Arcelor desarrolla para Enagás el sistema de seguridad de la red de hidroductos de España.

The Next Pangea, "startup" filial de ArcelorMittal con sede en Asturias, está colaborando con el operador Enagás en el diseño de los sistemas de control para garantizar la seguridad de la futura red troncal española de hidrógeno verde, que tendrá en Asturias uno de sus principales nodos al confluir los proyectados ejes Vía de la Plata y Cantábrico.

La "startup" asturiana The Nex Pangea, nacida en el centro de I+D+i de ArcelorMittal en Avilés y dedicada al desarrollo de productos y servicios mediante nuevas tecnologías exponenciales, está colaborando con Enagás en un proyecto de monitorización continua de la integridad de los conductos de transporte de hidrógeno. La química asturiana Nerea Borja, miembro del equipo científico de The Next Pangea y experta en Nanotecnología, señaló que "la economía del hidrógeno requiere de conductos de transporte seguros y protegidos", y que "las tecnologías actuales de monitorización tienen ciertas limitaciones". Añadió que "no es lo mismo transportar gas natural que hidrógeno verde" y que, por ese motivo, están desarrollando junto a Enagás un nuevo sistema de monitorización de las tuberías con sensores nanoestructurados basados en carbono. Esos sensores, que permitirán una "detección rápida" de posibles defectos, estarán conectados a sistemas electrónicos de comunicación y almacenarán la información obtenida en la nube.

Nerea Borja explicó el funcionamiento del sistema de control dentro de una de las mesas redondas del "Enagás H2 Technical Day", que se celebró ayer en Madrid y contó con la participación de expertos vinculados al hidrógeno del ámbito institucional, industrial, operativo y normativo. En este foro, Arturo Gonzalo, consejero delegado de Enagás, anunció la creación de un Observatorio Tecnológico del Hidrógeno para "impulsar, profundizar y compartir los avances técnicos" vinculados a este vector energético.

El consejero delegado de Enagás apuntó que "el desarrollo del hidrógeno renovable es perfectamente viable tecnológicamente", con retos de escalado en ámbitos como el material de los hidroductos, instrumentación, compresores, almacenamiento en cavidades salinas, adaptación de las redes existentes, diseño de nueva red, mantenimiento, medición y digitalización. "El hidrógeno se transporta por ductos desde 1938", por lo que "la tecnología está probada y ahora el reto es escalarla", apostilló Arturo Gonzalo, que añadió que el contexto es favorable.

