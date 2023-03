Se oferta como el no va más del lujo. Boutiques de las principales marcas internacionales, restaurantes, 22 viviendas de lujo ya vendidas, aparcamiento y hotel bajo la marca Four Seasons. La historia del centro comercial Canalejas, en pleno centro de Madrid, va ligada a la historia financiera de España hasta su venta en 2006 por parte de Banco Santander. En 2012 irrumpe como propietario a través de sus sociedades el empresario Juan Miguel Villar Mir, que acabó integrándolo en su constructora OHL. El 50% quedó en manos del fondo de inversión hotelero Mohary, que pagó 215 millones por él en 2017, con un derecho de adquisición preferente por el 50% restante. Canalejas se desarrollaba mientras el negocio de OHL, que llegó a tener como consejero delegado al ex ministro Josep Piqué de 2013 a 2016, iba de mal en peor. Diversos escándalos posteriores fueron afectando a su reputación y sus estados financieros. La deuda se hacía imposible de refinanciar y la quiebra tocaba la puerta.

La antigua Obrascón Huarte Laín se salvó en el último segundo con el aterrizaje del grupo mexicano Caabsa, propiedad de la familia Amodio. En mayo de 2020 irrumpen en el capital de OHL, con la compra del 16%. Poco más de un año después se hacían con el 26%. Los hermanos Luis, que se convertiría en presidente, y Mauricio Amodio convirtieron el Four Seasons en su lugar de reuniones en su desembarco madrileño. Como consejero delegado mantuvieron a José Antonio Fernández Gallar. Los Amodio se unían a otro magnate mexicano, Carlos Slim, como dueños de una gran constructora española. Slim controla el 81% de FCC. El 9 de marzo Villar Mir vendía al fondo monegasco Tyrus el 7,09% que tenía en OHL, rebautizada como OHLA, quedándose con unas simbólicas 6.000 acciones. El hijo del veterano constructor, Juan Villar Mir, se espera que renuncie a su puesto en el consejo de Administración en la próxima Junta de Accionistas. Entre los miembros del consejo destaca la profesora de economía de la Universidad de Navarra y escritora, Reyes Calderón. Desde los 17,63 euros por acción que llegó a valer en mayo de 2007, el valor de la empresa se ha desplomado hasta los 0,58 euros con que cerró el martes y una valoración de 350 millones, muy lejos de sus cinco grandes competidoras nacionales. De ganar mil millones netos en 2012 gracias a la venta de su participación en Abertis a perder dinero durante cinco años consecutivos. OHLA cerró 2022 con unas ventas de 3.259 millones y pérdidas de 96,8. Su deuda financiera neta suma 432 millones por sus bonos, calificados por la agencia Moody’s como B3 con perspectiva positiva, considerados en la escala de valoración como especulativos. OHLA cuenta con 24,870 empleados. La esperanza industrial de la constructora está puesta en una cartera de contratación por valor de 7.000 millones y un negocio cuyo 50% procede de EEUU -en un consorcio a medias con ACS construye la línea de tren ligero de Maryland-. La estrategia financiera pasa por vender algunos de sus activos: su filial de servicios, un hospital en Canadá y su 50% en Canalejas. El objetivo inicial es reducir la deuda en 150 millones para que sea 2,5 veces Ebitda, que fue de 114 millones en 2022. ¿Y,cuánto vale Canalejas? OHLA valora en libros el 50% que tiene en el centro comercial en 180 millones, que representa un 45% del valor de mercado actual del conjunto del grupo. Fuentes de la empresa señalan que no hay prisa por valer unos activos en los que esperan obtener muchas ofertas. ¿A qué valor? Nadie se atreve a poner un precio a Canalejas, aunque medios del sector consideran normal que los mercados bursátiles siempre infravaloran el valor potencial que pueda tener un patrimonio inmobiliario. Desde Mohay -su fundador Mark Scheinberg, creó el negocio en línea PokerStars, vendido en 2014- no ha habido comentarios. Desde OHLA descartan movimientos corporativos de otro tipo: no está planteado separar y sacar a bolsa los negocios estadounidenses ni formar parte de un proceso de consolidación con otras constructoras. Tampoco hay previsión de que la familia Amodio aumente el capital en una compañía con un flujo en bolsa de algo más del 50%. Desafío: lograr que la acción llegue a un euro. Sólo le quedó llegar a presidir el Real Madrid Juan MIguel Villar Mir (Madrid. 1931) también quiso ser presidente del Real Madrid en dos ocasiones, pero nunca lo logró. También porque lo ha sido casi todo en la política, como vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda en el primer Gobierno bajo el reinado de Juan Carlos I y la presidencia de Carlos Arias Navarro, y en la empresa. Tras abandonar la construcción, el negocio familiar se centra, entre otros negocios, en las inversiones en energías renovables.