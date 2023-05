Eva Pomar, candidata de Ciudadanos a alcaldesa de Palma: «Topar el precio del alquiler es de primero de populismo»

Eva Pomar Juan (Palma, 1973) se presenta por segunda vez como candidata a la alcaldía de Palma por Ciudadanos, después de cuatro años como portavoz del grupo municipal del partido liberal.

¿Por qué hay que votar a Ciudadanos y no a otro partido?

Porque vamos a ser clave en estas elecciones. Somos el único partido que puede evitar que entren los extremos llegando a pactos y consensos. Me he pateado toda Palma y he escuchado las necesidades de todos los vecinos; me comprometo a llevar su voz al Ayuntamiento, sin hacer distinciones entre barrios y en igualdad de condiciones. El progreso, la tecnología y el avance están garantizados conmigo como alcaldesa de Palma.

Una de las primeras medidas que propone es crear una concejalía de Emprendedores. ¿Por qué hace falta?

El comercio local y los autónomos dinamizan la ciudad, y Cort lleva ocho años dejándolos de lado. Lo estamos viendo con mercados abandonados, como el de Camp Redó, u otros que ni siquiera sabemos qué proyecto van a tener, como el de Nou Llevant. El de Pere Garau ha pedido el 30% de la ocupación de sus puestos. Nosotros apostamos seriamente por los pequeños comerciantes con una nueva concejalía que acabe con las prohibiciones, y transformar PalmaActiva, que genera un coste enorme pero no da soluciones, para dar voz a las patronales.

¿Cuál es su receta para crear vivienda asequible en Palma?

A corto plazo apostamos por la rehabilitación de casas y convertir locales en viviendas, siempre cumpliendo las reglas de habitabilidad, porque fórmulas como la de los contenedores marítimos son una falta de respeto. A medio plazo, en tres años, tener proyectos y terrenos adquiridos para construir vivienda social. Entre las de nueva construcción y las rehabilitadas podríamos llegar a las 1.500 en cuatro años. A largo plazo, tender la mano para un gran pacto social por la vivienda. Limitar la venta a extranjeros o topar el precio del alquiler son medidas de primero de populismo y llegan tarde.

¿Derogará la prohibición del alquiler turístico en pisos?

Sí. Como partido liberal tenemos que defender la propiedad privada. Ha quedado demostrado que las prohibiciones no son la solución ni llevan a precios más bajos. Lo que ocurre es que las ordenanzas no se hacen cumplir; si está prohibido hacer ruido a partir de cierta hora, lo está para todos, no solo para los alquileres turísticos.

¿Hay que seguir promocionando Palma como destino turístico?

Sin duda. Con la pandemia vimos lo importante que es el turismo para la ciudad y lo que supuso pararlo en seco. Esas consecuencias tienen que quedar como lección. Eso sí, defendemos un turismo sostenible con la economía, el medio ambiente y la sociedad. Ese equilibrio se puede conseguir con una buena gestión. Este equipo de gobierno está fomentando la turismofobia porque no lo sabe gestionar.

¿Habrá calesas eléctricas si usted gobierna?

Sí, fue una propuesta de Ciudadanos. Pedro Sánchez prometió diez calesas eléctricas para el primer trimestre de 2023...¿Tú las has visto? Es una demanda de la sociedad y un compromiso con el bienestar animal. Lo que planteamos es una transición progresiva dando alternativas a las familias que viven de las calesas. Con nosotros no se quedarán sin trabajo ni se sacrificará a ningún animal.

¿Hacen falta más licencias de taxi en Palma? ¿Cuántas?

No te sé decir la cifra, pero somos partidarios de que en la ciudad coexistan todos los medios de transporte posibles para fomentar la micromovilidad. Se tienen que aumentar las licencias de taxi, y los VTC también deberían estar en Palma, como mínimo en verano.

Si no se implanta el tranvía, ¿cuál es la alternativa?

El tranvía llega tarde por cuestiones económicas y tecnológicas, y el proyecto que han presentado lo sacan del cajón cada vez que vienen elecciones. La alternativa que proponemos desde Ciudadanos es el metrobús, un sistema igual de rápido que un metro, va por superficie, es eléctrico, no necesita catenarias y puede llegar del aeropuerto a Palma en 15 minutos. Mucho más rápido y económico que un tranvía, que es un medio de transporte del siglo XX.

¿Pactaría con Vox o Podemos para ser alcaldesa?

No, porque los extremos son todo lo contrario a los consensos; son imposición y populismo, líneas rojas que no voy a sobrepasar.

¿Bajo qué condiciones pactaría con PP o PSOE?

Nosotros tenemos la capacidad de apoyar a izquierda o derecha, la condición es que se cumpla nuestro programa con medidas como las que he comentado. De esta manera no habría problema en plantear un pacto.

¿Qué echa en falta del Plan General (PGOU) aprobado?

No se ha consensuado y el proceso participativo ha sido deficiente, lo que ha llevado a unas mil alegaciones. PSOE, Més y Podemos se han puesto una medalla desmerecida. Si gobernamos, haremos un proceso participativo real con retorno a las alegaciones en el Plan de Ordenación Detallada.

¿Qué medidas adoptaría para que la ciudad esté más limpia?

Necesitamos un plan de choque con brigadas exprés disponibles para actuar con rapidez cuando un vecino da un aviso. También hay que cambiar la recogida de trastos y más brigadas para la eliminación de grafitis. También somos partidarios de hacer pagar a quien no recicla, y bonificar al que sí lo hace.