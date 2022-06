Sin caer en victimismos, pero sin obviar unas dificultades que son reales y que sin duda se circunscriben al género, el tercer encuentro de Dones d’empenta, realizado el pasado 20 de junio en el Club Diario de Mallorca, giró en torno a cómo la mujer puede tomar impulso para desarrollar su profesión o su capacidad emprendedora.

El evento, enmarcado en el programa Wengage de CaixaBank, centrado en potenciar la diversidad de género; contó con Patricia Rosselló, CEO de Roibos, Patricia Puiggròs, médica y CEO de Medical ASR, Nazareth Castellanos, licenciada en Física Teórica y doctora en Medicina; y Paula Pujol, directora de Recursos Humanos de CaixaBank en Baleares; participaron en la mesa redonda en la que compartieron experiencias y expresaron su punto de vista sobre lo que representa ser mujer en el ámbito empresarial y profesional. El debate fue moderado por María Jesús Riera, coordinadora del Club Diario de Mallorca.

Hay que romper creencias limitadoras e ir transformándolas en potenciadoras» Patricia Puiggròs - Médica y CEO de Medical ASR

El equilibrio entre la vida familiar y profesional y los roles que por cuestiones culturales se le atribuyen a la mujer, son algunos de los escollos que se presentan en el camino de la mujer, emprendedora o no, a la hora de avanzar en su carrera profesional. A esto se suman, a juicio de las participantes, las autolimitaciones y la falta de confianza en una misma. Aun admitiendo no haber sufrido discriminación por el hecho de ser mujer, las invitadas apuntaron que a menudo han tenido que enfrentarse a determinadas presiones culturales, sobre todo en lo concerniente al equilibrio entre maternidad y profesión.

«La diversidad es enriquecedora, las mujeres aportamos muchas cosas a los equipos. No tengo porqué hacer lo mismo que un hombre. Cognitivamente tenemos las mismas capacidades, esto lo dice la neurociencia, lo que nos diferencia es el cerebro social. Ahí sí que he visto que tenemos un papel muy importante en la cohesión del grupo que es tan o más importante que el desarrollo de los algoritmos porque si el grupo no funciona la investigación no sale adelante», explicó Nazareth Castellanos.

Equilibrar la vida familiar y profesional no es fácil. Inevitablemente, algo se queda en el camino» Paula Pujol - Directora de Recursos Humanos de CaixaBank en Baleares

Como médica y emprendedora, Patricia Puiggròs reconoce haber vivido situaciones diferentes. «El 70% de los estudiantes de medicina son mujeres y la cifra va subiendo, sin embargo, los puestos directivos en la sanidad están copados por hombres. Si eres mujer tienes que ser mucho, mucho mejor y hacer mucho más para llegar ahí. Tenemos tareas por resolver en la parte pública sanitaria». En Cambio, explica Puiggròs que «en la parte de emprendimiento y start up, con mayoría de hombres, me he sentido súper acogida».

Patricia Rosselló creó su primera empresa en Reino Unido a los 24 años de edad y tienen claro que «se me penalizó más por ser joven que por ser mujer. Cuando volví a España en el 2014 ya no viví esa sensación que otras generaciones anteriores a la mía vivieron, en el sector privado la balanza está muy equilibrada», argumenta. Rosselló opinó que «La mujer tiene la opción de elegir y muchas eligen la familia», pero expresó que si se decanta por la empresa, no tiene que ser criticada por ello: «Todo es bueno, si te hace feliz», concluyó.

La mayor barrera se la pone una misma y esa cultura que tenemos en España de que eres mala madre» Patricia Rosselló - CEO de Roibos

«Equilibrar la vida familiar y profesional no es fácil. Inevitablemente, algo se queda en el camino», consideró Paula Pujol. La responsable de Recursos Humanos de CaixaBank recalcó que «las empresas que apuestan por la conciliación familiar tienen equipos más diversos» y abogó por crear equipos paritarios dando oportunidades a las mujeres.

El mito de la ‘superwoman’

Trabajar, seguir formándose, cuidar de la familia y dedicarse tiempo a una misma serían las principales características de lo que ha venido a llamarse «superwoman». Patricia Puiggròs cree que en cierto modo «tienes que serlo» y consideró que «hay que romper creencias limitadoras e ir transformándolas en potenciadoras». Patricia Rosselló insistió en que «la mayor barrera se la pone una misma y esa cultura que tenemos en España de que eres mala madre. Que el tiempo que dedicamos a la familia sea de calidad la», sugirió. Nazareth Castellanos criticó duramente que la baja de maternidad en España sea solamente de 16 semanas: «Es un crimen desde el punto de vista biológico y psicológico. Es la baja de maternidad de las más cortas de Europa. Me da mucha pena que la maternidad sea lo primero que se abandona», enfatizó.

