiento en las aulas y la falta de sanitarios por el catalán». El candidato de Vox anunció que si gobierna derogará la Ley de Normalización Lingüística.