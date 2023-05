Alegría, gritos y muchos aplausos invadieron la sede del Partido Popular durante una noche electoral donde los populares volvieron a ser la fuerza más votada en las islas. Todavía no se habían publicado los primeros sondeos electorales y desde dentro de la formación no eran capaces de disimular la euforia. «Habrá que sacar los puros», «calla calla», eran algunas de las frases que se podían escuchar en los pasillos de la sede.

Fue una noche larga, intensa y llena de emociones, especialmente para los candidatos Marga Prohens, Jaime Martínez y Llorenç Galmés, quienes llegaron a primera hora de la tarde para seguir desde dentro el escrutinio. Tras conocerse los primeros sondeos (20:00) , una vez cerrados los colegios electorales, Sebastià Sagreras, portavoz de campaña del PP, se mostró muy optimista, asegurando que «los inputs recibidos en los pueblos y barrios son muy positivos».

Una ilusión que se desprendía de sus palabras y también de los rostros del departamento de prensa del partido. Así, a partir de las ocho y media, empezaron a aparecer apoderados y candidatos de la lista del Parlament como Javier Ureña, número 10 de Prohens.

A medida que fue pasando la noche no paraban de llegar medios de comunicación, teniendo que colocar una mesa extra y varias sillas más ante la expectación de los periodistas. En el catering también tuvieron que reponer comida porque no daban a basto.

Sobre las nueve de la noche, cuando se inició el recuento de votos, se escucharon los primeros gritos de alegría desde la planta de arriba de la sede como «Oee» y «¡vamos!». A pesar de querer ser cautelosos, los candidatos y apoderados eran conscientes de que el resultado estaba siendo muy bueno para sus intereses.

Seguía avanzando la noche y el recuento era tan favorable que no eran ni las diez ya se empezaron a montar los preparativos para una gran fiesta. El atril para los candidatos se situaba frente a la sede, la música empezaba a sonar y los votantes empezaban a acercarse para festejar los resultados obtenidos.

«Presidenta, presidenta»

Once de la noche, el recuento empieza a evidenciar una victoria contundente de los populares. Viendo los resultados, algunos se acordaban de los rivales políticos: «Podemos solo ha sacado uno en Palma, que se fastidien». Once y media, ahora sí, los candidatos no pueden contenerse más y entran en júbilo. A gritos de «presidenta, presidenta», se hace evidente que el triunfo del PP es un hecho.

Con el escrutinio del Parlament visto para sentencia, los tres candidatos bajan las escaleras conscientes de que la noche ha sido redonda. Mientras tanto, fuera de la sede ya son muchos los ciudadanos que celebran la victoria. A ritmo de «Adiós con el corazón» y con la frase viral «Que te vote Txapote», los votantes se despiden de Armengol y festejan que el Partido Popular vuelve a ser la fuerza más votada en las islas.