El nuevo rol de la mujer en la familia y en la pareja fue uno de las cuestiones que se debatió durante más tiempo ya que, a juicio de las participantes, el tener que decidir entre familia y profesión hace que muchas mujeres se decanten por lo primero. Tanto la empresa, como el sector público, la sociedad e, incluso, la pareja y los hijos, tienen su parte en la consecución de ese equilibrio. Así, para Patricia Puiggròs avanzar el igualdad pasa por que «mis dos hijos varones tengan este modelo, que vean que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres». Patricia Rosselló coincidió en que su hijo «me pone de referente» y tiene en su trayectoria un ejemplo de realización personal y la transmisión de los valores de trabajo y esfuerzo.

Paula Pujol recordó que la mujer sigue siendo el eje fundamental de la familia y opinó: «No somos superwomen. Estos trabajos requieren dedicación y esfuerzo». En este sentido Pujol recordó que «cualquier empresa que quiera avanzar tiene que tener planes de conciliación» y mencionó la necesidad de medidas concretas: «CaixaBank es una entidad comprometida con la igualdad y diversidad con un alto porcentaje de mujeres directivas. Wengage, nuestro programa de diversidad, está basado en la igualdad de oportunidades y la meritocracia, e incluye medidas de conciliación, reducciones de jornada y excedencias, además de salas de lactancia».

Por su parte Rosselló expresó la necesidad de que «la empresa del siglo XXI sea flexible» para facilitar la conciliación y como complemento pidió a la mujer «que se deje ayudar». Como contrapunto, Castellanos consideró que «no todo es profesional, nos identificamos excesivamente con lo laboral y habría que dejar más espacio a la persona. La presión sobre la mujer es excesiva, la educación debería ser más humanista aunque se corre el riesgo de ser menos ambicioso».

La presión sobre la mujer es excesiva, la educación debería ser más humanista» Nazareth Castellanos - Licenciada en Física y doctora en Medicina

Castellanos no quiso dejar pasara la oportunidad de mencionar que «tienen más estrés las clases laborales más bajas porque aunque la responsabilidad sea más alta arriba , hay una cosa que es la motivación y el significado de lo que haces. No tenemos que caer en elitismos que a veces pueden ser muy dañinos, hay que dar voz a esas mujeres que no tienen una motivación tan fuerte y que son más numerosas. Qué pasa con esa conciliación, esas jornadas tremendas, donde el estrés es inmenso y la autoestima es muy baja. Qué pasa con esos niños que son los más», reflexionó.

Iniciar un proyecto

La variedad de perfiles y de proyectos desarrollados por las mujeres que participaron en la mesa redonda permitió conocer puntos de vista diferentes, todos enriquecedores. Hacia el final de la charla, las invitadas al evento partieron de su propia experiencia para compartir su conocimiento. Así, Nazareth Castellanos destacó la necesidad de desarrollar un camino personal propio: «Todo mi emprendimiento se ha centrado en mi crecimiento personal, que luego exteriorizo, cuento y se hace público, pero que lo haría igual. Es algo que es para mí, un camino muy para mí»

Patricia Puiggròs argumentó que «para emprender hay que tener muy claro el foco, que sea algo que te haga sentir bien. Después, mucho pico pala. Ahí vendría la resilencia, de una mala noticia si estás receptiva, surgen oportunidades, que todo va pasando por algo y no hundirte en el primer no, porque habrá muchos otros».

Patricia Rosselló, por su parte , incidió en «tener muy clara la estrategia, qué es tu producto o que es lo que quieres conseguir , centrarte e ir a por ello. Y el equipo, rodearte de aquellos que creen en tu proyecto y que van a estar allí es más la actitud de las personas que los conocimientos. También la financiación, hay proyectos que se han quedado a medio camino por no tener financiación, que se añadan números, un business plan. Y asesoramiento legal, fiscal. Esos son los pilares que recomiendo»

Paula Pujol coincidió en que «El business plan es importante, pero también que tu proyecto te guste, que tengas ilusión para poder avanzar, que tu iniciativa no la pare nadie, ni tú misma. Todo es posible si tú quieres. De una manera u otra puedes llegar a la financiación. No quedarse parada en el camino es muy importante. Que rompamos estas barreras, ser valientes y no limitarnos».