Tolo Riera, fundador y presidente de Ángel 24: «Toda la vida me ha gustado descifrar los interrogantes que me he ido planteando»

¿Qué supone para usted, fundador y presidente de Ángel 24, el hecho de ser distinguido como empresario del año por la CAEB?

Este premio me ha llegado al corazón y me ha producido una gran ilusión. No me lo podía esperar de ninguna forma. Es un reconocimiento que de algún modo supone la culminación de muchos años de trabajo y de una experiencia acumulada a lo largo de los años (ya son 45). Me hizo especial ilusión también por el hecho de suceder como empresario del año de CAEB a Abel Matutes, gran empresario, exministro y exfutbolista profesional en el RCD Español. Yo no me puedo comparar con él, ni como empresario ni como futbolista, ya quisiera yo. En cualquier caso, el premio de CAEB se suma a otros que la empresa ha tenido la suerte de recibir a la largo de esta trayectoria, pero -por llegar en el momento que ha llegado- debo confesar que me ha hecho una especial ilusión. En todo caso, debo decir que uno no trabaja pensando en un premio o un reconocimiento. Lo que he mirado siempre es que el equipo del trabajo esté bien motivado y, en la medida de lo posible, feliz. Éste para mí es el premio diario.

¿Hasta qué punto se parecen Ángel 24 y Tolo Riera?

Supongo que es inevitable que haya entre ambos varios puntos en común; hasta cierto punto es inevitable. Particularmente, desde joven me ha gustado descifrar y dar respuesta y solución a los distintos interrogantes que yo mismo me he ido planteando a lo largo de mi vida. Nunca me ha gustado quedarme estancado, sino que me motiva afrontar nuevos retos; no contemplo la vida de otra manera. La propia empresa empezó de una forma y ha ido evolucionando con el tiempo en muchos ámbitos. Y eso ha sido así porque siempre ha habido un interrogante que se ha planteado. Diría que ésta es una característica mía que impregna a la empresa.

¿Cuál ha sido la clave del éxito de su empresa?

Son muchas las variables que pueden conducir al éxito. En el caso de Ángel 24, diría que uno de los factores es lo que acabo de comentar: la búsqueda constante de nuevos retos, de nuevas oportunidades de negocio; por otra parte, es importante dedicarle a ese proyecto todas las horas del mundo, aplicarle los cinco sentidos y muchas dosis de pasión. Uno tiene que creer verdadera y sinceramente en su negocio. El éxito inicial de la empresa (en primera instancia se denominó Ángel Nocturno y luego ya Ángel 24) probablemente se debió a que mis socios y yo no nos fijamos de entrada ningún gran objetivo. Eso sí, lo dábamos todo: trabajábamos 16 horas diarias e incluso dormíamos en la oficina. Creo que el trato exquisito al cliente, resolver los problemas que se le puedan plantear como si fueran nuestros, prestar atención a los detalles... nos ha llevado dónde estamos. Suelo decir al personal directivo de la empresa: ‘Para los clientes, no tenéis que ser vendedores, tenéis que ser asesores, ayudarles en sus necesidades’. Si se trabaja bien y focalizados, los resultados casi siempre llegan.

Su empresa ha sido pionera en muchos aspectos desde los inicios... y lo sigue siendo.

Lo intentamos. Se trata de ir adaptándose a las necesidades que va generando la propia sociedad, que -como es lógico- van variando con el paso de los años. El primer nombre de la compañía fue Ángel Nocturno, porque inicialmente teníamos la idea de que los clientes solo iban a solicitar nuestros servicios de noche... Al ver que éramos necesarios todo el día, cambiamos a Ángel 24. En todo caso, se trataba de una empresa de servicios que empezó para atender a las familias, pero que poco después (a finales de 1979) ya prestaría sus servicios a las empresas, sin olvidar en ningún momento el servicio doméstico. En paralelo, comenzamos a prestar servicio en ciudades como Madrid o Barcelona. Transcurrido un tiempo, fundamos NACEX, que sigue siendo a día de hoy una empresa de referencia en el mundo del transporte urgente.