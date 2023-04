La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido sobre una nueva estafa que también ha sido reportada por la Oficina de Seguridad de Internauta. La estafa se lleva a cabo a través de una campaña de smishing, que suplanta la identidad de La Moncloa y varias entidades bancarias.

En el mensaje, se incluye un enlace fraudulento que te dirige a una página web que se hace pasar por una del Gobierno. Supuestamente, puedes reclamar el reembolso anual de impuestos de 2022-2023.

Una vez que accedes al enlace, aparecen varias opciones de entidades bancarias (Bankia, CaixaBank, BBVA y Santander) entre las que puedes elegir para recibir el pago. Sin embargo, estas opciones son falsas y solo sirven para robar tus credenciales de acceso a la entidad.

Si has recibido un mensaje de estas características, no lo abras y elimínalo de tu teléfono inmediatamente. Si ya lo has abierto y has proporcionado tus credenciales de acceso, comunícate con la entidad para que tomen medidas de seguridad extremas y eviten movimientos sospechosos en tu cuenta. También es importante seguir de cerca tus movimientos bancarios para detectar cualquier actividad extraña o cargos no autorizados.

Recuerda que el smishing es una variante del phishing que utiliza SMS para engañar a los usuarios y obtener información confidencial. No te dejes engañar por mensajes alarmantes y no proporciones información personal sin verificar primero la fuente del mensaje. Si has sido víctima de esta estafa, considera presentar una denuncia ante las autoridades competentes.