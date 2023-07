Cada vez más nos llaman de escuelas y de diferentes centros de estudios para que podamos hablarles a los chicos, desde nuestra experiencia, y con nuestro expertise, sobre el futuro profesional, acerca como está el mercado y cómo evoluciona, acerca de las tendencias y los cambios que estamos detectando, y también sobre los perfiles profesionales que necesitan las empresas… lo cual le suele preocupar más a todos.

Aquí dentro de este último punto siempre vamos al tema de las redes sociales, lo que suben, lo que publican, y lo que quieren comunicar, en definitiva, lo que ellos mismos están contando sobre ellos mismos.

Cuando hablamos de marca, o de branding, que somos muy dados a que todo suena mejor si utilizamos anglicismos, nos referimos al conjunto de acciones relacionadas con el posicionamiento, con el propósito y con sus valores, desde el punto de marca personal deberíamos pensar que todo aquello que hacemos cada uno de nosotros esta relacionado con nuestra marca, y muchas veces, aunque las intenciones sean buenas, lo que queremos decir de nosotros mismos no encaja con la imagen que estamos dando, con lo que los demás están pensando o con lo que estamos proyectando. Por esto es tan importante cuidar nuestra marca, tanto a nivel individual como a nivel organización porque en este paradigma tan bipolarizado donde la tendencia es a clasificar en buenos y malos con mucha facilidad... O creas marca o estás marcado.

Si llevamos la marca al terreno personal, no tenemos por qué pensar en convertirnos en una marca comercial como tal, simplemente deberíamos pensar como queremos considerarnos a nosotros mismos con el objetivo de diferenciarnos u conseguir un mayor y mejor éxito profesional, porque al final la marca es lo que los demás piensan de nosotros. Llegados a este punto de entender cual es nuestro objetivo nos quedaría plantear como deberíamos hacer, o que debemos tener en cuenta para construir y potenciar una marca bien cimentada y poderla crear de forma óptima:

1. ¿Tenemos definidos los objetivos?... y es que uno de los grandes errores que comentemos al principio es que no sabemos muy bien a donde queremos llegar.. vamos que si tenemos que salir de viaje en coche, sabemos cuál es el destino o bien vamos sin rumbo, por ejemplo:

Objetivos profesionales que deseamos. Adonde queremos llegar. Vender más. Generar nuevas oportunidades. … donde nos vemos de aquí a 3 años.

2. ¿Tenemos claro cuál es nuestro público objetivo? La mejor fórmula para saber a dónde quiero llegar es saber dónde me tengo que mover, una buena herramienta para acotar el terreno, definir bien a quien me dirijo para generar un contenido orientado a esa audiencia.

3. ¿Tengo la comunicación idónea para llegar a mi público objetivo? Si bien es importante el mensaje, también es importante el tono, qué y cómo lo quiero comunicar es uno de los pasos más importantes a la hora de afianzar mi marca. Pero sea como sea utiliza una comunicación positiva y abierta que motive a tu público con el objetivo y el fin de generar confianza.

4. ¿Es importante tu imagen para tu marca? Las empresas tienen su imagen corporativa, su logo, sus colores, sus características... Las personas, lo mismo, que imagen debo tener asociada a mi marca para que los objetivos a conseguir, nuestro público y mi estilo de comunicación esté alienado.

5. ¿Cómo lo hago? Planifica tus acciones, elabora un guion, marca tu hoja de ruta, establece un calendario etc, etc, etc… Lo importante es llegar hasta aquí, a partir de ahora solo necesitas constancia y una fe inquebrantable en conseguirlo.

6. Y por último mide los resultados: a mí me dice siempre mi Presi, el Profesor Biosca que lo que no se mide no existe, pues eso.. mide para tener en cuenta de donde sales, donde estás y a donde quieres llegar. Saber el impacto de lo que estás haciendo no sólo te ayuda a motivarte si vas por el buen camino, sino que te ayuda a tener en cuenta si tienes que cambiar de ruta si los resultados se desvían en algún momento de los objetivos marcados.

En definitiva, crear una buena marca, es la diferencia entre que hablen bien de ti o no lo haga. Y por el contrario estar marcado, y una mala marca es muy difícil de eliminar.