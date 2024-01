Yoann Blanc: «Al empresario mallorquín no le gusta compartir información: lo ve una debilidad»

¿Qué supone para usted el cargo de presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios?

Supone el reto de ayudar de manera efectiva al tejido empresarial y dar mayor visibilidad a la figura del emprendedor para que se puedan crear más empresas y para que los menores de 45 años se sientan apoyados. Intentaremos crear una red de empresas en la que se fomenten las sinergias y las oportunidades de negocio. Por otra parte, al ser una asociación de reciente creación, estamos sin ningún tipo de ingreso; por ello, con los compañeros de la Junta, intentamos buscar fondos a partir de ofrecer determinados servicios, por ejemplo a la Administración Pública. Siempre insisto en que debemos ofrecer valor. No sirve de nada ir y pedir; si somos empresarios es porque vemos que hay necesidades. También me fijo el reto de que la ciudadanía, en especial los jóvenes, se quite el miedo a emprender. En este sentido, hay un dato que hay que combatir: en el 70% de los casos el motivo por el que una persona no emprende es el miedo, según un estudio europeo. En España, además, tenemos el agravante de que cuando alguien falla, se habla de fracaso. Y puede que lo sea, pero al mismo tiempo es, sin duda, un aprendizaje. Me llama la atención en este sentido el caso de Japón, país en el que son los mayores quienes más emprenden, porque son los que más experiencia tienen.

¿Cuál es su idea para conseguir fondos?

Son ideas en varios aspectos. Organizando eventos, prestando servicios de valor a la Administración Pública, a través de la vertiente formativa y también, si cabe, de patrocinios que podamos lograr. En todo ello estamos trabajando. En un futuro, quizá los asociados tengan que pagar una cuota, pero ese momento no ha llegado aún. En todo caso, estamos trabajando en tres líneas: sostenibilidad, innovación e igualdad. En el terreno de igualdad, estamos preparando desde hace meses un evento para este nuevo año, es el proyecto ‘En sus tacones’, para poner en valor las dificultades que tienen las mujeres para emprender sólo por el hecho de ser madres. Cabe añadir que el 53% de nuestros asociados son mujeres y que en la Junta Directiva, tres de los cuatro miembros son mujeres.

«En un 70% de los casos, si una persona no se decide a emprender es por el miedo. Es un dato a combatir»

«Hay muchos organismos públicos que atienden a la emprendeduría, pero están muy atomizados»

¿Hasta qué punto les influye estar bajo el paraguas de la CAEB?

LA CAEB nos da total libertad. Nunca han dicho haced esto o decid esto otro. Nos hacen sentir su proximidad y su interés en nuestro buen funcionamiento como asociación. Creo que la presidenta, Carmen Planas, está intentando transmitir en este sentido que se obtienen muchos beneficios por el hecho de estar asociados. Además de la CAEB, también estamos bajo el paraguas de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), que depende de la CEOE. Se trata de buscar apoyos y de que cada territorio pueda desarrollar su manera de trabajar.

Pregunta tópica: ¿El emprendedor nace o se hace?

Intentaré en la respuesta huir de tópicos. Pienso honestamente que hay un poco de las dos cosas. En mi caso, desde niño siempre pensaba en montar algo, en crear algo de la nada o en detectar un problema e intentar solucionarlo dentro de mis posibilidades. Pero me pregunto: ¿Nacer es querer? En todo caso, uno de los grandes mitos que quiero desterrar es el pensamiento de que para emprender se requieren grandes inversiones de dinero.

Usted ha residido en Francia, en Madrid, en Barcelona y ahora en Palma. ¿Hay alguna característica diferencial de los emprendedores y empresarios de Mallorca?

Diría que al mallorquín no le gusta compartir información. Lo vemos como una debilidad, cuando en realidad no es así, sino -a mi modo de ver- todo lo contrario. No he vivido en Bilbao, pero sé que el industrial vasco, en reuniones de todo tipo, contará cómo ha podido conseguir a tal cliente o ha podido llevar a cabo tal negocio. Por mi experiencia, en Madrid la gente habla y comparte más. No sé exactamente el porqué de ese recelo a compartir experiencias que existe en Mallorca, llevo años preguntándomelo. El componente insular ayuda a ello de algún modo. También creo que, por mucho que nos visiten millones de extranjeros cada año, tenemos ese miedo al qué dirán. Y pienso asimismo que el empresario mallorquín tiene la percepción de que competimos entre nosotros, cuando ahora, con la globalización, competimos en todo el mundo. En este terreno, el hecho de compartir información en el seno de la Asociación es importante; una asociación no es sólo para buscar clientes, también se trata de que cada asociado aporte para poder recibir. Desde AJE queremos ayudar a los asociados y a todo el colectivo empresarial. En este sentido, la rebaja en la cuota de autónomos salió de nosotros la pasada legislatura. Los autónomos menores de 35 años, entre otras cuestiones, estarán exentos de pagar la cuota los dos primeros años. Estamos a la espera de ver cómo se aprueba al final.

¿Cuál es la principal dificultad con la que se topan los jóvenes empresarios en la actualidad?

Como decía, la principal dificultad que vencer es el miedo. Miedo como sinónimo de desconocimiento, al no saber por dónde empezar. Lógicamente, cuando uno inicia un proyecto desconoce si le va a ir bien o no. Baste recordar que el 80% de las empresas que se crean desaparecen a los tres años. Si conseguimos rebajar ese porcentaje, desde AJE ya habremos contribuido a elevar el Producto Interior Bruto de Baleares. ¿Qué otras dificultades percibimos? Diré (y es una crítica constructiva) que hay muchos organismos públicos que atienden a la emprendeduría, pero están totalmente atomizados. En términos de agilidad y de rapidez de ejecución, nosotros seríamos una lancha, mientras que la Administración es un transatlántico. En el sector público hay gente muy cualificada, y yo abogo claramente por fomentar la colaboración público-privada.

La clase empresarial tiene por lo general mala prensa. ¿Por qué cree que se da esta situación?

Me parece que ese argumento tiene los días contados. La caricatura del empresario siempre era con el sombrero y el puro. ¿Cómo va a seguir siendo así, si en AJE por ejemplo el 53% son mujeres? Más allá de ese aspecto, uno de nuestros cometidos consiste en explicar lo que hacemos y que el trabajador es nuestro principal aliado. Sin trabajadores no hay empresa, pero igual que digo eso afirmo que no hay riqueza sin empresas. Es una obviedad.

¿Inteligencia Artificial y datos en el mundo de la empresa son el futuro o ya el presente?

Son presente al 100%. No obstante, como hay mucha falta de educación y conocimiento al respecto en el mundo empresarial de todo lo que se puede hacer con ello, no se aprovecha. Y aquí de nuevo volvemos a la falta de compartir información entre unos y otros. Los datos son información, y a mucha gente le asusta compartir. Algunas empresas ven el auténtico valor de los datos, pero la mayoría aún no. Del mismo modo que hace 20 años la gente, al montar un negocio, no se planteaba tener una página web. Sin embargo, en la actualidad la inmensa mayoría lo concibe como lo primero. Con los datos es imposible que haya una vuelta atrás. ¿Cómo vas a competir con alguien que tiene más información a través de los datos y que va a tomar mejores decisiones que tú?