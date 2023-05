Jorge Campos: «Cerraré IB3 por el bien de los propios trabajadores»

Jorge Campos Asensi (1975), abogado y diputado en el Parlament, es el candidato de Vox a la presidencia del Govern en estas elecciones.

¿Cuál será la primera medida que pondrá en marcha si gobierna?

Hay muchas medidas que aplicar nada más entrar, porque la destrucción del gobierno de Armengol afecta a múltiples sectores. Quizá tendríamos que hacer todo lo posible para que los ciudadanos llegaran a final de mes con una rebaja fiscal radical, y con una auditoría previa para eliminar todo el gasto político superfluo.

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de Balears. ¿Qué propone Vox?

Simplificar todo lo que tiene que ver con la normativa urbanística que ha impedido la construcción, rehabilitación y reforma para que se construyan las viviendas que hacen falta, entre 20.000 y 30.000 en Balears. No puede ser que la Administración sea una traba a la hora de construir o reformar. Falta suelo para construir, y no es porque no haya, sino porque no se pone a disposición ni de la iniciativa privada ni de la pública. Queremos que se pueda construir en todas partes, menos en los terrenos protegidos por sus valores medioambientales. Y construir vivienda de protección oficial de verdad, no de la que ha anunciado la señora Armengol, que dijo que iba a hacer 2.000 viviendas hace ocho años y no ha construido ni un tercio.

El programa de Vox, que se muestra escéptico hacia el cambio climático, ¿también contempla medidas para proteger el medio ambiente?

Vox es uno de los partidos más comprometidos con la conservación del entorno natural, y no lo digo solo por mí, que tengo un máster en gestión medioambiental. En Balears, las políticas que se están aplicando con la excusa del cambio climático no van a proteger el medio ambiente, sino a transformar la sociedad. Se responsabiliza a la acción del hombre de este presunto cambio climático, y eso es lo que ponemos en duda, porque no hay consenso científico. Un ciclo de cambio no tiene que motivar la destrucción de nuestra industria y el pisoteo constante de nuestras libertades.

¿Cómo será el segundo curso de Lomloe si gobierna Vox?

Yo soy optimista y creo que habrá también un gobierno de España con Vox, así que se derogará esa Lomloe tan nefasta para nuestro sistema educativo. Además, sus perjuicios aquí se han aumentado con la Ley de Educación de Balears, que va más allá de la Lomloe, y también hay que derogarla. En este sistema educativo un alumno puede alcanzar titulaciones suspendiendo materias, no se valora el esfuerzo, no se busca la excelencia, se adoctrina ideológicamente y está prohibido escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado, algo insólito que no sucede en ningún país del mundo. Hay que devolver la libertad educativa y acabar con el 18% de abandono y fracaso escolar.

¿Hay saturación turística en Balears?

No. Hay una mala gestión de los flujos turísticos. Los medios de comunicación hablan de saturación y masificación, y es verdad, pero no es culpa del turista, sino de las políticas de movilidad del Govern. Aquí estamos atascados de enero a diciembre. Nosotros mismos estamos creando esa sensación de saturación, porque los gobiernos socialistas nos hacen la vida imposible para que no cojamos el coche, y tampoco tenemos un transporte público eficiente. Con políticas de desestacionalización y diversificación incrementaríamos el turismo en temporada baja y no se notaría nada.

¿Derogará la Ley Turística si gobierna?

Teníamos una Ley del Turismo del año 2012, estoy de acuerdo en que debería reformarse, pero se ha aprobado una nueva ley que solo está dirigida al decrecimiento, al empobrecimiento y a poner trabas a los pequeños y medianos empresarios. También hay que derogar el Impuesto de Turismo Sostenible; es mentira que sea para proteger el medio ambiente, ya vimos que dedicaron importantes fondos de este impuesto a organizar conciertos de Los 40 Principales.

¿Qué le parecen las camas elevables en hoteles?

Si es para beneficiar a las camareras de pisos me parece fantástico. Lo que pasa es que se anunció esta medida como algo novedoso y resulta que la mayoría de la planta hotelera ya lo tenía instalado desde hace años.

¿Cerrará IB3 si gobierna?

Sí. Y uno de los principales motivos es por el bien de los propios trabajadores. Somos críticos con la continuidad de IB3 por su politización extrema y su sectarismo, y eso no es culpa de los trabajadores. Me consta que hay grandes profesionales. Es culpa de la dirección del señor Andreu Manresa, que ha convertido el canal en ‘TeleArmengol’. No es un canal plural y neutral. Y pagar más de 40 millones de euros al año para tener una media de audiencia de un 4,6% es un despilfarro absoluto, es insostenible y cuanto antes lo cerremos y apliquemos políticas de promoción del sector audiovisual mucho mejor. Balears es un plató espectacular y habría infinidad de trabajo sin tener que sostenerlo con los impuestos de los ciudadanos para hacer un canal al servicio del gobierno de turno. Tampoco querríamos una IB3 a las órdenes de Vox.

¿Cerrar IB3 sería una de sus condiciones para pactar?

Para hablar sobre pactos y condiciones prefiero esperar a los resultados el 28 de mayo. Nosotros no nos presentamos a las elecciones para repartirnos las sillas. Lo hacemos para sacar a los separatistas del Govern, defender nuestros principios y acabar con la ruina absoluta de Balears.

Usted defiende eliminar la Ley de Normalización Lingüística y suprimir el catalán como requisito para los sanitarios. ¿Le preocupa que la gente vuelva a salir a la calle como en 2013 con Bauzà?

La gente tiene todo el derecho del mundo a salir a la calle si no están de acuerdo. Se agradece que no incendien contenedores, pero tienen derecho a manifestarse, solo faltaría. Pero solo una minoría defiende la dictadura catalanista. Esa ley está desfasada y las familias tienen que tener libertad para elegir la lengua que quieren para sus hijos, es decir, lo que se hace en todos los países democráticos occidentales.

Ya que desconfía del CIS, ¿qué le dicen sus encuestas internas?

Tenemos los mismos sondeos que los ciudadanos. Las empresas demoscópicas nos dan una subida importantísima. Es verdad que no nos creemos encuestas; ni el CIS, ni ninguna. No hace falta, lo vemos en la calle.

Si el PP necesita sus votos, ¿cuáles serían sus exigencias?

Ya le digo, habrá que esperar al 28 de mayo por respeto a los votantes. Los ciudadanos saben cuál es nuestro programa y qué defendemos.

Si la derecha gana las tres instituciones, ¿sacrificaría el Govern por Cort?

Eso parece un intercambio de cromos. Los partidos tradicionales entran en esos juegos, pero nosotros no somos así. Nos debemos al ciudadano. Si tú vas a un ciudadano y le preguntas eso, te dirá: «¿Pero esto qué es?». Nos votan para acabar con las políticas de la traición, la ruina y la inseguridad, no para este pasteleo.